[{"available":true,"c_guid":"3e31586e-9aa0-4dd9-bb6b-2b7c8d0b6fba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gázvezetéket a Kurszki területen található Szudzsánál támadták, a várost nemrég foglalták vissza az orosz erők.","shortLead":"A gázvezetéket a Kurszki területen található Szudzsánál támadták, a várost nemrég foglalták vissza az orosz erők.","id":"20250321_ukrajna-haboru-oroszorszag-kurszki-terulet-gazvezetek-csapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e31586e-9aa0-4dd9-bb6b-2b7c8d0b6fba.jpg","index":0,"item":"32a14989-c80e-49a4-a64f-ddf60d136bea","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-haboru-oroszorszag-kurszki-terulet-gazvezetek-csapas","timestamp":"2025. március. 21. 08:27","title":"Az ukránok csapást mértek egy orosz gázvezetékre, amelyen korábban Európába szállítottak gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogyan Magyarországon, a szomszédos országban sem fordult elő ez a betegség már évtizedek óta. ","shortLead":"Ahogyan Magyarországon, a szomszédos országban sem fordult elő ez a betegség már évtizedek óta. ","id":"20250321_szlovakia-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367.jpg","index":0,"item":"ecd3b46d-1a87-4783-b3ba-41830f8b18fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_szlovakia-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 21. 13:25","title":"Több szlovákiai állattartó telepen is megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70407850-2ac0-4d56-ab67-2238aeedf28d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bár végig követjük egy gyilkossági ügy feltárását, nem biztos, hogy pontosan megértjük végül az érintett kamaszok valódi mozgatórugóit, az viszont igen, hogy közben cseresznyemagnyira szűkül a gyomrunk. Olyan formai és színészi bravúrt igen ritkán látni a Netflixen, mint a Kamaszokban.","shortLead":"Bár végig követjük egy gyilkossági ügy feltárását, nem biztos, hogy pontosan megértjük végül az érintett kamaszok...","id":"20250319_Netflix-sorozat-Kamaszok-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70407850-2ac0-4d56-ab67-2238aeedf28d.jpg","index":0,"item":"0c936ee6-3eb6-4484-a302-53ce1fc36105","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Netflix-sorozat-Kamaszok-kritika","timestamp":"2025. március. 19. 19:50","title":"Az év legnyomasztóbb és legbravúrosabb Netflix-sorozata – megnéztük a Kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f2bd01-26e7-4082-aed7-5dcb8f2df55d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot a Matolcsy György leköszönő jegybankelnökhöz köthető alapítványok ügyében.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot a Matolcsy György leköszönő...","id":"20250321_matolcsy-alapitvanyok-nyomozas-NNI-ASZ-pallas-athene-domus-meriti-Optima-Befektetesi-Zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f2bd01-26e7-4082-aed7-5dcb8f2df55d.jpg","index":0,"item":"553a14e2-12c8-413f-aa03-33a2a3913d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_matolcsy-alapitvanyok-nyomozas-NNI-ASZ-pallas-athene-domus-meriti-Optima-Befektetesi-Zrt","timestamp":"2025. március. 21. 13:49","title":"Már nyomoznak a Matolcsy-féle MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit téved: nem igaz, hogy a vidék a kormánypárt erős bázisa, annak minden társadalmi rétegben stabil szavazótábora van – mondja Kovách Imre szociológus, egy provokatív állításokkal teli, friss tanulmánykötet szerkesztője, és egyik szerzője. Minden, amit tudni lehet a mai magyar társadalomról, amely nem is olyan töredezett, mint gondolnánk.","shortLead":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit...","id":"20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c.jpg","index":0,"item":"9689a814-2cb0-4e48-8603-9b119c2f2cbe","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","timestamp":"2025. március. 21. 06:30","title":"Éppen az a vidéki új elit állhat a Tisza Párt előretörése mögött, amit a Fidesz nevelt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c1d314-18ba-4df6-9d76-d64e179ec3f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Keresett kifejezés” címkével jelöli a Google Trends Magyarországon a pride-ot, és nem véletlen: az elmúlt napokban nagyságrendekkel többen kíváncsiak a témára a magyarok, mint korábban bármikor.","shortLead":"„Keresett kifejezés” címkével jelöli a Google Trends Magyarországon a pride-ot, és nem véletlen: az elmúlt napokban...","id":"20250320_budapest-pride-birsag-betiltas-google-keresesi-trendek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7c1d314-18ba-4df6-9d76-d64e179ec3f4.jpg","index":0,"item":"1191d394-388d-44e8-86d0-b16a34ab08fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_budapest-pride-birsag-betiltas-google-keresesi-trendek-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 11:23","title":"Nézzen rá ezekre az adatokra: beindult a magyar internet, sosem ment még ekkorát a Budapest Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amikor arról van szó, túlél-e egy vállalat, kevesen gondolnak a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára. Pedig a Samsung is küzdhet problémákkal, és a cég ügyvezető elnökének komor hangú videoüzenete szerint küzd is.","shortLead":"Amikor arról van szó, túlél-e egy vállalat, kevesen gondolnak a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára. Pedig...","id":"20250319_samsung-electronics-elnok-figyelmezteto-uzenet-profit-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee.jpg","index":0,"item":"3413a4f9-c734-405a-8161-7c79ba6c9887","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-electronics-elnok-figyelmezteto-uzenet-profit-befektetes","timestamp":"2025. március. 19. 20:03","title":"„A Samsung túléléséről van szó” – kongatja a vészharangot a vállalat elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0cd526-4d51-4cb0-afed-9c52cb535fcb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Brüsszelben megkezdődött az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozója. Utoljára két hete találkoztak a vezetők, akkor Ukrajna és Európa védelme volt a téma, most ezek kiegészülnek gazdasági ügyekkel. Ami nem változik: Magyarország nélkül fognak a tagállamok Ukrajna kapcsán nyilatkozatot elfogadni.","shortLead":"Brüsszelben megkezdődött az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozója. Utoljára két hete találkoztak a vezetők, akkor...","id":"20250320_eu-csucs_orosz-ukran-haboru_olaf-scholz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c0cd526-4d51-4cb0-afed-9c52cb535fcb.jpg","index":0,"item":"3262a239-0108-4f85-a0b6-29e281ad9c26","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_eu-csucs_orosz-ukran-haboru_olaf-scholz","timestamp":"2025. március. 20. 12:45","title":"Uniós vezetők Ukrajna 2030-as EU-tagságáról beszélnek Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]