[{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A gazdaság fehérítését teszi kockára a kormány, amikor pár százaléknyi szavazatért alapjoggá teszi a készpénzfizetést. Hacsak nem cél az is, hogy a baráti vagyonok eltüntetését könnyítse.","shortLead":"A gazdaság fehérítését teszi kockára a kormány, amikor pár százaléknyi szavazatért alapjoggá teszi a készpénzfizetést...","id":"20250321_hvg-keszpenz-alkotmanyos-jog-menekitoeszkoz-penz-ugyeseknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"33cb85d6-c74f-4374-a548-48ebd56d385b","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-keszpenz-alkotmanyos-jog-menekitoeszkoz-penz-ugyeseknek","timestamp":"2025. március. 21. 09:30","title":"Nem véletlenül válhatott ilyen fontossá Orbánéknak az alkotmányba foglalt készpénzhasználat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ef15b6-0a7d-4744-8195-0063f8649a3e","c_author":"Demetrovics Zsolt","category":"360","description":"25 éve a Fidesz kormányzása idején indult el az átgondolt drogpolitika arany időszaka, ma pedig kocsmaprogramot hirdetnek a drogháború mellé. Az elmúlt 15 év alatt ellehetetlenült a prevenció, közben a magyar állam látványos formákban áll ki támogatóan az alkohol használata mellett, és üldözi a kábítószer-fogyasztókat. Pedig a „mi drogunk”, az alkohol ártalomindexével csak olyan szereké vetekszik, mint a heroin és a kokain. Az ellentmondás akkorára nőtt, hogy lassan talán a társadalom szélesebb rétegei is felfigyelnek. Demetrovics Zsolt pszichológus, addiktológus írása.","shortLead":"25 éve a Fidesz kormányzása idején indult el az átgondolt drogpolitika arany időszaka, ma pedig kocsmaprogramot...","id":"20250321_Drogpolitika-csod-drog-alkohol-falusi-kocsmaprogram-prevencio-alkoholizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ef15b6-0a7d-4744-8195-0063f8649a3e.jpg","index":0,"item":"9c4944ba-6bec-4ec2-b3e1-3212efcb409e","keywords":null,"link":"/360/20250321_Drogpolitika-csod-drog-alkohol-falusi-kocsmaprogram-prevencio-alkoholizmus","timestamp":"2025. március. 21. 16:30","title":"Drog-e az alkohol? Avagy hogyan harcolhatunk hitelesen a drogok ellen egy felessel a kezünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump és sok más tengerentúli konzervatív irányadónak tartja, ahogyan Orbán kormányozza országát. Csakhogy a mostani szigorítás rávilágít, mennyire nehezen tudja kézben tartani a gyengélkedő gazdaságot.","shortLead":"Trump és sok más tengerentúli konzervatív irányadónak tartja, ahogyan Orbán kormányozza országát. Csakhogy a mostani...","id":"20250321_New-York-Times-Orban-a-konzervativok-vezercsillaga-de-most-a-tojas-arat-probalja-rogziteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"6b4c1055-d459-41d5-829d-60e0a2f07864","keywords":null,"link":"/360/20250321_New-York-Times-Orban-a-konzervativok-vezercsillaga-de-most-a-tojas-arat-probalja-rogziteni","timestamp":"2025. március. 21. 07:30","title":"New York Times: Orbán a konzervatívok vezércsillaga, de most a tojás árát próbálja rögzíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bella Ramsey-t egy stábtag figyelmeztette az árulkodó jelekre.","shortLead":"Bella Ramsey-t egy stábtag figyelmeztette az árulkodó jelekre.","id":"20250321_autizmus-diagnozis-bella-ramsey-last-of-us","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d.jpg","index":0,"item":"73fe31bf-b10f-4eab-a5e7-5f3e84b95b3a","keywords":null,"link":"/elet/20250321_autizmus-diagnozis-bella-ramsey-last-of-us","timestamp":"2025. március. 21. 12:05","title":"Autizmust diagnosztizáltak a The Last of Us sztárjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4168e2b9-8d55-41b4-a8e9-144ae4db20bf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt nem is az irdatlan erejével, hanem sofőr óvatlanságával volt a baj. ","shortLead":"Itt nem is az irdatlan erejével, hanem sofőr óvatlanságával volt a baj. ","id":"20250321_Videon-a-Xiaomi-1500-loeros-autojanak-elso-kozuti-balesete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4168e2b9-8d55-41b4-a8e9-144ae4db20bf.jpg","index":0,"item":"3b6b4cd8-11f3-4a8b-b84f-5264104b79b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_Videon-a-Xiaomi-1500-loeros-autojanak-elso-kozuti-balesete","timestamp":"2025. március. 21. 20:20","title":"Videón a Xiaomi 1500 lóerős autójának első közúti balesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit téved: nem igaz, hogy a vidék a kormánypárt erős bázisa, annak minden társadalmi rétegben stabil szavazótábora van – mondja Kovách Imre szociológus, egy provokatív állításokkal teli, friss tanulmánykötet szerkesztője, és egyik szerzője. Minden, amit tudni lehet a mai magyar társadalomról, amely nem is olyan töredezett, mint gondolnánk.","shortLead":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit...","id":"20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c.jpg","index":0,"item":"9689a814-2cb0-4e48-8603-9b119c2f2cbe","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","timestamp":"2025. március. 21. 06:30","title":"Éppen az a vidéki új elit állhat a Tisza Párt előretörése mögött, amit a Fidesz nevelt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812754e4-3016-4965-a149-f1a67bd41743","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napig egyeztet majd, többek között találkozni fog Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel és Polt Péter legfőbb ügyésszel.","shortLead":"Két napig egyeztet majd, többek között találkozni fog Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel és Polt Péter legfőbb...","id":"20250321_Magyarorszagra-latogat-az-unios-jogallamisagi-biztos-Michael-McGrath","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/812754e4-3016-4965-a149-f1a67bd41743.jpg","index":0,"item":"401c5465-ae7d-4547-bdd0-1f174354591c","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Magyarorszagra-latogat-az-unios-jogallamisagi-biztos-Michael-McGrath","timestamp":"2025. március. 21. 15:12","title":"Magyarországra látogat az uniós jogállamisági biztos, Michael McGrath","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombat éjjel még fagypont alatt lehet a hőmérséklet, vasárnap már melegebb lesz.","shortLead":"Szombat éjjel még fagypont alatt lehet a hőmérséklet, vasárnap már melegebb lesz.","id":"20250321_hetvege-idojaras-eso-szel-vihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"a455b931-9a8a-4c02-aeff-1dadc3429588","keywords":null,"link":"/elet/20250321_hetvege-idojaras-eso-szel-vihar","timestamp":"2025. március. 21. 19:11","title":"Ne erre a hétvégére tervezzen kirándulást, eső és viharos szél várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]