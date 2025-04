Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac2894f2-c2cf-46fa-a73e-732d6f6d41ce","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legtöbb eljárás közlekedési szabálysértés miatt indult, négy embert pirózás miatt jelentettek fel.","shortLead":"A legtöbb eljárás közlekedési szabálysértés miatt indult, négy embert pirózás miatt jelentettek fel.","id":"20250402_eljaras-hidlezaras-tuntetes-rendorseg-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac2894f2-c2cf-46fa-a73e-732d6f6d41ce.jpg","index":0,"item":"4f4d2929-2512-4ff4-b736-d588e0ca091f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_eljaras-hidlezaras-tuntetes-rendorseg-eljaras","timestamp":"2025. április. 02. 20:05","title":"Hatvannyolc ember ellen intézkedtek a rendőrök a hídfoglalós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bb1d5b-7cce-451f-af02-72d5a303b6f6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A vámháborúknak csakis veszteseik vannak, a külkereskedelmi hiány nem valami rossz dolgot jelent, csak a hiány szó ijesztő, a legnagyobb hülyeségeket pedig azok a politikusok követték el, akik nem gondolták át, hogy a tetteiknek következményeik vannak. Ezt sorolja a Közgazdaságtan tökfejeknek című könyv, amelyet már a magyar nemzetgazdasági miniszter is megkapott, és amelyet az amerikai elnök is haszonnal forgathatna.","shortLead":"A vámháborúknak csakis veszteseik vannak, a külkereskedelmi hiány nem valami rossz dolgot jelent, csak a hiány szó...","id":"20250404_Donald-Trump-Nagy-Marton-Kozgazdasagtan-tokfejeknek-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bb1d5b-7cce-451f-af02-72d5a303b6f6.jpg","index":0,"item":"5140a29b-7d37-49a8-8c34-39dd5115a5f8","keywords":null,"link":"/360/20250404_Donald-Trump-Nagy-Marton-Kozgazdasagtan-tokfejeknek-konyv","timestamp":"2025. április. 04. 11:43","title":"Mit tanulhatna Donald Trump, ha Nagy Márton kölcsönadná neki a Közgazdaságtan tökfejeknek könyvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összes kistelepülést nézve nőtt a falvak lakossága az elmúlt években. Ezzel együtt 13 olyan kisközség van, ahol öt év alatt 20 százalék fölött csökkent a lakosság. De a városok közt is akad, ahol 10 százalék fölött volt a lakosságfogyás. A kormány kocsma-, kisbolt-, templom-, és ATM-programokkal védené a településeket, illetve „önrendelkezési” jogot adna nekik az ingatlantranzakciók korlátozhatóságával.","shortLead":"Az összes kistelepülést nézve nőtt a falvak lakossága az elmúlt években. Ezzel együtt 13 olyan kisközség van, ahol öt...","id":"20250403_Kocsma-templom-ATM-ime-a-leginkabb-elneptelenedo-magyar-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"ba0b48b3-4618-4a4f-a978-fea68e790ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Kocsma-templom-ATM-ime-a-leginkabb-elneptelenedo-magyar-telepulesek","timestamp":"2025. április. 03. 08:13","title":"Kocsma, templom, ATM – íme, a leginkább elnéptelenedő magyar települések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral is számolni lehet.","shortLead":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral...","id":"20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"dde6f122-b53b-4fa3-9072-4b94b91fbb31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","timestamp":"2025. április. 04. 10:11","title":"Aggódnak a gazdálkodók a hétvégi fagy miatt, nagy veszélyben van a gyümölcstermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína határozott válaszlépéseket ígér, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint hiba az EU-ra 20 százalékos vámot kivetni, Izraelben teljes a sokk.","shortLead":"Kína határozott válaszlépéseket ígér, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint hiba az EU-ra 20 százalékos vámot...","id":"20250403_donald-trump-amerikai-importvamok-allamfok-reakcioi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf.jpg","index":0,"item":"2cec0e67-adff-408c-a7c3-43b61c9114a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_donald-trump-amerikai-importvamok-allamfok-reakcioi","timestamp":"2025. április. 03. 06:23","title":"Helytelen, mélyen sajnálatos, senkinek sem használ – érkeznek a reakciók Trump vámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c24132-98ff-4fdb-af44-eb986b15da8f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Részt vesz és a tiltakozást fejezi ki a csütörtöki szenátusi ülésen a márciusban megalakult hallgatói érdekvédelmi csoport.","shortLead":"Részt vesz és a tiltakozást fejezi ki a csütörtöki szenátusi ülésen a márciusban megalakult hallgatói érdekvédelmi...","id":"20250402_Legyen-drama-is-Az-atgondolatlan-szakbeszuntetesek-ellen-lepnek-fel-a-karolis-bolcseszhallgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01c24132-98ff-4fdb-af44-eb986b15da8f.jpg","index":0,"item":"f81b3469-16fa-4cb7-baf1-c919c36449ea","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Legyen-drama-is-Az-atgondolatlan-szakbeszuntetesek-ellen-lepnek-fel-a-karolis-bolcseszhallgatok","timestamp":"2025. április. 02. 16:37","title":"Legyen dráma (is)! – Az átgondolatlan szakbeszüntetések ellen lépnek fel a károlis bölcsészhallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott marihuánát.","shortLead":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott...","id":"20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7.jpg","index":0,"item":"d48fc4e7-92da-48ba-97b4-50573e65a7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 02. 14:07","title":"Hat kiló fűvel bukott le egy újpesti termelő, akit valaki feldobott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss vizsgálat eredménye is utal.","shortLead":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss...","id":"20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"77c6bc5a-8d8a-4404-b810-4b507567437f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","timestamp":"2025. április. 04. 08:03","title":"Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]