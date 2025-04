Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem ön nyomott félre: valóban újból feltűnhetnek hónapokkal ezelőtt törölt alkalmazások az iPhone-ján. A neten egyre több beszámoló van a jelenségről.","shortLead":"Nem ön nyomott félre: valóban újból feltűnhetnek hónapokkal ezelőtt törölt alkalmazások az iPhone-ján. A neten egyre...","id":"20250403_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-torolt-alkalmazasok-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"098f92cd-4cef-4ae3-b0db-ed09659d1268","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-torolt-alkalmazasok-telepitese","timestamp":"2025. április. 03. 16:03","title":"Különös hiba ütötte fel a fejét az iPhone-ok legutóbbi frissítése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","shortLead":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","id":"20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76.jpg","index":0,"item":"2b01ad79-f25e-43e3-be8c-12a61834d50e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","timestamp":"2025. április. 03. 06:41","title":"Izgalmas újdonságot tesztel a VW, jöhet a Safari Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23cb1c9-2746-4c38-92da-43fe7c771628","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"2014-ben diagnosztizáltak nála torokrákot, de betegen is tovább játszott. Ő volt a Top Gun nagymenő Icemanje, de tuberkulózisos westernhősként és a Szemtől szemben érzelmes gengsztereként is emlékezeteset alakított. Val Kilmer 65 éves volt.","shortLead":"2014-ben diagnosztizáltak nála torokrákot, de betegen is tovább játszott. Ő volt a Top Gun nagymenő Icemanje, de...","id":"20250402_Szepfiubol-szinesz-meghalt-Val-Kilmer-Szemtol-szemben-Top-Secret-Top-Gun-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f23cb1c9-2746-4c38-92da-43fe7c771628.jpg","index":0,"item":"3b743104-1b86-4ee2-b44e-767b10b04452","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Szepfiubol-szinesz-meghalt-Val-Kilmer-Szemtol-szemben-Top-Secret-Top-Gun-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 17:30","title":"Gyűröttre nézett VHS-mozik szépfiúja volt, de 30 másodperc alatt megmutatta, mennyire nagy színész – elhunyt Val Kilmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat elfogadni. A menopauza időszakában különösen fontos, hogy tudjuk, milyen szervi változásokra, akár egészségi problémákra számíthatunk. Ugyanis, ha ezekkel tisztában vagyunk, máris sokat tehetünk a megelőzésükért és a kezelésükért. Ebben a cikkben a változókori ösztrogéncsökkenés tüneteit és kezelési lehetőségeit gyűjtöttük össze.","shortLead":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat...","id":"20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a.jpg","index":0,"item":"616c11b2-9626-4b18-a361-83fd951314a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","timestamp":"2025. április. 02. 07:30","title":"Ilyen változáson mennek át a húgyutak és a női szervek a menopauza alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","shortLead":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","id":"20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102.jpg","index":0,"item":"b4bfcbcd-1c46-418f-b712-9f00fdaf0617","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","timestamp":"2025. április. 03. 07:14","title":"Alaposan bevásároltak az amerikaiak autókból még a vámok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e911564f-4ab8-48fc-a1b4-e3561e309066","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ tovább bombázza azoknak a postafiókját, akik korábban a koronavírus-járványról szóló tájékoztatás miatt adták meg az elérhetőségüket.","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ tovább bombázza azoknak a postafiókját, akik korábban a koronavírus-járványról...","id":"20250402_vakcinainfo-oltasregisztracio-e-mail-ukrajna-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e911564f-4ab8-48fc-a1b4-e3561e309066.jpg","index":0,"item":"22a21341-c1db-4144-b6a6-6ffc17e998ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_vakcinainfo-oltasregisztracio-e-mail-ukrajna-szavazas","timestamp":"2025. április. 02. 12:52","title":"Most az ukrán EU-csatlakozásról szóló szavazást reklámozza a vakcinainfós e-mail-címeken a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2894f2-c2cf-46fa-a73e-732d6f6d41ce","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legtöbb eljárás közlekedési szabálysértés miatt indult, négy embert pirózás miatt jelentettek fel.","shortLead":"A legtöbb eljárás közlekedési szabálysértés miatt indult, négy embert pirózás miatt jelentettek fel.","id":"20250402_eljaras-hidlezaras-tuntetes-rendorseg-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac2894f2-c2cf-46fa-a73e-732d6f6d41ce.jpg","index":0,"item":"4f4d2929-2512-4ff4-b736-d588e0ca091f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_eljaras-hidlezaras-tuntetes-rendorseg-eljaras","timestamp":"2025. április. 02. 20:05","title":"Hatvannyolc ember ellen intézkedtek a rendőrök a hídfoglalós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kidflix nevű oldalra 91 ezer pedofil videót töltöttek fel 2001 óta, 79 embert vettek őrizetbe a hatóságok és 3 ezer elektronikus eszközt foglaltak le.","shortLead":"A Kidflix nevű oldalra 91 ezer pedofil videót töltöttek fel 2001 óta, 79 embert vettek őrizetbe a hatóságok és 3 ezer...","id":"20250402_europol-pedofil-kidflix-kiberbunozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05.jpg","index":0,"item":"0c787cb7-9dde-4e9c-913b-e0ee41b9addc","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_europol-pedofil-kidflix-kiberbunozes","timestamp":"2025. április. 02. 21:59","title":"Europol: felszámolták a világ egyik legnagyobb pedofilplatformját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]