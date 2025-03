Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","shortLead":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","id":"20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"f83a6d64-4709-4393-9df9-758ce0682b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","timestamp":"2025. március. 18. 21:04","title":"Netanjahu a gázai harcok kiújulásáról: „Ez még csak a kezdet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest felett.","shortLead":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest...","id":"20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"7a596e2d-be40-44d5-af52-bf886bef393f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 19. 18:03","title":"Így néz ki a naplemente a Holdon – tudományos szempontból is fontos képek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a6c1d9-2c01-489c-989a-25a533385fa8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendező dicsérte a színésznő sokszínűségét. ","shortLead":"A rendező dicsérte a színésznő sokszínűségét. ","id":"20250318_Pamela-Anderson-Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02a6c1d9-2c01-489c-989a-25a533385fa8.jpg","index":0,"item":"ad81208c-2672-44b8-8b8a-6eaa036bfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Pamela-Anderson-Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film","timestamp":"2025. március. 18. 08:43","title":"Pamela Anderson is játszik az új Mundruczó-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786f1a3a-5757-4e7b-800a-1e321bf64818","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországon 2031-ig a GDP 3,3 százalékát is kiteheti az öregedés pluszköltsége.","shortLead":"Magyarországon 2031-ig a GDP 3,3 százalékát is kiteheti az öregedés pluszköltsége.","id":"20250318_idoskori-szegenyseg-elethosszig-dolgozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786f1a3a-5757-4e7b-800a-1e321bf64818.jpg","index":0,"item":"6458c015-b649-4687-84ee-fa120e24219c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_idoskori-szegenyseg-elethosszig-dolgozok","timestamp":"2025. március. 18. 10:26","title":"Az időskori szegénység terjedése miatt nő az élethosszig dolgozók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa4f46a-c415-44a3-9d91-7ea67a4b663d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszandar Vucsics egy tucatnyi újságíróval látogatott a belgrádi kórházba, akik a bekötözött sérülteket is végigfotózták.","shortLead":"Alekszandar Vucsics egy tucatnyi újságíróval látogatott a belgrádi kórházba, akik a bekötözött sérülteket is...","id":"20250318_alekszandar-vucsics-macedon-diszkotuz-serultek-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fa4f46a-c415-44a3-9d91-7ea67a4b663d.jpg","index":0,"item":"69743bd5-6173-4ce3-87da-9370559163de","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_alekszandar-vucsics-macedon-diszkotuz-serultek-korhaz","timestamp":"2025. március. 18. 09:43","title":"A családtagokat nem, a szerb elnököt beengedték az észak-macedóniai diszkótűz sérültjeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés példa nélküli. Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a kormány egyetlen hasonló ügyben sem adta a hozzájárulását.","shortLead":"A döntés példa nélküli. Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a kormány egyetlen hasonló ügyben sem adta...","id":"20250318_Keres-nelkul-kapott-Karacsony-Gergely-a-kormanytol-jovahagyast-a-rakosrendezoi-terulet-megvasarlasahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"da1a9f43-dfd7-4fed-8fe7-b76c6c754e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Keres-nelkul-kapott-Karacsony-Gergely-a-kormanytol-jovahagyast-a-rakosrendezoi-terulet-megvasarlasahoz","timestamp":"2025. március. 18. 08:15","title":"Kérés nélkül kapott Karácsony Gergely a kormánytól jóváhagyást a rákosrendezői terület megvásárlásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","shortLead":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","id":"20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4.jpg","index":0,"item":"bfe6f8a6-9813-4ecc-82cd-a76d1f2d7d1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. március. 19. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta igazán vagánnyá a legújabb Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. februári felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt arról, hogy terveznek-e lakhatási támogatást, illetve Szép-kártyás támogatást adni a munkavállalóiknak. Az eredmény lesújtó.","shortLead":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. februári felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt arról...","id":"20250318_szep-kartya-lakhatasi-tamogatas-gki-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b.jpg","index":0,"item":"55e6d41d-458f-40c5-97ec-54479546a7bb","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_szep-kartya-lakhatasi-tamogatas-gki-elemzes","timestamp":"2025. március. 18. 07:27","title":"Nagyon kevés cég ad Szép-kártyára pénzt, lakhatási támogatást szinte senki sem kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]