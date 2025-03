Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Javier Milei és az űrutazás hátulütői. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250323_urben-reked-Argentina-elnoke-Elvitelre-podcast-vilagur-kripto-Javier-Milei-asztronauta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"b9050afa-42ac-45a7-a430-b9687ebe772a","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_urben-reked-Argentina-elnoke-Elvitelre-podcast-vilagur-kripto-Javier-Milei-asztronauta","timestamp":"2025. március. 23. 06:00","title":"Mi van, ha az űrben reked Argentína elnöke? │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a27bc9-9990-4077-b653-c168f852837d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ibériai-félszigeten három hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok.","shortLead":"Az Ibériai-félszigeten három hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok.","id":"20250323_Egy-okori-hidat-is-elsodort-az-arado-Tajo-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96a27bc9-9990-4077-b653-c168f852837d.jpg","index":0,"item":"886ce3f2-24e5-4ef4-9fe8-7ab24bb83563","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Egy-okori-hidat-is-elsodort-az-arado-Tajo-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. március. 23. 21:45","title":"Egy ókori hidat is elsodort az áradó Tajo Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44437a3-7e03-49fd-a772-2962fdd7fcbf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A semmiből érkezett teljesen szabálytalanul a rolleres. ","shortLead":"A semmiből érkezett teljesen szabálytalanul a rolleres. ","id":"20250324_taxis-rolleres-elgazolta-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a44437a3-7e03-49fd-a772-2962fdd7fcbf.jpg","index":0,"item":"84f9da35-a8e9-4d2a-8ac5-f562a8338d12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_taxis-rolleres-elgazolta-video","timestamp":"2025. március. 24. 07:44","title":"Esélye sem volt elkerülni a taxisnak a rollerest az éjszakában mielőtt elgázolta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87c587c-5c58-4d5b-88e1-005b2f193245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esős idő ellenére is sorban álltak a szavazni vágyók.","shortLead":"Az esős idő ellenére is sorban álltak a szavazni vágyók.","id":"20250324_Magyar-Peter-nepszavazasi-kezdemenyezes-Nemzet-Hangja-konzultacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a87c587c-5c58-4d5b-88e1-005b2f193245.jpg","index":0,"item":"a089794e-20bd-4a33-9eb5-4fad0cd1f420","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Magyar-Peter-nepszavazasi-kezdemenyezes-Nemzet-Hangja-konzultacio-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 08:32","title":"Elindult Magyar Péter népszavazási kezdeményezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","shortLead":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","id":"20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4.jpg","index":0,"item":"9cda30b5-0fa7-4e8b-b275-0a677e849da6","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","timestamp":"2025. március. 23. 14:34","title":"Vízzel kevert kutyaürüléket öntöttek a Mi Hazánk egyik képviselőjének autójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha nem törlik az eredményeiket, akkor Leclerc az ötödik, Hamilton a hatodik, Gasly pedig a 11. helyen végzett volna a hivatalos összesítésben.","shortLead":"Ha nem törlik az eredményeiket, akkor Leclerc az ötödik, Hamilton a hatodik, Gasly pedig a 11. helyen végzett volna...","id":"20250323_kinai-nagydij-kizarasok-hamilton-leclerc-gasly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b.jpg","index":0,"item":"ba15db5a-c6b9-48e4-a85d-65a278132d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250323_kinai-nagydij-kizarasok-hamilton-leclerc-gasly","timestamp":"2025. március. 23. 13:30","title":"Kizárták Leclerc-t, Hamiltont és Gaslyt a Kínai Nagydíjról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy erzsébetvárosi kocsmánál matricázott.","shortLead":"Egy erzsébetvárosi kocsmánál matricázott.","id":"20250323_Megtamadtak-a-Momentum-aktivistajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"88038511-23dc-4021-8134-62509b5ff9fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Megtamadtak-a-Momentum-aktivistajat","timestamp":"2025. március. 23. 09:51","title":"Megtámadták a Momentum aktivistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42aec68-e5f1-42a6-b78d-acff36ec031d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány március végi határidőt szabott magának, hogy kidolgozza, miként lehetne versenyképessé tenni a vasúti árufuvarozást, ám addig is a szakma képviselői igyekeznek ötleteket adni.","shortLead":"A kormány március végi határidőt szabott magának, hogy kidolgozza, miként lehetne versenyképessé tenni a vasúti...","id":"20250324_hvg-indulhat-a-vasparipa-versenykepes-vasut-fuvarozas-allami-penzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d42aec68-e5f1-42a6-b78d-acff36ec031d.jpg","index":0,"item":"ebfc9a2f-b0d4-42ae-92dc-79c8c62bd4f8","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-indulhat-a-vasparipa-versenykepes-vasut-fuvarozas-allami-penzek","timestamp":"2025. március. 24. 11:30","title":"Ígéretekből nincs hiány, ha a vasúti árufuvarozás fejlesztéséről van szó, pénzből annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]