[{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Ukrajna fegyveres erőinek támogatása soha nem volt ennyire sürgető, ezért szorosan együtt fogunk működni Ukrajnával és a védelmi iparral annak érdekében, hogy az katonai szükségletei teljesüljenek” – jelentette ki.","shortLead":"„Ukrajna fegyveres erőinek támogatása soha nem volt ennyire sürgető, ezért szorosan együtt fogunk működni Ukrajnával és...","id":"20250307_eu-csucs-uvdl-ukrajna-beke-trump-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"0b321846-3161-48e6-902f-d5ce4f541c05","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_eu-csucs-uvdl-ukrajna-beke-trump-macron","timestamp":"2025. március. 07. 05:34","title":"Ursula von der Leyen: ha Donald Trump erővel akar békét teremteni, az csak az EU támogatásával lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86e9e7f-f793-4855-b916-f634324dbc1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt valami hálás feladat J. Tolkien szövegeit gépelni.","id":"20250306_tolkien-kezirat-level-gepirono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a86e9e7f-f793-4855-b916-f634324dbc1e.jpg","index":0,"item":"59a87d82-fcd4-463a-9591-93f42402a23f","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_tolkien-kezirat-level-gepirono","timestamp":"2025. március. 06. 11:18","title":"„Trehány munka”: így akadt ki A Gyűrűk Ura szerzője a gépírónőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c299ce2a-bcb2-4b3e-8ca0-265312fa3d26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Első körben csak a pályák üzemeltetését veszi át a GYSEV, a személyszállítási szolgáltatás ellátását csak fokozatosan.","shortLead":"Első körben csak a pályák üzemeltetését veszi át a GYSEV, a személyszállítási szolgáltatás ellátását csak fokozatosan.","id":"20250305_752-kilometernyi-vasutvonalat-csatolnak-le-a-MAV-rol-gysev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c299ce2a-bcb2-4b3e-8ca0-265312fa3d26.jpg","index":0,"item":"83fd4b63-b26e-4251-a546-c1751b16c40d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_752-kilometernyi-vasutvonalat-csatolnak-le-a-MAV-rol-gysev","timestamp":"2025. március. 05. 11:59","title":"752 kilométernyi vasútvonalat csatolnak le a MÁV-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is alakítják. És mi fán terem a hedonikus adaptáció?","shortLead":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is...","id":"20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c.jpg","index":0,"item":"3cf3fa71-0cfa-44a6-8bb3-b9cd02a0563a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","timestamp":"2025. március. 07. 08:40","title":"Ha tudja, hogy mi a mentális könyvelés vagy a hedonikus adaptáció, kevesebbet fog költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Porosenko és Timosenko közölték: együttműködnek az amerikaiakkal, de választást csak a béke megteremtése után szabad tartani.","shortLead":"Porosenko és Timosenko közölték: együttműködnek az amerikaiakkal, de választást csak a béke megteremtése után szabad...","id":"20250306_Az-ukran-ellenzek-sem-akar-valasztast-amig-tart-a-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"49ed3952-feeb-4c1b-b01b-90bcda806184","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Az-ukran-ellenzek-sem-akar-valasztast-amig-tart-a-haboru","timestamp":"2025. március. 06. 15:54","title":"Az ukrán ellenzék sem akar választást, amíg tart a háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61583e2d-05fa-4f46-924b-7bc96e2c9b7a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrökkel is összeverekedtek a tüntetők, mert több embert is megpróbáltak elvinni.","shortLead":"A rendőrökkel is összeverekedtek a tüntetők, mert több embert is megpróbáltak elvinni.","id":"20250306_verekedes-belgrad-varoshaza-testor-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61583e2d-05fa-4f46-924b-7bc96e2c9b7a.jpg","index":0,"item":"3dc9c708-f237-4ed4-9324-7016e445a089","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_verekedes-belgrad-varoshaza-testor-tuntetok","timestamp":"2025. március. 06. 17:06","title":"Nagy verekedés volt a belgrádi városháza előtt a kormánypárti képviselők testőrei és tüntetők között – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva szerint pozitív, hogy Trump béketárgyalásokat szeretne, de Ukrajnában érvényben van egy olyan törvény, amely megtiltja az elnöknek, hogy egyezkedjen az oroszokkal.","shortLead":"Moszkva szerint pozitív, hogy Trump béketárgyalásokat szeretne, de Ukrajnában érvényben van egy olyan törvény, amely...","id":"20250305_lukasenka-minszk-amerikai-ukran-orosz-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f.jpg","index":0,"item":"09d2ea4a-107c-4ae8-b4bd-a7a3c2d58b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_lukasenka-minszk-amerikai-ukran-orosz-targyalasok","timestamp":"2025. március. 05. 12:48","title":"Lukasenka Minszkbe szeretné vinni az amerikai–ukrán–orosz tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi iskola tanára. 