[{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"„Csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé” – hirdette Petőfi Sándor felesége. De nemcsak neki, hanem sok más nőnek komoly szerepe volt az 1848-as forradalom alakulásában. Hogyan fogadták a csak női honvédekből álló alakulatot Görgeiék? Egyáltalán mekkora mozgástere volt egy nőnek, és milyen szereplehetőségek álltak előtte, ha tevékenyen részt kívánt venni a magyar szabadság ügyének előmozdításában?","shortLead":"„Csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé” – hirdette Petőfi Sándor felesége. De nemcsak neki, hanem sok más nőnek komoly...","id":"20250314_1848-forradalom-szabadsagharc-nok-egyenjogusag-szendrey-julia-laborfalvi-roza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684.jpg","index":0,"item":"570ac670-6322-42de-9512-c7f38c01ee3d","keywords":null,"link":"/elet/20250314_1848-forradalom-szabadsagharc-nok-egyenjogusag-szendrey-julia-laborfalvi-roza","timestamp":"2025. március. 14. 18:30","title":"Tényleg szexmegvonással akarta honvédelemre buzdítani a magyar férfiakat Szendrey Júlia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A K&H Bank a mai napon bejelentette, hogy április elsejétől csatlakozik az 5 százalékos kamatplafonhoz. A feltételeknek megfelelő lakáshitelt akár 4,7 százalékos kamat mellett is elérhetik az érdeklődők a pénzintézetnél. 25 millió forintos hitelösszeg esetén 20 év alatt több, mint 1,6 millió forintot spórolhatnak az igénylők ezen kölcsönnel egy normál hitelhez képest.","shortLead":"A K&H Bank a mai napon bejelentette, hogy április elsejétől csatlakozik az 5 százalékos kamatplafonhoz...","id":"20250314_bankmonitor-kh-bank-onkentes-kamatplafon-futamido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a.jpg","index":0,"item":"d9dc4c2a-16c8-4bfb-af15-7593d7f4f9e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_bankmonitor-kh-bank-onkentes-kamatplafon-futamido","timestamp":"2025. március. 14. 17:06","title":"Áprilistól indul a K&H Bank az 5%-os kamatplafonnal. Mennyit nyernek ezzel a bank ügyfelei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A címben szereplő költői kérdést Györfi Mihály Szolnok polgármestere tette fel, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy újabb kínai akkumulátoripari nagyberuházást jelentett be – állítólag a polgármester tudta nélkül. 40 milliárd forintból építenének Szolnokon elektrolitgyárat.","shortLead":"A címben szereplő költői kérdést Györfi Mihály Szolnok polgármestere tette fel, miután Szijjártó Péter külgazdasági és...","id":"20250314_Melyik-az-a-kormany-amelyik-atbaszta-ezt-a-nepet-uvoltotte-Szolnok-polgarmestere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387.jpg","index":0,"item":"b6f3f706-b8e8-496d-a441-19228907d192","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Melyik-az-a-kormany-amelyik-atbaszta-ezt-a-nepet-uvoltotte-Szolnok-polgarmestere","timestamp":"2025. március. 14. 20:06","title":"„Melyik az a kormány, amelyik átb*szta ezt a népet?” – üvöltötte Szolnok polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b741dd1-29d6-4172-af72-78edac87aa9b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Alapvetően erkölcstelen húzással tenné a magyar jog részévé a kormány a Bibliát, pontosabban azt a – még teológusok szerint is szimbolikus – leírást, hogy Isten, miután megteremtette a Földet, megalkotta a férfit, majd annak oldalbordájából a nőt. Hitbeli meggyőződések alaptörvénybe írásával a hatalom látszólag meghatározott egyházak kedvében jár, valójában viszont mérhetetlen kárt okoz (nekik is).","shortLead":"Alapvetően erkölcstelen húzással tenné a magyar jog részévé a kormány a Bibliát, pontosabban azt a – még teológusok...","id":"20250314_Dobszay-Janos-Miert-veszelyes-az-alkotmanyba-irni-a-teremtestortenetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b741dd1-29d6-4172-af72-78edac87aa9b.jpg","index":0,"item":"1a04dff8-0a56-4a60-9759-ce4393e11b27","keywords":null,"link":"/360/20250314_Dobszay-Janos-Miert-veszelyes-az-alkotmanyba-irni-a-teremtestortenetet","timestamp":"2025. március. 14. 16:15","title":"Dobszay János: Miért veszélyes az alkotmányba írni a teremtéstörténetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","shortLead":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","id":"20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395.jpg","index":0,"item":"3a5d3c09-dcc7-479d-8eb7-ef481a8f1662","keywords":null,"link":"/cegauto/20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 16. 07:21","title":"Közutaktól távol tartandó brutális Aston Martin vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell hagynia a támadásokat és le kell ülnie az asztalhoz.","shortLead":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell...","id":"20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"e7161762-de5d-4972-a8a5-8e17e55c6dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","timestamp":"2025. március. 15. 12:32","title":"Elkezdődött a csúcstalálkozó Ukrajnáról – megint Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A nanoműanyagok egészségügyi kockázatait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói együttműködve a Cambridge-i és az Ulmi Egyetemmel – közölte az intézmény.","shortLead":"A nanoműanyagok egészségügyi kockázatait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói együttműködve...","id":"20250315_szegedi-tudomanyegyetem-nanomuanyagok-vizsgalat-szennyezes-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a.jpg","index":0,"item":"496a09f5-9298-4b08-b341-8fb529d9ee18","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_szegedi-tudomanyegyetem-nanomuanyagok-vizsgalat-szennyezes-kockazat","timestamp":"2025. március. 15. 14:03","title":"Most aztán tényleg kiderülhet, mennyire veszélyesek a nanoműanyagok – főszerepben a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktorral példálózik a New York Times, amikor arról ír, hogyan lép fel Donald Trump az amerikai egyetemekkel szemben. Eközben az amerikai elnök összeállhat Oroszországgal – Európa ellen. Putyin csak erő hatására hajlik meg, Trumpot viszont legfeljebb az érdekli, hogy gyorsan pénzre váltsa az ukrán természeti kincseket. Boszniában pedig arról folyik vita, hogy ki tartóztassa le Milorad Dodikot. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktorral példálózik a New York Times, amikor arról ír, hogyan lép fel Donald Trump az amerikai egyetemekkel...","id":"20250316_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"39e2627a-2951-4c53-9226-ef8a9c7f2a3a","keywords":null,"link":"/360/20250316_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 16. 09:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Putyin hiába akar macsónak látszani, berezel, ha szorult helyzetbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]