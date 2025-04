Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá az eszközei, annál is kevésbé, mert Orbán Viktor immár életveszélyes. Így látja Mujtaba Rahman, az Eurázsia Központ nevű washingtoni kockázatelemző európai igazgatója a Financial Timesban megjelent kommentárjában. ","shortLead":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá...","id":"20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"6bb25c9f-eb65-4d0e-8e6e-72d54804d553","keywords":null,"link":"/360/20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","timestamp":"2025. március. 31. 07:51","title":"Magyarország-szakértő a Financial Timesban: Itt az idő, hogy az EU megoldja az Orbán-problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322c1d3d-0f5c-4a3a-9517-b625ba1a0984","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feldman Zsolt az agrártárca egyik legrégibb tisztviselője volt.","shortLead":"Feldman Zsolt az agrártárca egyik legrégibb tisztviselője volt.","id":"20250401_Levaltottak-a-mezogazdasagi-allamtitkart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322c1d3d-0f5c-4a3a-9517-b625ba1a0984.jpg","index":0,"item":"557d19f8-5c68-4805-a15a-46bc3586fa27","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Levaltottak-a-mezogazdasagi-allamtitkart","timestamp":"2025. április. 01. 06:14","title":"Leváltották a mezőgazdasági államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A “Louvre-kiállítás” például egy a híres párizsi múzeum melletti földalatti bevásárlóközpont egy fülkéjét jelenti, ahova pénzért lehet bekerülni.","shortLead":"A “Louvre-kiállítás” például egy a híres párizsi múzeum melletti földalatti bevásárlóközpont egy fülkéjét...","id":"20250401_A-Munkacsy-dijas-Veszabo-nemzetkozi-sikerei-a-Telex-szerint-penzert-vett-dicsosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf.jpg","index":0,"item":"25500b79-ef49-4934-bd93-4cf410276974","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_A-Munkacsy-dijas-Veszabo-nemzetkozi-sikerei-a-Telex-szerint-penzert-vett-dicsosegek","timestamp":"2025. április. 01. 12:01","title":"A Munkácsy-díjas Vészabó „nemzetközi sikerei” a Telex szerint pénzért vett dicsőségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8f092f-537b-46d7-aabe-f30df3c1c943","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Cory Booker ezzel megdöntötte a leghosszabb szenátusi beszéd rekordját.","shortLead":"Cory Booker ezzel megdöntötte a leghosszabb szenátusi beszéd rekordját.","id":"20250402_usa-szenatus-cory-booker-obstrukcio-beszed-rekord-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8f092f-537b-46d7-aabe-f30df3c1c943.jpg","index":0,"item":"11b1c515-a721-471f-a7e4-37a3369291b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_usa-szenatus-cory-booker-obstrukcio-beszed-rekord-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 05:30","title":"25 órás felszólalással tiltakozott Trump ellen az amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Gmail használata a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazásnál is sokkal kevésbé biztonságos kommunikációs módszer.","shortLead":"A Gmail használata a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazásnál is sokkal kevésbé biztonságos kommunikációs módszer.","id":"20250401_Itt-az-ujabb-amerikai-kormanyzati-botrany-Mike-Waltz-es-csapata-magan-gmailes-fiokokrol-levelezett-kormanyzati-ugyekben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"4df265bc-6dcb-4728-aa30-660e61fd389d","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Itt-az-ujabb-amerikai-kormanyzati-botrany-Mike-Waltz-es-csapata-magan-gmailes-fiokokrol-levelezett-kormanyzati-ugyekben","timestamp":"2025. április. 01. 22:12","title":"Itt az újabb amerikai kormányzati botrány: Mike Waltz és csapata magán gmailes fiókokról levelezett kormányzati ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson kívül ezek a kártyák útdíjfizetéstől a kamionmosásig sok mindenre alkalmasak.","shortLead":"Néhány autótól akár többezres flottákig is kiszolgálják a vállalatokat az üzemanyagkártyát kínáló cégek. Tankoláson...","id":"20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d129fedb-d7ab-43b1-8e37-c2f30051105e.jpg","index":0,"item":"f2fe0860-55cf-4bb8-866e-9c46ce4cd8fd","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-uzemanyagkartya-utdijfizetes-eautok","timestamp":"2025. április. 01. 15:30","title":"Parkolás, kompozás: egyre több mindenre jók a céges üzemanyagkártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445aa76a-58cb-4efd-9af4-b657bd0eac46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Koncz Zsófia számítása szerint havonta 109 ezer forint pluszbevételhez juthatnak majd az érintett nők.","shortLead":"Koncz Zsófia számítása szerint havonta 109 ezer forint pluszbevételhez juthatnak majd az érintett nők.","id":"20250331_A-Fidesz-benyujtotta-a-ketgyermekes-anyak-szja-mentessegerol-szolo-torvenyjavaslat-adomentes-gyed-gyes-parlament-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/445aa76a-58cb-4efd-9af4-b657bd0eac46.jpg","index":0,"item":"8182e7ec-7189-4101-b238-e447b5207465","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_A-Fidesz-benyujtotta-a-ketgyermekes-anyak-szja-mentessegerol-szolo-torvenyjavaslat-adomentes-gyed-gyes-parlament-orszaggyules","timestamp":"2025. március. 31. 20:31","title":"A Fidesz benyújtotta a kétgyermekes anyák szja-mentességéről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint olyan méreganyagot termelnek az afrikai Viktória-tóban lévő algák, amely májkárosító hatása miatt súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. A tó vizét 47 millió ember használja.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint olyan méreganyagot termelnek az afrikai Viktória-tóban lévő algák, amely májkárosító hatása...","id":"20250331_afrika-viktoria-to-algasodas-mergezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33.jpg","index":0,"item":"f684a93a-5626-4688-bbdd-023355761d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_afrika-viktoria-to-algasodas-mergezes","timestamp":"2025. március. 31. 13:03","title":"Épp most zöldül be Afrika legnagyobb tava, és ez nagyon súlyos probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]