[{"available":true,"c_guid":"3d9cbb8b-dc1d-423a-9bba-395dd8daa3d3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Számok és képletek helyett az NGM államtitkára arról írt, hogy a számottevő anyagi forrást igénylő intézkedéseket a gazdaság képes kitermelni, és még az államadósság is csökkenni fog.","shortLead":"Számok és képletek helyett az NGM államtitkára arról írt, hogy a számottevő anyagi forrást igénylő intézkedéseket...","id":"20250314_szja-mentesseg-NGM-reszletek-nekilendulo-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9cbb8b-dc1d-423a-9bba-395dd8daa3d3.jpg","index":0,"item":"4b09263a-d979-49c4-a6bf-0640a51031ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_szja-mentesseg-NGM-reszletek-nekilendulo-gazdasag","timestamp":"2025. március. 14. 13:30","title":"Az szja-mentesség részleteiről kérdezték, Nagy Mártonék nekilendülő gazdaságról beszéltek helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik az aranyér tünetei. A háttérben meghúzódó okok azonban különbözőek lehetnek.","shortLead":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik...","id":"20250314_barkinek_okozhat_kellemetlenseget_az_aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677.jpg","index":0,"item":"f62fccc5-928d-49f0-b4be-34e6c20f9ca5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250314_barkinek_okozhat_kellemetlenseget_az_aranyer-proktis","timestamp":"2025. március. 14. 07:30","title":"A családban bárkinek okozhat kellemetlenséget az aranyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e7557d9d-538a-4df9-aab0-d88e72062b4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő öt nappal később már játszott, de a hangja is elment a fájdalomtól. ","shortLead":"A színésznő öt nappal később már játszott, de a hangja is elment a fájdalomtól. ","id":"20250313_Pasztor-Erzsi-elesett-baleset-Jatekszin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7557d9d-538a-4df9-aab0-d88e72062b4c.jpg","index":0,"item":"72ac74f2-cf51-4f03-9229-11c97ad44cc4","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Pasztor-Erzsi-elesett-baleset-Jatekszin","timestamp":"2025. március. 13. 13:08","title":"Pásztor Erzsi elesett a Játékszín előtt, és térdig becsúszott egy parkoló autó alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mark Rutte nem tűnt nyitottnak az ötletre.","shortLead":"Mark Rutte nem tűnt nyitottnak az ötletre.","id":"20250313_trump-rutte-nato-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8.jpg","index":0,"item":"d66308c2-5d1e-4d22-a460-b86305e8139b","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_trump-rutte-nato-gronland","timestamp":"2025. március. 13. 20:37","title":"Trump a NATO-főtitkár jelenlétében adta elő elképzeléseit Grönland megszállásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469d7463-c494-40b7-8896-afdca7a697ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az influenszer-modell a magyar kórházi koszt kevés rajongóinak egyike.","shortLead":"Az influenszer-modell a magyar kórházi koszt kevés rajongóinak egyike.","id":"20250314_Horvath-Eva-tucatnyi-fotoval-bizonyitja-hogy-szereti-a-hires-magyar-korhazi-kosztot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/469d7463-c494-40b7-8896-afdca7a697ca.jpg","index":0,"item":"3e42487a-d226-4c8d-a52b-b321d47e6c36","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Horvath-Eva-tucatnyi-fotoval-bizonyitja-hogy-szereti-a-hires-magyar-korhazi-kosztot","timestamp":"2025. március. 14. 14:22","title":"Horváth Éva tucatnyi fotóval bizonyítja, hogy szereti a híres magyar kórházi kosztot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4adf3d-5a2c-4559-a6df-f9cb1c5865ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy svájci viszonteladó előrendelési oldalára került fel az az árcédula, ami már jelzi, mennyit kell majd kifizetni a GTA 6 konzolos változatáért.","shortLead":"Egy svájci viszonteladó előrendelési oldalára került fel az az árcédula, ami már jelzi, mennyit kell majd kifizetni...","id":"20250313_gta-6-ara-mennyibe-kerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4adf3d-5a2c-4559-a6df-f9cb1c5865ad.jpg","index":0,"item":"c2d6b0cd-8cbc-4900-8580-7ff0083bb430","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_gta-6-ara-mennyibe-kerul","timestamp":"2025. március. 13. 13:03","title":"Kiszivárgott a GTA 6 ára, zsebbenyúlós lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c3d74-d6f3-4a5d-9b08-9ceb7f05cf1a","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Különös dolgok történtek Magyar Péter nevével az Európai Parlamentben. Egy olyan dokumentumra került rá a neve, amelyet nem támogatott, a Fidesz azonban “kiszúrta” az előterjesztést. Az ügy miatt EP-vizsgálat várható, az sem kizárt, hogy valaki belenyúlt az Európai Parlament informatikai rendszerébe.","shortLead":"Különös dolgok történtek Magyar Péter nevével az Európai Parlamentben. Egy olyan dokumentumra került rá a neve, amelyet...","id":"20250312_europai-parlament_magyar-peter_fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/734c3d74-d6f3-4a5d-9b08-9ceb7f05cf1a.jpg","index":0,"item":"bf016aaa-ad76-4fc8-bfcb-87d8e43800b0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250312_europai-parlament_magyar-peter_fidesz-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 16:51","title":"Egyre furcsább az egész történet, ami az Európai Parlamentben megesett Magyar Péterrel: eddig még csak példa sem volt ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Válasz Online több forrásból is megbizonyosodott, hogy a volt jegybankelnök fia egy Gmail-címről szólt bele az MNB-alapítványok vagyonkezelését végző, a gyakorlatban közpénz jellegét elvesztő százmilliárdok felett diszponáló cégek napi ügyeibe.","shortLead":"A Válasz Online több forrásból is megbizonyosodott, hogy a volt jegybankelnök fia egy Gmail-címről szólt bele...","id":"20250314_Kovacs-Petra-Matolcsy-Adam-fedonev-pallas-quartz-optima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"1df77d0c-362a-4683-840b-11cd1c3ba6b1","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Kovacs-Petra-Matolcsy-Adam-fedonev-pallas-quartz-optima","timestamp":"2025. március. 14. 11:06","title":"Kovács Petra fedőnéven egyengette az MNB-ből kiszervezett vagyon útját Matolcsy Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]