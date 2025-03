Nemcsak a tüdőrákot és a cukorbetegséget gyógyítja, de még gazdaggá is tesz – ezzel az ígérettel árulta a „csodatévő forrásvizet” Peter Popoff televíziós evangélista a The Word Network nevű keresztény tévécsatornán. A tévét a brit hírközlési szabályozó hatóság, az Ofcom 150 ezer angol fontra büntette ezért – adta hírül a The Guardian.

Popoffot a brit szabályozó hatóságok már korábban is megrovásban részesítették, de ez sem riasztotta el attól, hogy meredek állításokat tegyen a vízről, amelynek a reklámozásához a gyülekezet tagjait is felhasználta.

Ezek az emberek azt állították, hogy a forrásvizet a kezükre öntve meggyógyultak olyan betegségekből, mint a tüdőrák, a cukorbetegség, különböző bélbetegségek, valamint a kábítószer-függőség. Mások arról vallottak, hogy a víz használatát követően nagy összegű pénzhez jutottak, új üzleti lehetőségbe kezdtek, új otthont kaptak, vagy „megszabadultak” a diákhitel-tartozásoktól. Popoff pedig erősen utalt közben arra, hogy a vízen keresztül valójában Isten gondoskodott ezekről az emberekről.