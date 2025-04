Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Nem a tudatlan ember a legkártékonyabb, hanem az, aki tévedésből hiszi azt magáról, hogy okos. Márpedig az autósok nagy része jobb sofőrnek hiszi magát a többieknél, a cégvezetők pedig sokkal nagyobb eséllyel állítják földbe a vállalatukat, ha úgy érzik, hogy mindenhez értenek. Rémes eredményekhez vezethet, ha az ember rosszul méri fel, mekkora a tudása, de azért tenni is lehet ez ellen. Márpedig az autósok nagy része jobb sofőrnek hiszi magát a többieknél. Aki buta, az nem veszi észre, hogy valójában mennyire buta, de a félművelt okozza a legtöbb kárt. Az eset felháborodást váltott ki az országban, még a miniszterelnök is megdöbbent és vizsgálatot rendelt el az ügyben. Tévedésből begyógyszereztek és pszichiátriára zártak egy 11 éves gyereket Új-Zélandon Nyílt forráskódú operációs rendszerük van, több ezer alkalmazással kompatbilisek, és akár egy hónapig is bírják egy feltöltéssel. Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két olyan okosórát is a piacra küld, amelyek olyanok, mint a hajdani sikertermékek. Visszatér a legendás karóra, és csak 30 naponta kell majd tölteni. A tavaly a Red Bulltól kitett mexikói versenyző több csapattal is tárgyal. Perez visszatérne az F1-be, de van egy feltétele Az Európai Bizottság elnöke tárgyalásokat szorgalmazott. Szerinte a káosznak, amit Trump rászabadított a világgazdaságra, borzasztó következményei lesznek. Szerinte a káosznak, amit Trump rászabadított a világgazdaságra, borzasztó következményei lesznek. Von der Leyen: Trump vámjainak hatása azonnal érezhető lesz, és a legvédtelenebbeket sújtja majd leginkább. Címernek látszik, de nem az. Ön is észrevett valami furát Sulyok Tamás fotóin? Saját logót kapott az államfő. Az autópályás fizetésnél két martica van, a főútaknál csak egy. Fontos változás: új táblákkal jelzik az e-matrica és e-útdíj ellenőrzést. Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. Ennyi volt: bezárja egyik alkalmazását a TikTok