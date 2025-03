Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettős gyilkossággal vádolják azt a férfit, aki megölte a fonói kisbolt eladóját, és bántalmazott egy arra járó nőt, aki a kórházban vesztette életét. Az elkövetőt a bíróság folyosóján kérdezte a TV2 riportere.","shortLead":"Kettős gyilkossággal vádolják azt a férfit, aki megölte a fonói kisbolt eladóját, és bántalmazott egy arra járó nőt...","id":"20250318_Kotekedett-a-Tenyek-riporterevel-a-fonoi-gyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc.jpg","index":0,"item":"295487eb-c191-42da-92f6-30355368dc14","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Kotekedett-a-Tenyek-riporterevel-a-fonoi-gyilkos","timestamp":"2025. március. 18. 11:29","title":"Kötekedett a Tények riporterével a fonói gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deba086-b13a-46da-a978-cd7f27da3913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy kerékpárral közlekedő férfit Szigetújfalu polgármestere, Taligás Károly – közölte az RTL Híradó. A férfi meghalt a helyszínen, a rendőrség vizsgálja, hogy Taligás ittas volt-e.","shortLead":"Elgázolt egy kerékpárral közlekedő férfit Szigetújfalu polgármestere, Taligás Károly – közölte az RTL Híradó. A férfi...","id":"20250319_szigetujfalu-polgarmester-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3deba086-b13a-46da-a978-cd7f27da3913.jpg","index":0,"item":"486a530a-6fba-4f50-8f63-a0621a787411","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_szigetujfalu-polgarmester-halalos-gazolas","timestamp":"2025. március. 19. 11:16","title":"Halálra gázolt egy biciklist Szigetújfalu polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f616d3-d4c6-4842-8132-171b19d51906","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Oracle lehet a TikTok „biztonsági partnere” az Egyesült Államokban, így a platform elérhető maradhat az országban. Hasonló kezdeményezése azonban már volt a TikToknak, így kérdés, hogy az új biztonsági garanciák elegendőek lesznek-e.","shortLead":"Az Oracle lehet a TikTok „biztonsági partnere” az Egyesült Államokban, így a platform elérhető maradhat az országban...","id":"20250319_bytedance-tiktok-egyesult-allamok-oracle-megallapodas-biztonsagi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59f616d3-d4c6-4842-8132-171b19d51906.jpg","index":0,"item":"f06f5cd9-7810-4c0d-a4cd-c5c29f41c920","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_bytedance-tiktok-egyesult-allamok-oracle-megallapodas-biztonsagi-aggalyok","timestamp":"2025. március. 19. 09:03","title":"Közel lehet a megállapodás: így menekülhet meg a TikTok amerikai üzletága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c5cf89-523c-4be3-aa6b-2a443914cb00","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Beperelte a profi tenisz irányító szervezeteit a Novak Djokovic és Vasek Pospisil által alapított érdekvédelmi szövetség, amely több jogot követel a játékosoknak.","shortLead":"Beperelte a profi tenisz irányító szervezeteit a Novak Djokovic és Vasek Pospisil által alapított érdekvédelmi...","id":"20250319_novak-djokovic-ptpa-tenisz-szervezetek-per-jolet-ranglista-penzdijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c5cf89-523c-4be3-aa6b-2a443914cb00.jpg","index":0,"item":"7bfa7281-da47-4911-99f0-482201e88907","keywords":null,"link":"/sport/20250319_novak-djokovic-ptpa-tenisz-szervezetek-per-jolet-ranglista-penzdijak","timestamp":"2025. március. 19. 11:46","title":"Háborút indítottak Djokovicék a teniszt „kartellként” irányító szervezetek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Visszatérünk a XIX. századba, egyre inkább olyan emberek irányítják a világot, akik azt gondolják, a politika és a gazdaság egy zéróösszegű játék, ahol nyerni csak más kárára lehet. Nagyobbat nem is tévedhetnének – és ezt a zéróösszegű játékok kutatói is így gondolják.","shortLead":"Visszatérünk a XIX. századba, egyre inkább olyan emberek irányítják a világot, akik azt gondolják, a politika és...","id":"20250319_egy-masik-kozgazdasag-zero-osszeg-jatekelmelet-tevedes-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d.jpg","index":0,"item":"2951c6fb-4e33-461d-b0cb-48a22395cfbf","keywords":null,"link":"/360/20250319_egy-masik-kozgazdasag-zero-osszeg-jatekelmelet-tevedes-trump","timestamp":"2025. március. 19. 12:00","title":"Talán Trump sem hinné, hogy csak másokon átgázolva lehet nyerni, ha elolvasott volna néhány közgazdasági alapművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain – így a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp szolgáltatásokban is.","shortLead":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain –...","id":"20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b.jpg","index":0,"item":"b79ffebb-aeee-48d6-b9e5-12fd2e8250b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 08:57","title":"Zöld utat kapott a Meta mesterséges intelligenciája Európában, változik a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mérce csak az volt, mit mond az alkotmány és mit mondanak a jogszabályok – állította. ","shortLead":"A mérce csak az volt, mit mond az alkotmány és mit mondanak a jogszabályok – állította. ","id":"20250320_Ader-Janos-szerint-ebben-a-formaban-semmi-szukseg-nincs-az-Europai-Parlamentre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446.jpg","index":0,"item":"d277725e-bf9a-4797-916b-4d68bfb3301c","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Ader-Janos-szerint-ebben-a-formaban-semmi-szukseg-nincs-az-Europai-Parlamentre","timestamp":"2025. március. 20. 08:19","title":"Áder János azt mondta, mindig csak a jogszabályok alapján döntött arról, hogy aláír-e egy törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el, hogy “lehet, hogy valakit egy-egy megfogalmazás érzékenyebben érint”. A Korda-házaspár ennél kicsit jobban a szívére vette az elhangzottakat. ","shortLead":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el...","id":"20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8.jpg","index":0,"item":"2ac00a3b-56f8-4941-87c4-06088d5c7ac2","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","timestamp":"2025. március. 18. 13:54","title":"„A humor szubjektív dolog” – reagált a TV2 Hajós András poénkodására, ami miatt Kordáék már jogi lépéseket tennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]