[{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter annak ellenére jelentette ezt ki, hogy Magyarországon negyedik éve hathavonta hosszabbítgatják meg a háborús vészhelyzetet.","shortLead":"A miniszter annak ellenére jelentette ezt ki, hogy Magyarországon negyedik éve hathavonta hosszabbítgatják meg...","id":"20250330_szijjarto-peter-ukrajna-haboru-europai-unio-veszelyhelyzet-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"336f0e75-1bf4-4ee6-b231-1868db95523c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_szijjarto-peter-ukrajna-haboru-europai-unio-veszelyhelyzet-beke","timestamp":"2025. március. 30. 12:58","title":"Szijjártó: az EU egyetlen tagállamát és egészét sem fenyegeti semmilyen háborús kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","shortLead":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","id":"20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29.jpg","index":0,"item":"5e32e157-41d2-4499-8130-8c70783bd18c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","timestamp":"2025. március. 30. 11:04","title":"Most fideszes polgármesterjelölt rugdosta a Tisza Párt népszavazási pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c5b784-78e9-4171-8e26-e6c9acbf8a84","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Die Zeitnak adott interjút a volt francia államfő.","shortLead":"A Die Zeitnak adott interjút a volt francia államfő.","id":"20250330_Francois-Hollande-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c5b784-78e9-4171-8e26-e6c9acbf8a84.jpg","index":0,"item":"2913b7e8-3642-40e1-919c-d367d43e42db","keywords":null,"link":"/360/20250330_Francois-Hollande-lapszemle","timestamp":"2025. március. 30. 09:00","title":"François Hollande: Putyinban és Trumpban két fontos közös vonás van, egyik sem pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5658dde-3e9f-4822-b435-e44512133cd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben kevesebb értesítés érkezhet a YouTube felől a felhasználóknak – a vállalat így előzné meg, hogy a teljes alkalmazásban letiltsák az értesítéseket.","shortLead":"A jövőben kevesebb értesítés érkezhet a YouTube felől a felhasználóknak – a vállalat így előzné meg, hogy a teljes...","id":"20250330_youtube-push-ertesites-kikapcsolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5658dde-3e9f-4822-b435-e44512133cd1.jpg","index":0,"item":"d1872ef1-b597-4b95-bd62-8e66d31d3453","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_youtube-push-ertesites-kikapcsolasa","timestamp":"2025. március. 30. 16:03","title":"Meg fogja érezni, ha a YouTube elkezdi bevezetni az új fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14050da-1487-4eee-85b0-e9d278b6ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb Vitézy–Karácsony csörte kezdődött a közösségi médiában, ezúttal a Fővárosi Klímaügynökség körül volt a vita.","shortLead":"Újabb Vitézy–Karácsony csörte kezdődött a közösségi médiában, ezúttal a Fővárosi Klímaügynökség körül volt a vita.","id":"20250330_karacsony-gergely-vitezy-david-fovaros-klimaugynokseg-veto-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c14050da-1487-4eee-85b0-e9d278b6ebc5.jpg","index":0,"item":"638108e3-0043-476a-9604-8eff8c08b657","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_karacsony-gergely-vitezy-david-fovaros-klimaugynokseg-veto-kozgyules","timestamp":"2025. március. 30. 14:18","title":"Nem vétózott Karácsony, mégis önálló cég maradhat a Klímaügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80754cf-2629-4c2f-8db8-6d90545d7098","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyan Skóciában született, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította.","shortLead":"Ugyan Skóciában született, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította.","id":"20250331_Angus-Young-ACDC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80754cf-2629-4c2f-8db8-6d90545d7098.jpg","index":0,"item":"6ade584e-b187-47f8-9a14-cd4e0056b44c","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_Angus-Young-ACDC","timestamp":"2025. március. 31. 12:46","title":"Angus Young 70 éve született, és ebből 52 évet az AC/DC-nek adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767e3ad6-bbd6-4e97-a12e-497b31dc77c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Negyven másodperccel az indulás után visszazuhant a fölre az első, a kontinentális Európából indított orbitális rakéta vasárnap a norvégiai sarkvidéki Andoya űrbázison.","shortLead":"Negyven másodperccel az indulás után visszazuhant a fölre az első, a kontinentális Európából indított orbitális rakéta...","id":"20250330_orbitalis-raketa-baleset-europa-isar-aerospace-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/767e3ad6-bbd6-4e97-a12e-497b31dc77c6.jpg","index":0,"item":"6b7d12f9-46f8-4bf5-99da-51ad8d27672f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_orbitalis-raketa-baleset-europa-isar-aerospace-video","timestamp":"2025. március. 30. 14:23","title":"Lezuhant az első, a kontinentális Európából indított orbitális rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824f6f93-2b06-4ba9-997c-82f50c60c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antalyában többször feltűnt egy felfújható Pikachu-jelmezt viselő tüntető, aki hamar az internet kedvence lett.","shortLead":"Antalyában többször feltűnt egy felfújható Pikachu-jelmezt viselő tüntető, aki hamar az internet kedvence lett.","id":"20250329_Pikachu-Torokorszagban-tuntet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/824f6f93-2b06-4ba9-997c-82f50c60c4e4.jpg","index":0,"item":"ca0cdd19-c2d6-4b87-8a6d-08f929d55d14","keywords":null,"link":"/elet/20250329_Pikachu-Torokorszagban-tuntet","timestamp":"2025. március. 29. 20:47","title":"Pikachu is Törökországban tüntet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]