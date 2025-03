Alkotmányba foglalnám ennek a kínzóeszköznek a betiltását.

Ma is szoronganak tőle

Iskolás gyereket nevelő kollégák, ismerősök beszámolóiból, vagy a közösségi fórumokon a témára rákeresve egyből kitűnik, hogy a szekrényugrás ma is mumusnak számít a diákok egy részének.„Tesi órán szerintem hamarosan elérkezünk a szekrényugrás anyagához. Valamiért nagyon nagy szorongást vált ki belőlem, tavaly sem tudtam rendesen teljesíteni, és ez zavar engem, le szeretném ezt küzdeni valahogy” – kért tanácsot a Redditten egy felhasználó Gyakorikérdéseken pedig ilyen címek találhatók a témában:– Szekrényugrás van tesin, nem merek, mit tegyek?– Mit tegyek, ha iskolában szekrényugrás a feladat. Az egésszel úgy vagyok, hogy egyszerűen már a dobbantásnál megakadok mert félek, hogy belemegyek a szekrénybe. Bármennyire is próbálkozom, nem tudom végrehajtani. Ha lehet, tudnátok tanácsokat adni?– Ha tesi órán szekrényugrás közbe rám esik a szekrény és beverem a fejem, akkor lehet agyrázkódásom?A válaszok között akadnak biztatások, vannak, akik kiállnak a szekrényugrás hasznossága mellett, többen azonban a gyakorlat megtagadására buzdítanak, és csak úgy sorjáznak a beszámolók a balesettel végződő szekrényugrásokról, ezekből idézünk néhányat:– Általánosban az osztálytársamnak egyszerre 2 kezét is sikerült a gyakorlat közben eltörnie, máig nem tudom, hogyan.– Nekem a bokám tört el bukfences leérkezés után.– Nekem is csonttörés lett a vége.- Én is tanúja voltam csúnya eséseknek, kartörésnek, mondtam köszönöm, inkább adjatok 1-est. Pedig sportoló vagyok.- Az a tapasztalatom, hogy általánosban mentő vitte el az egyik osztálytársamat szekrényugráskor (nyakára esett), engem meg gimiben szintén mentő vitt el magasugrás után.– Nekünk nekifutás volt, dobbantó, aztán tigrisbukfenc a szekrényen. Levágódtam oldalra, a nyakam kibicsaklott. Ott feküdtem a földön, azt sem tudtam hol vagyok.– Indokolatlan a félelmed, én is megúsztam négy hét gipsszel, és abból is csak egy hét volt fekvő.– Nekem anno ebben tört el a könyököm.– Szertornász voltam és így is féltem a szekrényugrástól. Egyszer el is törtem a kezemet, pedig a tanár is ott volt és segített.- Én szerettem a szekrényugrást, egészen addig amíg egyszer csak velem borult a szekrény, és már nem is emlékszem pontosan, hogy a százéves darabjai estek rám, vagy én a darabokra– Én nem féltem tőle, szerettem ugrálni, de a kartörés csukló fölött összejött nekem is szekrényugrás közben.- Nálunk csak a fiúk ugrottak szekrényt, a 6 évből 5-ször súlyos sérülés volt belőle, a végére az okosabbak nem voltak hajlandók.– Egyik osztálytársam a lábát törte. Nagyon fontos gyakorlat pedig, a felnőtt életben napi szinten ugrik az ember szekrényt.– Remélem, a pokolban külön bugyor van annak, aki a tesiórás szekrényugrást kitalálta.