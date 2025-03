Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést adott, hogy Németország önállóan is hatalmas összegeket fordítana a hadiiparára. A mélyebben integrált EU támogatói szerint a fegyverkezési célú közös adósság kibocsátása meghozná az integrációban az áttörést. Ez is tétje a csütörtökön kezdődő EU-csúcsnak.","shortLead":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést...","id":"20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35.jpg","index":0,"item":"7ede2d9c-21f6-477b-98f7-739502281a43","keywords":null,"link":"/360/20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","timestamp":"2025. március. 20. 07:00","title":"A közös hadi beszerzéssel az európai integráció oda juthat el, ahová Amerika 1790-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Élesen bírálja az EU új követelményeit az Apple, melyek értelmében gyakorlatilag teljesen átjárhatóvá kell tenni az iPhone-okat. A cég szerint ez lassíthatja az innovációt.","shortLead":"Élesen bírálja az EU új követelményeit az Apple, melyek értelmében gyakorlatilag teljesen átjárhatóvá kell tenni...","id":"20250320_apple-europai-unio-dma-szigoritasok-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"0d9d7758-3f08-4a66-abca-3ac66c0040c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_apple-europai-unio-dma-szigoritasok-ios","timestamp":"2025. március. 20. 14:03","title":"Ráparancsolt az EU az Apple-re, példátlan módon meg kell nyitni az iPhone-ok rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0632720-6e9c-4a2f-9c86-e2cf66fd1e64","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A semmiből épített fel egy sikeres csapatot, és a kívülállósága volt a szuperereje. Tudott idegesítő és imádnivaló is lenni, néha egyszerre mind a kettő. Eddie Jordan több poént már nem ereszt el a paddockban, az autósport az egyik legszínesebb egyéniségétől búcsúzik. ","shortLead":"A semmiből épített fel egy sikeres csapatot, és a kívülállósága volt a szuperereje. Tudott idegesítő és imádnivaló is...","id":"20250320_eddie-jordan-nekrolog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0632720-6e9c-4a2f-9c86-e2cf66fd1e64.jpg","index":0,"item":"3c3999cf-c805-42ba-98d4-29fc80034732","keywords":null,"link":"/elet/20250320_eddie-jordan-nekrolog-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 17:16","title":"Elment a Forma–1 legkomolyabb bohóca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek piedesztálra emelni.","shortLead":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek...","id":"20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a.jpg","index":0,"item":"cb0ce893-7520-44df-8dcf-c1e137da38dc","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","timestamp":"2025. március. 20. 10:58","title":"Hajdu Szabolcs a NER-ről: Az egész rendszert kell elutasítanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761a16c0-9fa5-4e9c-bdeb-f8049fc8530b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai külügyminiszter személyesen járt közben az érdekükben, de nem enyhítették a büntetésüket.","shortLead":"A kanadai külügyminiszter személyesen járt közben az érdekükben, de nem enyhítették a büntetésüket.","id":"20250320_Drogkereskedelem-vadjaval-vegeztek-ki-negy-kanadai-allampolgart-Kinaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/761a16c0-9fa5-4e9c-bdeb-f8049fc8530b.jpg","index":0,"item":"d2493e45-6062-4074-b80d-6bf02cb02a0a","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Drogkereskedelem-vadjaval-vegeztek-ki-negy-kanadai-allampolgart-Kinaban","timestamp":"2025. március. 20. 06:35","title":"Drogkereskedelem vádjával végeztek ki négy kanadai állampolgárt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mérce csak az volt, mit mond az alkotmány és mit mondanak a jogszabályok – állította. ","shortLead":"A mérce csak az volt, mit mond az alkotmány és mit mondanak a jogszabályok – állította. ","id":"20250320_Ader-Janos-szerint-ebben-a-formaban-semmi-szukseg-nincs-az-Europai-Parlamentre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446.jpg","index":0,"item":"d277725e-bf9a-4797-916b-4d68bfb3301c","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Ader-Janos-szerint-ebben-a-formaban-semmi-szukseg-nincs-az-Europai-Parlamentre","timestamp":"2025. március. 20. 08:19","title":"Áder János azt mondta, mindig csak a jogszabályok alapján döntött arról, hogy aláír-e egy törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az MNB hallgat, az ÁSZ feljelentéseket tett amiatt, hogy Matolcsy György elnöksége alatt arcátlanul elherdálhatták a Pallas Athéné alapítvány százmilliárdjait.","shortLead":"Az MNB hallgat, az ÁSZ feljelentéseket tett amiatt, hogy Matolcsy György elnöksége alatt arcátlanul elherdálhatták...","id":"20250320_asz-mnb-alapitvany-jelentes-optima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318.jpg","index":0,"item":"a9495ffc-f320-4d52-b630-2e25865e79e3","keywords":null,"link":"/360/20250320_asz-mnb-alapitvany-jelentes-optima","timestamp":"2025. március. 20. 17:29","title":"Ki felel a Matolcsy-klán játszmáiban eltűnt százmilliárdokért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69356c4e-4809-407f-86b2-8b852c81cb75","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az utóbbi hónapokban sokat fejlődött és finomodott a Boston Dynamics Atlas nevű robotjának mozgása, amit a vállalat az Nvidiának is köszönhet.","shortLead":"Az utóbbi hónapokban sokat fejlődött és finomodott a Boston Dynamics Atlas nevű robotjának mozgása, amit a vállalat...","id":"20250320_boston-dynamics-atlas-mozgas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69356c4e-4809-407f-86b2-8b852c81cb75.jpg","index":0,"item":"161580fe-9266-422b-9b58-9c6fb2ed9ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_boston-dynamics-atlas-mozgas-video","timestamp":"2025. március. 20. 10:03","title":"Braketáncol, cigánykerekezik: összetett mozgásra is képes a Boston Dynamics humanoid robotja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]