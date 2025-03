Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni hutik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének. Donald Trump és a republikánusok nagy része annyit vontak le a történtekből, hogy jobban teszik, ha mostantól inkább személyesen, a négy fal között tárgyalnak. ","shortLead":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni hutik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének...","id":"20250325_Donald-Trump-Signal-haditervek-Atlantic-repbulikanusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"dbfcdad9-187a-41d4-83e4-3bbd38b50fed","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_Donald-Trump-Signal-haditervek-Atlantic-repbulikanusok","timestamp":"2025. március. 25. 23:28","title":"Trump szerint bocsánatot sem kell kérnie a nemzetbiztonsági tanácsadónak a Signal-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf9fcee-91a9-4a3e-a355-5a5e276b6221","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Általános lesz a kétéves próbajogsi is. ","shortLead":"Általános lesz a kétéves próbajogsi is. ","id":"20250325_EU-s-jogositvanyreform-unios-mobilappra-koltozik-vezetoi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bf9fcee-91a9-4a3e-a355-5a5e276b6221.jpg","index":0,"item":"e63fc080-3896-45bc-b39e-e53abf242220","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_EU-s-jogositvanyreform-unios-mobilappra-koltozik-vezetoi-engedely","timestamp":"2025. március. 25. 16:09","title":"Egységes jogosítvány jön az EU-ban, mobilon is tárolható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A számvevőszéki jelentésből csak az derül ki, hogy 170 millió euró hitelt vett fel az MNB alapítványi vagyonát kezelő cég, azt kihagyták belőle, hogy kitől.","shortLead":"A számvevőszéki jelentésből csak az derül ki, hogy 170 millió euró hitelt vett fel az MNB alapítványi vagyonát kezelő...","id":"20250326_MNB-botrany-jelentes-MBH-Bank-ASZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0.jpg","index":0,"item":"a0df8491-5392-4ae0-8d27-1c22cfb1fe42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_MNB-botrany-jelentes-MBH-Bank-ASZ","timestamp":"2025. március. 26. 07:55","title":"Kikerült az MNB-botrány jelentéséből az MBH Bank neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e70659d-6699-4fe0-b500-df9922934403","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminc ország vezetői ültek össze Párizsban, hogy Ukrajna támogatásáról tárgyaljanak.","shortLead":"Harminc ország vezetői ültek össze Párizsban, hogy Ukrajna támogatásáról tárgyaljanak.","id":"20250327_Megkezdodott-a-tettrekeszek-koaliciojanak-targyalasa-Parizsban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e70659d-6699-4fe0-b500-df9922934403.jpg","index":0,"item":"b1e97035-fd99-4e37-82ee-592a42a264e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Megkezdodott-a-tettrekeszek-koaliciojanak-targyalasa-Parizsban","timestamp":"2025. március. 27. 12:53","title":"Megkezdődött a tettrekészek koalíciójának tárgyalása Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06747913-4b55-48eb-8e7c-1bbaa43a1e79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichiáter annyira felháborodott a riporter kérdésein, hogy azzal fenyegette, befejezi az interjút.","shortLead":"A pszichiáter annyira felháborodott a riporter kérdésein, hogy azzal fenyegette, befejezi az interjút.","id":"20250326_Hany-eve-volt-Csernus-Imret-kiakasztotta-Gulyas-Marton-amikor-szoba-hozta-Simek-Kittyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06747913-4b55-48eb-8e7c-1bbaa43a1e79.jpg","index":0,"item":"90b4b73c-5b8e-4759-8dcf-67abb97cfd44","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Hany-eve-volt-Csernus-Imret-kiakasztotta-Gulyas-Marton-amikor-szoba-hozta-Simek-Kittyt","timestamp":"2025. március. 26. 09:43","title":"„Hány éve volt?” – Csernus Imrét kiakasztotta Gulyás Márton, amikor szóba hozta Simek Kittyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc954ea1-2be5-4f45-99f1-0ebe81240058","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nobel-díjas magyar tudós arról írt, hogy megtapasztalta, milyen a háború sújtotta Ukrajnában élni.","shortLead":"A Nobel-díjas magyar tudós arról írt, hogy megtapasztalta, milyen a háború sújtotta Ukrajnában élni.","id":"20250325_krausz-ferenc-ukrajna-kijev-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc954ea1-2be5-4f45-99f1-0ebe81240058.jpg","index":0,"item":"8c1a3911-1410-4b91-afa7-76f8803ea239","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_krausz-ferenc-ukrajna-kijev-eloadas","timestamp":"2025. március. 25. 14:30","title":"Krausz Ferenc: Az ukrán frontvonal az európai szabadság bástyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64711895-4c79-4711-8c7d-0daaba44cd09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ferenciek tere és a Szabadság híd után a Petőfi hidat foglalták el kedd este a tüntetők, akik a Pride betiltását lehetővé tevő törvénymódosítás miatt gyűltek össze. Igaz, a rendőrsorfalon nem jutottak át Budára. Szabó Bálint pedig végül egy rendőrautó alá került. A kedd esti demonstráció eseményei fotósaink szemével.","shortLead":"A Ferenciek tere és a Szabadság híd után a Petőfi hidat foglalták el kedd este a tüntetők, akik a Pride betiltását...","id":"20250325_Tuntetes-Pride-Hadhazy-kepek-gyulekezes-ferenciek-tere-szabadsag-hid-petofi-hid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64711895-4c79-4711-8c7d-0daaba44cd09.jpg","index":0,"item":"4b2b4e5e-7be6-46d6-846a-624f9c8ec61e","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Tuntetes-Pride-Hadhazy-kepek-gyulekezes-ferenciek-tere-szabadsag-hid-petofi-hid-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 21:15","title":"„Mi a f.sz van ebben az országban”, és ki van a rosszabbik végén? – képeken az elfoglalt hidak estéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]