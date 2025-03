Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"035e88b9-4c1d-4f84-9187-a2212e72a79d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A könnyű kezelhetőségre, az italválasztékra, no meg tökéletesnek ígért tejhabra hegyezte ki egyik legújabb kávéfőzőjének leírását a Krups. Kipróbáltuk, mit tud egy valódi konyhában az Evidence One kávégép.","shortLead":"A könnyű kezelhetőségre, az italválasztékra, no meg tökéletesnek ígért tejhabra hegyezte ki egyik legújabb...","id":"20250328_krups-evidence-one-ea895e10-automata-kavefozo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/035e88b9-4c1d-4f84-9187-a2212e72a79d.jpg","index":0,"item":"17b1bdd7-9995-407f-b581-4a7885c3e138","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_krups-evidence-one-ea895e10-automata-kavefozo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 28. 11:39","title":"Egy eszpresszó vagy kettő, meg tucatnyi tejes kávéital – milyen kávét főz a Krups új automata gépe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","shortLead":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","id":"20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba.jpg","index":0,"item":"0a963f67-0a97-4d5c-8474-1394de3f7d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","timestamp":"2025. március. 28. 06:41","title":"Pár perc alatt teljesen feltölthető az Opel villanymotoros újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9630dd2-70ee-4569-88b1-ab138aad1ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Clive Revill 94 éves volt.","shortLead":"Clive Revill 94 éves volt.","id":"20250327_Gyaszol-a-Star-Wars-univerzum-meghalt-Palpatine-csaszar-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9630dd2-70ee-4569-88b1-ab138aad1ecf.jpg","index":0,"item":"b9f8f40a-106c-4d71-9025-03cdf01994a2","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Gyaszol-a-Star-Wars-univerzum-meghalt-Palpatine-csaszar-hangja","timestamp":"2025. március. 27. 15:46","title":"Gyászol a Star Wars-univerzum: meghalt Palpatine császár hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. március. 29. 15:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. március. 29. 13:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"57ff44fb-4015-47fd-8f1d-26154f865d79","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez is az algásodás egyik következménye.","shortLead":"Ez is az algásodás egyik következménye.","id":"20250328_balaton-arvaszunyog-rajzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57ff44fb-4015-47fd-8f1d-26154f865d79.jpg","index":0,"item":"a78032b6-eeb9-4d42-9021-cbcb2de01037","keywords":null,"link":"/elet/20250328_balaton-arvaszunyog-rajzas","timestamp":"2025. március. 28. 15:36","title":"Harminc éve nem látott árvaszúnyograjzás jöhet a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42224be1-648e-4444-848b-1be5ccc04722","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Érdemi vizsgálat nélkül visszautasították a K-Monitor panaszát az egészségügyről készült tanulmány titkosítása ellen, mondván: nincs ebben alkotmányossági kérdés.","shortLead":"Érdemi vizsgálat nélkül visszautasították a K-Monitor panaszát az egészségügyről készült tanulmány titkosítása ellen...","id":"20250327_alkotmanybirosag-egeszsegugy-atalakitasa-mediahatosag-allami-szamvevoszek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42224be1-648e-4444-848b-1be5ccc04722.jpg","index":0,"item":"8cc62962-b67c-4b5a-988d-4b510bfcffc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_alkotmanybirosag-egeszsegugy-atalakitasa-mediahatosag-allami-szamvevoszek-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 27. 16:21","title":"Az Alkotmánybíróság sem segít megismerni az egészségügy átalakításáról szóló titkos tanulmányt és a Médiahatóságról készült ÁSZ-vizsgálat részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hazai munkaerőpiac stagnált az év elején, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség lényegében változatlan, utóbbi 4,5 százalékon állt.","shortLead":"A hazai munkaerőpiac stagnált az év elején, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség lényegében változatlan, utóbbi...","id":"20250328_Repulorajt-helyett-beragadt-a-munkanelkuliseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5.jpg","index":0,"item":"8c385c1d-1bf2-464a-bdbe-c87e585d1b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Repulorajt-helyett-beragadt-a-munkanelkuliseg","timestamp":"2025. március. 28. 08:30","title":"Repülőrajt helyett: beragadt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]