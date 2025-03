Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán Viktor gyáva, én bátor vagyok!”","shortLead":"„Orbán Viktor gyáva, én bátor vagyok!”","id":"20250325_kovacs-gergely-valasztas-bejelentes-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7.jpg","index":0,"item":"d1ab8188-b2c0-4af2-bac3-cac4bf9219f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_kovacs-gergely-valasztas-bejelentes-magyar-peter","timestamp":"2025. március. 25. 14:11","title":"Magyar Péternek öltözve jelentette be Kovács Gergely, hogy indul-e Orbán körzetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamdan Ballal filmrendezőt még hétfőn vették őrizetbe az izraeli biztonsági erők.","shortLead":"Hamdan Ballal filmrendezőt még hétfőn vették őrizetbe az izraeli biztonsági erők.","id":"20250326_Szabadon-engedtek-az-elrabolt-Oscar-dijas-palesztin-rendezot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0.jpg","index":0,"item":"70f783aa-b850-4646-8478-0f8b814491f9","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Szabadon-engedtek-az-elrabolt-Oscar-dijas-palesztin-rendezot","timestamp":"2025. március. 26. 11:18","title":"Szabadon engedték az izraeliek az Oscar-díjas palesztin rendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24ae688-02c7-42eb-95da-6a964fcbf129","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"A trash talk időtlen idők óta része a sportnak, ahogy az élet számos más területének is, mégis sokan rácsodálkoznak, ha ilyesmi történik. Mikor és hol van helye a provokatív beszólogatásnak, kik a műfaj királyai, is ki jött ki jobban Szoboszlai–Güler-csörtéből?","shortLead":"A trash talk időtlen idők óta része a sportnak, ahogy az élet számos más területének is, mégis sokan rácsodálkoznak, ha...","id":"20250326_trash-talk-szoboszlai-dominik-arda-guler-szocsata-uzengetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e24ae688-02c7-42eb-95da-6a964fcbf129.jpg","index":0,"item":"cc671677-11c7-4fd1-baf1-1f0d61595e32","keywords":null,"link":"/elet/20250326_trash-talk-szoboszlai-dominik-arda-guler-szocsata-uzengetes-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 13:00","title":"Mitől ez a nagy felháborodás a Szoboszlai–Güler-affér után? Kis trash talk történelem a rómaiaktól Menczer Tamásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","shortLead":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","id":"20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15.jpg","index":0,"item":"1355dc1f-f291-4892-8496-34b83028f19f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","timestamp":"2025. március. 25. 12:23","title":"Aligátor és krokodil párbaját vették videóra Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám bizonyos jelenetekben vérfagyasztóan komoly?","shortLead":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám...","id":"20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39.jpg","index":0,"item":"96fdbc45-3bb0-4b84-af0d-4cae6cbd1c05","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","timestamp":"2025. március. 25. 12:15","title":"Placebo-e a depresszió elleni új gyógyszer? – megtudjuk a Centrál Színház szellemes új darabjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mostantól nem a tavalyelőtti, hanem az annál jóval kisebb tavalyi infláció az állampapírok kamatbázisa.","shortLead":"Mostantól nem a tavalyelőtti, hanem az annál jóval kisebb tavalyi infláció az állampapírok kamatbázisa.","id":"20250325_PMAP-hozamok-kamatok-bankbetetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"8fee8bbd-4127-4500-92af-a8f2fe0e1e3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_PMAP-hozamok-kamatok-bankbetetek","timestamp":"2025. március. 25. 08:56","title":"Összeesett a prémium állampapír hozama, bankbetétekkel most szinte kétszer annyit lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tovább emelkednek az árak.","shortLead":"Tovább emelkednek az árak.","id":"20250326_Nagyon-ugy-fest-vege-a-600-forintos-benzinaraknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16.jpg","index":0,"item":"b06006e4-a45b-4c13-81d2-e931874229b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Nagyon-ugy-fest-vege-a-600-forintos-benzinaraknak","timestamp":"2025. március. 26. 10:35","title":"Nagyon úgy fest, vége a 600 forint alatti benzinárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b206315b-e328-4dec-a328-25918f68c345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„De elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs” – írja a főpolgármester a miniszterelnök posztja alatt.","shortLead":"„De elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs” – írja a főpolgármester a miniszterelnök posztja...","id":"20250324_Karacsony-reagalt-Orban-orokbefogadasra-varo-zebrajara-miniszterelnok-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b206315b-e328-4dec-a328-25918f68c345.jpg","index":0,"item":"075ad05e-74f7-4cf5-a80f-61b9157ba31b","keywords":null,"link":"/elet/20250324_Karacsony-reagalt-Orban-orokbefogadasra-varo-zebrajara-miniszterelnok-budapest","timestamp":"2025. március. 24. 22:18","title":"Karácsony reagált Orbán zebra-örökbefogadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]