[{"available":true,"c_guid":"9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","shortLead":"Sok megbeszélnivalója van Budapesten a magyar és az izraeli miniszterelnöknek a Der Standard munkatársa szerint. ","id":"20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9166552f-8e2c-48f2-b806-f3b0e93231fb.jpg","index":0,"item":"9b4fdb92-2a64-49d8-b99b-47fe83e6246a","keywords":null,"link":"/360/20250401_Netanjahu-es-Orban-uj-vilagrendet-akar-egy-osztrak-lap-cikke-szerint","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Netanjahu és Orbán új világrendet akar egy osztrák lap cikke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2998b819-5ac3-41e8-9cc3-6a10744667e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cáfolatra azért volt szükség, mert a humorista hétfőn arról írt, hogy „2025-ben újra kommunizmust idéző, tiltó szelek fújnak Debrecenben”.","shortLead":"A cáfolatra azért volt szükség, mert a humorista hétfőn arról írt, hogy „2025-ben újra kommunizmust idéző, tiltó szelek...","id":"20250401_A-debreceni-VOKE-Egyetertes-Muvelodesi-Kozpont-politikai-okok-miatt-nem-lephetett-fel-Bruti-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2998b819-5ac3-41e8-9cc3-6a10744667e6.jpg","index":0,"item":"cccd7576-2112-4780-9d0d-d9bd5a0c9ed6","keywords":null,"link":"/elet/20250401_A-debreceni-VOKE-Egyetertes-Muvelodesi-Kozpont-politikai-okok-miatt-nem-lephetett-fel-Bruti-Tisza-Part","timestamp":"2025. április. 01. 07:02","title":"A debreceni VOKE Egyetértés Művelődési Központ cáfolja, hogy politikai okok miatt nem léphetett fel náluk Bruti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","id":"20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4.jpg","index":0,"item":"4551dece-481a-4220-8c1f-da1032e48a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","timestamp":"2025. április. 01. 06:41","title":"Nem áprilisi tréfa: 330 km/h a végsebessége a legújabb BMW kombinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak két olyan termék van, amelyiknél a kisboltok fel tudják venni az árversenyt a nagyokkal.","shortLead":"Csak két olyan termék van, amelyiknél a kisboltok fel tudják venni az árversenyt a nagyokkal.","id":"20250401_arres-kisboltok-szupermarket-beszerzes-nagykereskedo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34.jpg","index":0,"item":"99c3dc26-2a57-4ef8-a715-72e5afc00ede","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_arres-kisboltok-szupermarket-beszerzes-nagykereskedo","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Az árrésstop olyan üzleti titkokat is leleplezett, amelyek elkeseríthetik a kisboltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7ffc5-df61-4cee-96e9-26f49350ac10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független józsefvárosi képviselő nem a Tisza, hanem a Fidesz jelöltjének legyőzésére készül. ","shortLead":"A független józsefvárosi képviselő nem a Tisza, hanem a Fidesz jelöltjének legyőzésére készül. ","id":"20250402_jambor-andras-kepviselo-valasztas-pride-tisza-part-fidesz-lejaratokampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c7ffc5-df61-4cee-96e9-26f49350ac10.jpg","index":0,"item":"f2065e1f-dc49-4e90-9b0d-3f70c5568179","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_jambor-andras-kepviselo-valasztas-pride-tisza-part-fidesz-lejaratokampany","timestamp":"2025. április. 02. 11:26","title":"Jámbor András: Ha most lennének a választások, megnyerném","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi 3,4 százalék helyett várhatóan 2,5 százalék körül alakulhat az idei évben a GDP növekedése. Ez természetesen rossz hír a teljes hazai gazdaság számára, de van egy külön ok, ami miatt a nyugdíjasok még szomorúbbak lehetnek.","shortLead":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi...","id":"20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf.jpg","index":0,"item":"88106242-7730-43b2-a91b-12d9743f7cae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","timestamp":"2025. április. 02. 10:14","title":"A kormány GDP-előrejelzésének módosításával a nyugdíjprémium is messzebbre került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemcsak a BYD, a Zeekr és a Huawei is feszegeti a hipergyors villanyautó töltés határait.","shortLead":"Nemcsak a BYD, a Zeekr és a Huawei is feszegeti a hipergyors villanyautó töltés határait.","id":"20250401_elkepesztoen-gyors-villanyautok-toltokkel-rukkolnak-elo-a-kinai-gyartok-byd-zeekr-huawei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2.jpg","index":0,"item":"6621d3f2-8c4a-438f-8da0-1f6b23089dde","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_elkepesztoen-gyors-villanyautok-toltokkel-rukkolnak-elo-a-kinai-gyartok-byd-zeekr-huawei","timestamp":"2025. április. 01. 07:59","title":"Elképesztően gyors villanyautótöltőkkel rukkolnak ki a kínai gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbcd7aa-bae1-4a50-89cb-1382e9705f45","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Óriási politikai vihart kavar Franciaországban, hogy a sikkasztásért elítélt Marine Le Pen valószínűleg nem indulhat a 2027-es elnökválasztáson. A globális szélsőjobb máris baloldali beavatkozással vádolta a bíróságot.","shortLead":"Óriási politikai vihart kavar Franciaországban, hogy a sikkasztásért elítélt Marine Le Pen valószínűleg nem indulhat...","id":"20250401_hvg-hidegver-vagy-bosszu-le-pen-franciaorszag-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddbcd7aa-bae1-4a50-89cb-1382e9705f45.jpg","index":0,"item":"06b7a6b9-6342-4d3f-80c1-a6acf4c578cb","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-hidegver-vagy-bosszu-le-pen-franciaorszag-szelsojobb","timestamp":"2025. április. 01. 14:45","title":"Elnökjelölt talán nem lesz az elítélt Le Pen, de bosszúja még nagyobb káoszba lökheti a francia belpolitikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]