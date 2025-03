Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f55dbb6-f629-44de-9d5c-75fc596c8c34","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem kellett sokat várni, hogy a félelmek beigazolódjanak, és az Orbán-kormány valóban politikai célokra használja az arcfelismerő kamerákat. Az állami megfigyelés rendszerére bizonyítékot szolgáltatott a Fidesz legújabb – alkotmányozással is egybekötött – törvénykezése.","shortLead":"Nem kellett sokat várni, hogy a félelmek beigazolódjanak, és az Orbán-kormány valóban politikai célokra használja...","id":"20250319_arcfelismero-programok-tuntetes-gyulekezesi-jog-pride-fulbemaszo-hajlam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f55dbb6-f629-44de-9d5c-75fc596c8c34.jpg","index":0,"item":"a7249a6d-6bc0-4c6b-8c06-d1cc01f7ce28","keywords":null,"link":"/360/20250319_arcfelismero-programok-tuntetes-gyulekezesi-jog-pride-fulbemaszo-hajlam","timestamp":"2025. március. 19. 10:16","title":"Kínai úton a kormány: a Pride-tiltás árnyékában összekapcsolta a megfigyelési adatbázisokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései miatt kisebb gazdasági növekedés és nagyobb infláció várható.","shortLead":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései...","id":"20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"50852ed2-d0b8-437d-ae4d-6e07860dc3c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","timestamp":"2025. március. 20. 11:04","title":"Trump kiakadt, miután a jegybank mást jósol, mint aranykort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"De mi lesz így az Alaptörvényben rögzíteni kívánt készpénzhasználattal?","shortLead":"De mi lesz így az Alaptörvényben rögzíteni kívánt készpénzhasználattal?","id":"20250319_nagy-marton-kotelezo-atm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be.jpg","index":0,"item":"79ed6b77-c19a-4962-b638-cf48a6e79cd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_nagy-marton-kotelezo-atm","timestamp":"2025. március. 19. 09:16","title":"Nagy Márton legújabb kérését aligha tudják teljesíteni a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8393fa4a-aa41-44f8-841d-6a6076354b6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az űrhajósokra többhetes rehabilitációs időszak vár.","shortLead":"Az űrhajósokra többhetes rehabilitációs időszak vár.","id":"20250319_SpaceX-Nemzetkozi-Urallomason-rekedt-asztronautak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8393fa4a-aa41-44f8-841d-6a6076354b6c.jpg","index":0,"item":"ca62ccb0-aa0c-4b69-9ea5-5360f0cc1a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_SpaceX-Nemzetkozi-Urallomason-rekedt-asztronautak","timestamp":"2025. március. 19. 07:17","title":"Kilenc hónap után hazatértek az űrállomáson rekedt űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479d7bce-2db3-4fe9-a6c9-5d98b96964c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lecseréli korosodó mobilalkalmazását a MÁV: az új, MÁV+ nevű felület tesztje már megindult, a nagyközönség számára pedig áprilistól lesz elérhető, fedélzetén több új funkcióval.","shortLead":"Lecseréli korosodó mobilalkalmazását a MÁV: az új, MÁV+ nevű felület tesztje már megindult, a nagyközönség számára...","id":"20250319_mav-plusz-uj-alkalmazas-utazas-vasut-volan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/479d7bce-2db3-4fe9-a6c9-5d98b96964c4.jpg","index":0,"item":"963d7fcf-fd6e-4af7-a206-6f088de7f73c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_mav-plusz-uj-alkalmazas-utazas-vasut-volan","timestamp":"2025. március. 19. 11:09","title":"Teljesen új MÁV alkalmazás jön heteken belül, itt van minden, amit a MÁV+-ról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98be409d-207a-4b25-9b6c-87a3e14eac42","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Csütörtökön és pénteken uniós csúcstalálkozó lesz, ahol ismét az egyik kiemelt téma Ukrajna lesz. A magyar kormány és uniós diplomaták is arra készülnek, hogy a közös állásfoglalást Magyarország nem fogadja majd el és – ahogy két héttel ezelőtt – a többi 26 tagállam ad ki majd egy nyilatkozatot. Ezzel párhuzamosan Magyarország blokkolja, hogy elkezdődjön az első két fejezet tárgyalása Ukrajna uniós csatlakozása felé vezető úton.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken uniós csúcstalálkozó lesz, ahol ismét az egyik kiemelt téma Ukrajna lesz. A magyar kormány és...","id":"20250318_orosz-ukran-haboru_boka-janos_ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98be409d-207a-4b25-9b6c-87a3e14eac42.jpg","index":0,"item":"60b64ce1-c969-4899-945c-e22835b7a31d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250318_orosz-ukran-haboru_boka-janos_ukrajna-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 18:20","title":"Ha Ukrajnáról van szó, Magyarország nem számít uniós tagállamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transznyeft vezérigazgatója, Nyikolaj Tokarev azt is mondta, hogy a csehek még nem fizettek a szállítmányokért.","shortLead":"A Transznyeft vezérigazgatója, Nyikolaj Tokarev azt is mondta, hogy a csehek még nem fizettek a szállítmányokért.","id":"20250318_baratsag-kolajvezetek-magyarorszag-szlovakia-transznyeft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"27845945-db90-4398-af88-90404ebf8cb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_baratsag-kolajvezetek-magyarorszag-szlovakia-transznyeft","timestamp":"2025. március. 18. 16:14","title":"Újra érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kegyelmi botrány kirobbantója szerint a bírók az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, ha úgy ítélik meg hogy a magyar jogi rendelkezések nincsenek összhangban az uniós joggal.","shortLead":"A kegyelmi botrány kirobbantója szerint a bírók az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, ha úgy ítélik meg...","id":"20250320_videki-prokator-biro-pride-buntetes-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"02ef3f89-4cbb-4b5c-b07c-455a00eaae56","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_videki-prokator-biro-pride-buntetes-eljaras","timestamp":"2025. március. 20. 12:28","title":"A Vidéki Prókátor üzent Orbánnak: Akár egy bíró is megakaszthatja a Pride-büntetések eljárásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]