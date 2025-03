Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Instagram vezetője szerint túl bonyolult lett a platform az évek során, és most ki is vezetnek egy nagyjából egy éve bevezetett funkciót.","shortLead":"Az Instagram vezetője szerint túl bonyolult lett a platform az évek során, és most ki is vezetnek egy nagyjából egy éve...","id":"20250327_meta-instagram-reels-tartalmak-notes-funkcio-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817.jpg","index":0,"item":"9ae87b29-2f08-4896-be4e-0ee5928003cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_meta-instagram-reels-tartalmak-notes-funkcio-megszunes","timestamp":"2025. március. 27. 14:03","title":"Kukáz egy funkciót az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon – hivatalba lépése után szinte azonnal agresszív és követhetetlen gazdasági döntéseket hozott Donald Trump. A bizonytalanságok miatt nő az amerikai recesszió esélye, az elnök hívei szerint viszont mindez nem kapkodás, hanem egy átgondolt mesterterv része, amellyel Trump újraírná a játékszabályokat, és amelynek központi eleme a zsarolás.","shortLead":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon –...","id":"20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"2e8b3d07-168b-4991-bb9e-903f9c587018","keywords":null,"link":"/360/20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","timestamp":"2025. március. 27. 11:18","title":"Trumpcesszió: terv is van az elnök tombolása mögött, vagy csak gödörbe kormányozza az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1df18d7-928c-4290-b690-ddd26fcb9953","c_author":"Moravecz Kata","category":"360","description":"Donald Trump második elnökségének kezdete óta sokat romlott az USA megítélése az európaiak szemében. Az EU polgárai egyre kevésbé kedvelik az USA-t, kiváltképp annak kormányát. Több európai közvélemény-kutatás összegzéséből az Egyesült Államok hirtelen jött népszerűségzuhanása körvonalazódik az európaik szemében.","shortLead":"Donald Trump második elnökségének kezdete óta sokat romlott az USA megítélése az európaiak szemében. Az EU polgárai...","id":"20250327_trump-amerikaja-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1df18d7-928c-4290-b690-ddd26fcb9953.jpg","index":0,"item":"c32ae756-1269-4963-abb4-67aceefe84f8","keywords":null,"link":"/360/20250327_trump-amerikaja-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. március. 27. 12:15","title":"Trump Amerikája európai szemmel: egy újabb problémás állam, amelyet senki sem kedvel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint félmeztelen alakok bőrszerkós vonulása a Pride, amit ráadásul Soros-pénzből szerveznek. A Tisza a Fidesszel együtt szavazott, és nem ment át az a módosító sem, hogy szivárványszínű díszvilágítást kapjon egy óbudai templom.","shortLead":"A Fidesz szerint félmeztelen alakok bőrszerkós vonulása a Pride, amit ráadásul Soros-pénzből szerveznek. A Tisza...","id":"20250326_Kozgyules-Pride-Baranyi-Krisztina-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d.jpg","index":0,"item":"bc1e8080-ce8e-4218-bbd4-ccb85a815fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Kozgyules-Pride-Baranyi-Krisztina-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 10:28","title":"Üzengetések és erős állítások a Pride-javaslat vitájában a közgyűlésben, végül leszavazták Baranyi előterjesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","shortLead":"A rendező saját bevallása szerint kicsit sci-fi-irányba viszi el a bibliai történetet.","id":"20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"541f6a48-2097-4083-85d6-b7bc6e7bc8e7","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Olyan-lesz-mint-egy-LSD-trip-Mel-Gibson-folytatast-keszit-A-passiohoz","timestamp":"2025. március. 26. 14:12","title":"„Olyan lesz, mint egy LSD-trip” – Mel Gibson folytatást készít A passióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4edeee-f2a3-4b61-af26-22c25650ff0a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az uralkodó elnézést kért azoktól, akiket kellemetlenül érint programjainak elhalasztása.","shortLead":"Az uralkodó elnézést kért azoktól, akiket kellemetlenül érint programjainak elhalasztása.","id":"20250328_iii-karoly-korhaz-rak-mellekhatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d4edeee-f2a3-4b61-af26-22c25650ff0a.jpg","index":0,"item":"b13f09e8-4949-4f26-ab14-6b73d57c393c","keywords":null,"link":"/elet/20250328_iii-karoly-korhaz-rak-mellekhatas","timestamp":"2025. március. 28. 06:16","title":"Bent tartották a kórházban III. Károlyt a rákkezelés mellékhatásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda reggel megkezdték a Levél településen tartott állomány vakcinázását annak érdekében, hogy a telep felszámolásáig a vírusürítés minimálisra csökkenjen. A több ezer állat leölése napokon belül megkezdődik.","shortLead":"Szerda reggel megkezdték a Levél településen tartott állomány vakcinázását annak érdekében, hogy a telep felszámolásáig...","id":"20250326_Ismet-kimutattak-a-ragados-szaj--es-koromfajast-Magyarorszagon-a-kornyezo-telepeket-is-vizsgaljak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"8fdd9ff2-4133-4385-9644-59edfcc4fa4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Ismet-kimutattak-a-ragados-szaj--es-koromfajast-Magyarorszagon-a-kornyezo-telepeket-is-vizsgaljak","timestamp":"2025. március. 26. 13:37","title":"Terjedő ragadós száj- és körömfájás: több telepet is vizsgálnak a hatóságok, az állatok leölése hamarosan megkezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és egy másik kép alapján is lehet képet generáltatni a mesterséges intelligenciával.","shortLead":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és...","id":"20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb.jpg","index":0,"item":"36a3c806-a789-467b-8136-6ef6612d2f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","timestamp":"2025. március. 26. 09:03","title":"Ön is megkapja a ChatGPT látványos funkcióját, már képeket is lehet készíttetni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]