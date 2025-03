Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"931aeae9-f3e6-4ea1-9181-58d3b70e8553","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év bármelyik részében nekiállhatnánk az ablakpucolásnak és az elhanyagolt sarkok kiporszívózásának, mégis egy bizonyos időszakra koncentrálódnak ezek a feladatok. De miért tavaszi a nagytakarítás?","shortLead":"Az év bármelyik részében nekiállhatnánk az ablakpucolásnak és az elhanyagolt sarkok kiporszívózásának, mégis...","id":"20250327_tavaszi-nagytakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/931aeae9-f3e6-4ea1-9181-58d3b70e8553.jpg","index":0,"item":"f14161fa-ee7c-4cf4-b70b-e01a5cdb5e62","keywords":null,"link":"/elet/20250327_tavaszi-nagytakaritas","timestamp":"2025. március. 27. 05:04","title":"Miért éppen tavasszal vágunk bele a nagytakarításba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Közel tizenegy év telt el azóta, hogy a HVG először megírta, százmilliárdok mennek az alapítványokhoz, a Fidesz és az MNB pedig néha egész kreatív, gyakran pedig kínos módon bizonygatta, hogy nincs baj.","shortLead":"Közel tizenegy év telt el azóta, hogy a HVG először megírta, százmilliárdok mennek az alapítványokhoz, a Fidesz és...","id":"20250326_hvg-fidesz-mnb-alapitvany-magyarazat-kozpenz-jelleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433.jpg","index":0,"item":"a1ffc932-3984-4f30-95e5-c24c8a6e1cac","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-fidesz-mnb-alapitvany-magyarazat-kozpenz-jelleg","timestamp":"2025. március. 26. 06:50","title":"„De sikerült?” – nagy klasszikusokat köszönhetünk annak, ahogy a Fidesz 10 évig védte az MNB alapítványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államokból állítólag 3,5 milliárd, az Európai Bizottságtól 19,5 milliárd forint érkezett.","shortLead":"Az Egyesült Államokból állítólag 3,5 milliárd, az Európai Bizottságtól 19,5 milliárd forint érkezett.","id":"20250326_szuverenitasvedelmi-hivatal-politikai-nyomasgyakorlo-halozat-kulfoldi-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"0bf6c78b-22bc-49bb-8ed5-58293a4c3934","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szuverenitasvedelmi-hivatal-politikai-nyomasgyakorlo-halozat-kulfoldi-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 26. 16:02","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint több mint 23 milliárdot kapott külföldről az itthoni „politikai nyomásgyakorló hálózat”, igaz, ennek alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem közöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0847489a-882c-4826-b8af-38fe0e2a4456","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250326_Marabu-Feknyuz-Nincs-kegyelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0847489a-882c-4826-b8af-38fe0e2a4456.jpg","index":0,"item":"04fc30ed-63d4-4037-9eb2-60fb9b453508","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Marabu-Feknyuz-Nincs-kegyelem","timestamp":"2025. március. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nincs kegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. március. 26. 11:30","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ea02f972-7259-4b86-b524-16f809c9047c","c_author":"Cabrera Martin","category":"360","description":"Váratlan lendülettel robbant be tavaly a magyar közéletbe a Különös történések a Szondi utcából című YouTube-csatorna, amelyet azóta politikai oldalakon átívelő népszerűségre tett szert. Az rajzfilmek készítője autodidakta módon tanult meg animálni, és örül annak, hogy sokan sokfélét látnak bele a videóiba. Interjú Roznár Leventével, a Különös történések a Szondi utcában alkotójával. ","shortLead":"Váratlan lendülettel robbant be tavaly a magyar közéletbe a Különös történések a Szondi utcából című YouTube-csatorna...","id":"20250326_kulonos-tortenesek-szondi-utca-roznar-levente-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea02f972-7259-4b86-b524-16f809c9047c.jpg","index":0,"item":"6b09b04f-f4ae-45ed-a0db-891af81f2a88","keywords":null,"link":"/360/20250326_kulonos-tortenesek-szondi-utca-roznar-levente-interju","timestamp":"2025. március. 26. 19:30","title":"„Feldob, ha arra gondolok, hogy Pottyondy Edina és Trombitás Kristóf ugyanazon a videón nevet” – interjú a Különös történések a Szondi utcában alkotójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamdan Ballal filmrendezőt még hétfőn vették őrizetbe az izraeli biztonsági erők.","shortLead":"Hamdan Ballal filmrendezőt még hétfőn vették őrizetbe az izraeli biztonsági erők.","id":"20250326_Szabadon-engedtek-az-elrabolt-Oscar-dijas-palesztin-rendezot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0.jpg","index":0,"item":"70f783aa-b850-4646-8478-0f8b814491f9","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Szabadon-engedtek-az-elrabolt-Oscar-dijas-palesztin-rendezot","timestamp":"2025. március. 26. 11:18","title":"Szabadon engedték az izraeliek az Oscar-díjas palesztin rendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szvitlana Szlipcsenko szerint a magyar politikai megosztottság is csak az orosz propaganda malmára hajtja a vizet.","shortLead":"Szvitlana Szlipcsenko szerint a magyar politikai megosztottság is csak az orosz propaganda malmára hajtja a vizet.","id":"20250326_ukran-szakerto-orosz-propaganda-magyar-kozossegi-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992.jpg","index":0,"item":"351fffb6-1d13-441c-bc83-71bee1422393","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_ukran-szakerto-orosz-propaganda-magyar-kozossegi-media","timestamp":"2025. március. 26. 11:22","title":"Ukrán szakértő: Az orosz propaganda különösen aktív a magyar közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]