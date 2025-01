Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","id":"20250114_robbanas-tuz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d.jpg","index":0,"item":"55369b84-55be-40f0-ab63-64d3961624ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_robbanas-tuz-budapest","timestamp":"2025. január. 14. 10:48","title":"Robbanás után kigyulladt egy ház Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2239c5d-ddc8-42d3-9c10-27e096c291b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már majdnem olyan vékony lehet az Apple új okostelefonja, mint a tavaly bemutatott iPad Pro. Ennek azonban ára lehet. ","shortLead":"Már majdnem olyan vékony lehet az Apple új okostelefonja, mint a tavaly bemutatott iPad Pro. Ennek azonban ára lehet. ","id":"20250113_apple-iphone-17-air-vekonysag-ming-chi-kuo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2239c5d-ddc8-42d3-9c10-27e096c291b1.jpg","index":0,"item":"ed973017-3761-45b6-9c26-955385a0d5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_apple-iphone-17-air-vekonysag-ming-chi-kuo","timestamp":"2025. január. 13. 16:03","title":"5,5 mm lett, maradhat? Elképesztően vékony lehet az iPhone 17 Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb államfő azután döntött így, hogy egy felmérésből kiderült: a lakosság 52 százaléka a leváltását szeretné.","shortLead":"A szerb államfő azután döntött így, hogy egy felmérésből kiderült: a lakosság 52 százaléka a leváltását szeretné.","id":"20250114_szerbia-alekszandar-vucsics-bizalmi-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d.jpg","index":0,"item":"c5037ee2-1fbd-4f83-a762-6584d067322e","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_szerbia-alekszandar-vucsics-bizalmi-nepszavazas","timestamp":"2025. január. 14. 17:32","title":"Vucsics bizalmi népszavazást kezdeményezett saját maga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d45d8-8019-405e-af4b-b37d361e720c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos tüdőgyulladásban szenved Frédéric von Anhalt.","shortLead":"Súlyos tüdőgyulladásban szenved Frédéric von Anhalt.","id":"20250113_frederic-von-anhalt-gabor-zsazsa-ozvegye-eletveszelyes-allapotban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111d45d8-8019-405e-af4b-b37d361e720c.jpg","index":0,"item":"05be60b3-87c7-433a-a998-794d0b08fdbd","keywords":null,"link":"/elet/20250113_frederic-von-anhalt-gabor-zsazsa-ozvegye-eletveszelyes-allapotban","timestamp":"2025. január. 13. 09:52","title":"Életveszélyes állapotban van Gábor Zsazsa özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vevők nyomására be kellett vezetniük a hawaii pizzát, így oldották meg.","shortLead":"A vevők nyomására be kellett vezetniük a hawaii pizzát, így oldották meg.","id":"20250114_ananasz-hawaii-pizza-elrettentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b.jpg","index":0,"item":"86b8aa61-3557-42e6-acec-b7a75c5e5bad","keywords":null,"link":"/elet/20250114_ananasz-hawaii-pizza-elrettentes","timestamp":"2025. január. 14. 11:21","title":"Száz fontot számol fel egy brit vendéglő, ha valaki ananászt kér a pizzájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült túlszárnyalni.","shortLead":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült...","id":"20250114_magyar-turista-Horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d.jpg","index":0,"item":"fadd0ff7-d716-422f-903c-86ccd125c56a","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_magyar-turista-Horvatorszag","timestamp":"2025. január. 14. 14:18","title":"Soha nem ment még ennyi magyar turista Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az amerikai férfi állítja, azért készítette el a „koktélt” hogy leküzdje szorongását.","shortLead":"Az amerikai férfi állítja, azért készítette el a „koktélt” hogy leküzdje szorongását.","id":"20250114_united-airlines-nyugtato-alkohol-rendzavaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"c90ebff4-e0c9-4878-9ffe-b1b080837c3f","keywords":null,"link":"/elet/20250114_united-airlines-nyugtato-alkohol-rendzavaras","timestamp":"2025. január. 14. 18:10","title":"Nyugtatóra ivott alkoholt, majd a folyosóra vizelt egy férfi egy tengerentúli járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint hasonló Grönland helyzete, mint amikor ők meghallgatták a Krím, a Donyec-medence és Novorosszija lakóit.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint hasonló Grönland helyzete, mint amikor ők meghallgatták a Krím, a Donyec-medence és...","id":"20250114_lavrov-gronland-ukrajna-krim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92.jpg","index":0,"item":"2b090c39-1806-4b57-b9f0-ce6fdc9daf6a","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_lavrov-gronland-ukrajna-krim","timestamp":"2025. január. 14. 14:20","title":"Lavrov: Meg kell hallgatni a grönlandiakat, ahogy mi is tettük Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]