Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45a178cb-4235-4e56-afc0-3c215777a814","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a főpolgármester minapi posztjára reagált, ami szerint a Fővárosi Közgyűlés többsége, “a Fidesszel együtt szavazó Tisza és a Vitézy-frakció” leszavazta a független előadóművészeti szervezetek 150 milliós fővárosi támogatását. ","shortLead":"A színész a főpolgármester minapi posztjára reagált, ami szerint a Fővárosi Közgyűlés többsége, “a Fidesszel...","id":"20250328_Nagy-Ervin-fuggetlen-szinhazak-Karacsony-Gergely-fopolgarmester-Tisza-part-150-millio-tamogatas-Pro-Cultura-Urbis-Kozalapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a178cb-4235-4e56-afc0-3c215777a814.jpg","index":0,"item":"951cc144-cf81-4836-b4d9-fa52c998be31","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Nagy-Ervin-fuggetlen-szinhazak-Karacsony-Gergely-fopolgarmester-Tisza-part-150-millio-tamogatas-Pro-Cultura-Urbis-Kozalapitvany","timestamp":"2025. március. 28. 08:55","title":"„16 évesen, amikor maga még csak az érettségijét írta, akkor én már a Szkénében léptem föl” – Nagy Ervin odaszólt Karácsony Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd124f-9c06-45b0-925b-630cfcdec4f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani” – üvöltötte egy férfi az aktivistáknak.","shortLead":"„Nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani” – üvöltötte egy férfi az aktivistáknak.","id":"20250329_tisza-aktivista-fenyegetes-akasztas-kelenfold-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dd124f-9c06-45b0-925b-630cfcdec4f8.jpg","index":0,"item":"39dc6892-7cc4-4ddc-a056-8cf6d2f0b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_tisza-aktivista-fenyegetes-akasztas-kelenfold-ebx","timestamp":"2025. március. 29. 18:01","title":"„Fel foglak akasztani, ha lesz rá lehetőségem” – most Kelenföldön estek neki a Tisza aktivistáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felszabadult, de azt sem titkolja, hogy a visszavonulás anyagi áldozattal is jár. ","shortLead":"Felszabadult, de azt sem titkolja, hogy a visszavonulás anyagi áldozattal is jár. ","id":"20250328_Verebes-Istvan-visszavonul-Kadarkai-Endre-musor-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba.jpg","index":0,"item":"f990a2eb-e55c-4447-a3cf-c9b400d64aee","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Verebes-Istvan-visszavonul-Kadarkai-Endre-musor-bejelentes","timestamp":"2025. március. 28. 13:47","title":"Verebes István befejezte a színházi pályáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35f6de6-e5c5-4bf4-a2e0-577e53620152","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kiadták az első fotókat a kocsiról. ","shortLead":"Kiadták az első fotókat a kocsiról. ","id":"20250328_sportositott-villanyauto-Skodatol-Elroq-RS","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f35f6de6-e5c5-4bf4-a2e0-577e53620152.jpg","index":0,"item":"bda55ce1-140c-4b0b-b664-c074a1ba9576","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_sportositott-villanyauto-Skodatol-Elroq-RS","timestamp":"2025. március. 28. 11:23","title":"Jön az újabb sportosított villanyautó a Skodától, az Elroq RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11510c-52bc-45e3-be74-7475f52d54e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Milyen eszközökkel ellenőrizhető egy fotó, egy videó vagy egy hír valódisága, és ezek hogyan használhatók igazán hatékonyan? A Detekto.hu 13–16 éves diákok számára kidolgozott, de felnőttek számára is hasznos kurzusai segítenek.","shortLead":"Milyen eszközökkel ellenőrizhető egy fotó, egy videó vagy egy hír valódisága, és ezek hogyan használhatók igazán...","id":"20250329_foto-video-hir-igaz-hamis-detekto-uj-tananyag-tenyellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d11510c-52bc-45e3-be74-7475f52d54e9.jpg","index":0,"item":"28bb1a62-74aa-4e4a-8d6f-fd1f26f8332b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_foto-video-hir-igaz-hamis-detekto-uj-tananyag-tenyellenorzes","timestamp":"2025. március. 29. 09:03","title":"Hogyan csekkolható egy fotó, egy videó vagy egy hír valódisága? Itt az ingyenes segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5306-ed63-4d6e-9eee-2f9c991a6cd6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hogy a magyar kormányfő segíti a boszniai szerbek vezérét, azzal Európa biztonságát veszélyezteti, egyben felháborítja a szövetségeseket, ám eljárása mögött stratégiai megfontolások rejlenek – írja Alexander Rhotert, aki igen jártas a Balkán dolgaiban, illetve Keno Verseck, ő pedig a magyar politikában van otthon.","shortLead":"Hogy a magyar kormányfő segíti a boszniai szerbek vezérét, azzal Európa biztonságát veszélyezteti, egyben felháborítja...","id":"20250328_Deutsche-Welle-Orban-szerb-nacionalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d0e5306-ed63-4d6e-9eee-2f9c991a6cd6.jpg","index":0,"item":"73c0e68e-573d-49a2-a4e8-ad57c5247a78","keywords":null,"link":"/360/20250328_Deutsche-Welle-Orban-szerb-nacionalizmus","timestamp":"2025. március. 28. 15:45","title":"Deutsche Welle: Orbán Viktor a szerb nacionalizmust támogatja, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hazai munkaerőpiac stagnált az év elején, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség lényegében változatlan, utóbbi 4,5 százalékon állt.","shortLead":"A hazai munkaerőpiac stagnált az év elején, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség lényegében változatlan, utóbbi...","id":"20250328_Repulorajt-helyett-beragadt-a-munkanelkuliseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5.jpg","index":0,"item":"8c385c1d-1bf2-464a-bdbe-c87e585d1b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Repulorajt-helyett-beragadt-a-munkanelkuliseg","timestamp":"2025. március. 28. 08:30","title":"Repülőrajt helyett: beragadt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5e8f8b-8e07-412d-beba-13fabeb5076e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az indoklás szerint a biztonsági kamerák felvételei nem erősítették meg a nő vallomását, miszerint a futballista szexre kényszerítette.","shortLead":"Az indoklás szerint a biztonsági kamerák felvételei nem erősítették meg a nő vallomását, miszerint a futballista szexre...","id":"20250328_dani-alves-szexualis-zaklatas-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5e8f8b-8e07-412d-beba-13fabeb5076e.jpg","index":0,"item":"2b948d02-1d80-4318-812f-3d09545ae3ed","keywords":null,"link":"/elet/20250328_dani-alves-szexualis-zaklatas-felmentes","timestamp":"2025. március. 28. 15:33","title":"Felmentették a szexuális zaklatás miatt elítélt Dani Alvest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]