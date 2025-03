Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1093ec4f-d3a5-42b5-b616-c9e35801529a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még semmi sem biztos, de már zajlik az egyeztetés az MBH Bank és a Citigroup, mint tanácsadó partner között egy lehetséges részvénytranzakcióról, miközben az állam a tulajdonrésze eladását fontolgatja.","shortLead":"Még semmi sem biztos, de már zajlik az egyeztetés az MBH Bank és a Citigroup, mint tanácsadó partner között...","id":"20250327_mbh-bank-citigroup-allami-tulajdonresz-eladasa-meszaros-bankja-ner-szuperbank-tranzakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1093ec4f-d3a5-42b5-b616-c9e35801529a.jpg","index":0,"item":"8e477976-977d-4838-8dec-e5e4c3848556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_mbh-bank-citigroup-allami-tulajdonresz-eladasa-meszaros-bankja-ner-szuperbank-tranzakcio","timestamp":"2025. március. 27. 09:42","title":"Kiszállhat az állam Mészáros bankjából, a bank pedig a Citigrouppal egyeztet egy lehetséges részvénytranzakcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","shortLead":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","id":"20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7.jpg","index":0,"item":"10ce63fd-1fec-4a47-8ec9-c842d9d57a93","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","timestamp":"2025. március. 26. 18:45","title":"Turistabusz zuhant a Póba Torinóban, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9059691-a41e-4d1d-a78d-4a4ee1d91c22","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus április elsején mindenkit vár az Erzsébet hídon.","shortLead":"A politikus április elsején mindenkit vár az Erzsébet hídon.","id":"20250328_hadhazy-akos-hidfoglalas-tuntetes-rendorseg-tudomasul-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9059691-a41e-4d1d-a78d-4a4ee1d91c22.jpg","index":0,"item":"c81f5530-01ec-4605-bcc2-d285afd2546d","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_hadhazy-akos-hidfoglalas-tuntetes-rendorseg-tudomasul-vetel","timestamp":"2025. március. 28. 12:59","title":"Engedélyezte a hídfoglalást Hadházyéknak a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c027b32-7b43-444f-ad27-c64130ca7744","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán ","category":"360","description":"Elhunyt Wachsler Tamás volt fideszes politikus, aki 1994-ben, a párt várakozásoknál jóval rosszabb választási szereplése után tartott kongresszusán elindult a pártelnöki tisztségért Orbán Viktor ellenében (hasonló azóta nem fordult elő), és alulmaradt. 2006-ban vonult vissza a politikától, építészmérnöki végzettséggel 2017-től a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének megújítását irányította. Alábbi cikkünk először 1994. október 8-án jelent meg a HVG-ben, most változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"Elhunyt Wachsler Tamás volt fideszes politikus, aki 1994-ben, a párt várakozásoknál jóval rosszabb választási...","id":"20250326_wachsler-tamas-hvg-portre-1994-fidesz-elnokvalasztas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c027b32-7b43-444f-ad27-c64130ca7744.jpg","index":0,"item":"b6c92611-87c8-4f25-b6d2-0bdc3c1ceebd","keywords":null,"link":"/360/20250326_wachsler-tamas-hvg-portre-1994-fidesz-elnokvalasztas-orban-viktor","timestamp":"2025. március. 26. 14:58","title":"Az egyetlen fideszes, aki ki mert állni Orbán Viktor ellen – HVG-portréinterjú Wachsler Tamással 1994-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","shortLead":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","id":"20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8.jpg","index":0,"item":"aee09b73-47c7-4a72-b796-9fb800710cca","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","timestamp":"2025. március. 26. 18:41","title":"Négy év javítóintézeti nevelésre ítélték a lányt, aki életveszélyesen megszúrta az osztálytársát Bőnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ugyanis törvénybe foglalt kötelessége az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének.","shortLead":"Az ugyanis törvénybe foglalt kötelessége az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének.","id":"20250327_szabad-europa-finanszirozas-birosagi-dontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357edc1b-9ca6-4593-b2b0-a115e136ba73.jpg","index":0,"item":"1ef982cf-40fc-4a9f-bbc5-7e55eebcfee3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_szabad-europa-finanszirozas-birosagi-dontes","timestamp":"2025. március. 27. 16:02","title":"Bíró döntött arról, hogy Trump nem állíttathatja le a Szabad Európa finanszírozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de70423-fc04-4545-804b-329246bdaf45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hat évvel az előző generáció után itt az új okosan buta mobil, ami küllemében leginkább egy Blackberryre hasonlít. ","shortLead":"Hat évvel az előző generáció után itt az új okosan buta mobil, ami küllemében leginkább egy Blackberryre hasonlít. ","id":"20250327_light-phone-3-butatelefon-uj-generacio-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de70423-fc04-4545-804b-329246bdaf45.jpg","index":0,"item":"c33a322d-8eeb-40fc-a37d-d72f454377aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_light-phone-3-butatelefon-uj-generacio-megjelenes","timestamp":"2025. március. 27. 18:03","title":"Megjelent a butatelefon, ami okosabb, mint az elődjei – itt van minden tudnivaló a Light Phone 3-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sam Altman szerint egy ideig még várniuk kell a ChatGPT ingyenes változatát használóknak, hogy számukra is elérhetővé váljon a chatbot képgeneráló funkciója.","shortLead":"Sam Altman szerint egy ideig még várniuk kell a ChatGPT ingyenes változatát használóknak, hogy számukra is elérhetővé...","id":"20250327_openai-mesterseges-intelligencia-chatgpt-kepgenerator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63.jpg","index":0,"item":"798d5ae4-e5a8-4bfa-9a34-d0ec990e98dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_openai-mesterseges-intelligencia-chatgpt-kepgenerator","timestamp":"2025. március. 27. 18:33","title":"Annyian ugrottak rá a ChatGPT új funkciójára, hogy korlátozni kellett a használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]