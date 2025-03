Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve, foglalkozni kell velük – ez csak egyike annak az öt alapelvnek, amit Hannah Ritchie oxfordi adattudós emel ki a klímaváltozással kapcsolatban. Szerkesztett részlet az Ez nem a világvége című könyvből.","shortLead":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve...","id":"20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d.jpg","index":0,"item":"70f2b721-47f2-4a5f-a501-e8580cd9e7e9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","timestamp":"2025. március. 08. 19:15","title":"Öt állítás a klímaváltozással kapcsolatban, amit érdemes észben tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","shortLead":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","id":"20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c.jpg","index":0,"item":"d31c5c1a-0b4d-44f7-9707-2a9a0aab54db","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","timestamp":"2025. március. 08. 16:12","title":"Így zajlott a Magyar Orvosi Kamara tüntetése a jobb egészségügyért az Országház előtt - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23c8f4b-16e9-4881-ba5f-81f2ab6fd12a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az OSC korosztályos csapatainál dolgozó szakember – akit társai Manónak becéztek – szombat éjjel tragikus hirtelenséggel halt meg .","shortLead":"Az OSC korosztályos csapatainál dolgozó szakember – akit társai Manónak becéztek – szombat éjjel tragikus...","id":"20250309_elhunyt-Monostori-Attila-114-szeres-valogatott-vizilabdazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b23c8f4b-16e9-4881-ba5f-81f2ab6fd12a.jpg","index":0,"item":"01c8a761-8ca4-48e4-9376-8d0b3f2cb0a2","keywords":null,"link":"/sport/20250309_elhunyt-Monostori-Attila-114-szeres-valogatott-vizilabdazo","timestamp":"2025. március. 09. 12:09","title":"53 évesen elhunyt Monostori Attila 114-szeres válogatott vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen torzítanak a daganatos betegségek miatti halálozás statisztikái egy szakértő szerint. A környező országok adatait vetítették Magyarországra is, de itthon sokkal nagyobb a felderítettség. Az eltérés 10-14 százalékos is lehet. ","shortLead":"Jelentősen torzítanak a daganatos betegségek miatti halálozás statisztikái egy szakértő szerint. A környező országok...","id":"20250309_rak-halalozas-statisztika-boncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1.jpg","index":0,"item":"4f43af64-c3d4-4209-ae16-353009b7e7d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_rak-halalozas-statisztika-boncolas","timestamp":"2025. március. 09. 19:09","title":"A sok boncolás miatt olyan lesújtók a magyar rákstatisztikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A hétvégén még zajlott a Medián kutatása, Hann Endre és csapata a többi közt azt kérdezte a magyaroktól, tudnák-e támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. Hétfő reggelre már az eredményeket is be tudjuk mutatni.","shortLead":"A hétvégén még zajlott a Medián kutatása, Hann Endre és csapata a többi közt azt kérdezte a magyaroktól, tudnák-e...","id":"20250309_Milliardokat-sporolunk-magyarok-velemenye-Ukrajna-EU-tagsag-median-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482.jpg","index":0,"item":"968065aa-2592-4502-8a95-c2d9a9ce01f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Milliardokat-sporolunk-magyarok-velemenye-Ukrajna-EU-tagsag-median-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 17:18","title":"Milliárdokat spórolunk az országnak, megmondjuk, mi a magyarok véleménye Ukrajna EU-tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","shortLead":"A Porsche Taycan Turbo GT szedán még a kétajtós Porsche 911-re is rávert 1 másodpercet Interlagosban.","id":"20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ec8fc0-092f-44f6-abe6-481765ea8da8.jpg","index":0,"item":"d897bf59-b8ff-4f84-ad00-10f414a80c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_uj-rekordot-huzott-be-az-1108-loeros-legdurvabb-porsche-taycan-turbo-gt","timestamp":"2025. március. 10. 07:59","title":"Új rekordot húzott be az 1108 lóerős legdurvább Porsche – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c474a38-b1e4-42e5-b968-71b06dbf53b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Amerika hamarosan újra megoszthatja Ukrajnával a háborúhoz kapcsolódó hírszerzési információkat.","shortLead":"Donald Trump szerint Amerika hamarosan újra megoszthatja Ukrajnával a háborúhoz kapcsolódó hírszerzési információkat.","id":"20250310_egyesult-allamok-donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-tuzszuneti-targyalasok-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c474a38-b1e4-42e5-b968-71b06dbf53b5.jpg","index":0,"item":"f3eb2dc9-0df1-4315-9374-621cdce38717","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_egyesult-allamok-donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-tuzszuneti-targyalasok-szaud-arabia","timestamp":"2025. március. 10. 08:44","title":"Az USA szerint Ukrajna készen áll az előrelépésre a tűzszünet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448ab6d4-2fa7-4972-a6cd-b6be3a9af92d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250309_ozonlyuk-bezarodas-telekom-muholdas-uzenetkuldes-usa-eu-szolasszabadsag-antibiotikumok-nanomuanyag-spacex-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/448ab6d4-2fa7-4972-a6cd-b6be3a9af92d.jpg","index":0,"item":"91638ba6-b984-425a-b595-b3f13d53bc1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_ozonlyuk-bezarodas-telekom-muholdas-uzenetkuldes-usa-eu-szolasszabadsag-antibiotikumok-nanomuanyag-spacex-robbanas","timestamp":"2025. március. 09. 12:00","title":"Ez történt: Térerő nélkül is átment az SMS, újít a Telekom Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]