[{"available":true,"c_guid":"054fd91a-5b85-4072-aa2b-f99ba4ce2339","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Huawei a Mate XT után újabb hajlítható kijelzős mobilt dobott piacra, ami olyan, mintha a Samsung összeházasította volna a Galaxy Z Foldot és a Galaxy Z Flipet. Ez lett a Huawei Pura X.","shortLead":"A kínai Huawei a Mate XT után újabb hajlítható kijelzős mobilt dobott piacra, ami olyan, mintha a Samsung...","id":"20250321_huawei-pura-x-osszecsukhato-telefon-hajlithato-kijelzo-specifikacio-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054fd91a-5b85-4072-aa2b-f99ba4ce2339.jpg","index":0,"item":"388180f5-9c2c-4875-a654-022518faf081","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_huawei-pura-x-osszecsukhato-telefon-hajlithato-kijelzo-specifikacio-deepseek","timestamp":"2025. március. 21. 09:08","title":"Mint egy ötvözet: itt a Huawei új, hajlítható kijelzős mobilja, a Pura X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d111ca-0be6-4429-9d57-1dc2f7933c47","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kabinet 5 milliárd forintot szánt szolgálati lakások építésének támogatására, a keretből csak 3 milliárd forint ment el. Navracsics Tibor szerint újabb kör nem lesz, amelyik önkormányzat eddig nem szállt be, az „nem veszi komolyan” a szolgálatilakás-építést.","shortLead":"A kabinet 5 milliárd forintot szánt szolgálati lakások építésének támogatására, a keretből csak 3 milliárd forint ment...","id":"20250320_Kudarc-a-kormany-balatoni-szolgalatilakas-projektje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d111ca-0be6-4429-9d57-1dc2f7933c47.jpg","index":0,"item":"aa3f7790-7dd3-4b8d-a8ef-d4eb73180c31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Kudarc-a-kormany-balatoni-szolgalatilakas-projektje","timestamp":"2025. március. 20. 15:18","title":"Kudarcnak tűnik a kormány balatoni szolgálatilakás-projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5540b8-a7f8-4702-89d6-7b5f67f34ee7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Biztosabban érkezik a mentő, nem téved el a rendőr – legalábbis ha elég okos a bajba jutott ember telefonja. Idehaza a vészhívások nagyjából harmadánál már automata továbbítja a helyadatokat.","shortLead":"Biztosabban érkezik a mentő, nem téved el a rendőr – legalábbis ha elég okos a bajba jutott ember telefonja. Idehaza...","id":"20250321_hvg-segelyhivas-lokacio-adatok-helymeghatarozas-aml-rendorseg-okostelefonok-sms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5540b8-a7f8-4702-89d6-7b5f67f34ee7.jpg","index":0,"item":"ee99dea4-2576-425f-9371-f8d2bc7f841f","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-segelyhivas-lokacio-adatok-helymeghatarozas-aml-rendorseg-okostelefonok-sms","timestamp":"2025. március. 21. 18:00","title":"Nyugodtabb lehet, akinek ilyen telefonja van: amikor igazán baj van, akkor elárulja a hatóságoknak, hol van az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter a török külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatót a térség energiabiztonságával kapcsolatban, ott született a bejelentés.","shortLead":"Szijjártó Péter a török külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatót a térség energiabiztonságával kapcsolatban, ott...","id":"20250321_Magyarorszag-majusig-mentesul-a-Gazprombank-elleni-szankciok-alol-orosz-torok-magyar-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"6f168fe9-c504-4d2a-94ae-c264098b4f03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_Magyarorszag-majusig-mentesul-a-Gazprombank-elleni-szankciok-alol-orosz-torok-magyar-energia","timestamp":"2025. március. 21. 15:35","title":"Magyarország májusig mentesül a Gazprombank elleni szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogyan Magyarországon, a szomszédos országban sem fordult elő ez a betegség már évtizedek óta. ","shortLead":"Ahogyan Magyarországon, a szomszédos országban sem fordult elő ez a betegség már évtizedek óta. ","id":"20250321_szlovakia-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367.jpg","index":0,"item":"ecd3b46d-1a87-4783-b3ba-41830f8b18fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_szlovakia-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 21. 13:25","title":"Több szlovákiai állattartó telepen is megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cec324e-1bc5-49a8-a3ea-3a7d65582a0d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fiatal, techmániás kínaiak a brand célcsoportja. ","shortLead":"A fiatal, techmániás kínaiak a brand célcsoportja. ","id":"20250321_Hamarosan-bemutatkozik-a-karikak-nelkuli-AUDI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cec324e-1bc5-49a8-a3ea-3a7d65582a0d.jpg","index":0,"item":"f1a4dd1d-efef-4893-a804-1439df169c16","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_Hamarosan-bemutatkozik-a-karikak-nelkuli-AUDI","timestamp":"2025. március. 21. 08:40","title":"Hamarosan bemutatkozik az Audi új márkája, az AUDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","shortLead":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","id":"20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd.jpg","index":0,"item":"ec2fcc84-4720-4cb2-8475-9086fa890661","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","timestamp":"2025. március. 21. 10:03","title":"Szintet léphetnek Észak-Korea kiberműveletei a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kétnaponta hozzányúlnak az árakhoz. ","shortLead":"Kétnaponta hozzányúlnak az árakhoz. ","id":"20250321_uzemanyag-benzin-gazolaj-arvaltozas-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4.jpg","index":0,"item":"c4fbd439-1441-4ad0-80b0-67d498b108b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_uzemanyag-benzin-gazolaj-arvaltozas-tankolas","timestamp":"2025. március. 21. 10:01","title":"Harmadszor is változik az üzemanyagok ára a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]