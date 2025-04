Az elmúlt hetek enyhe időjárása után olyan erős lehűlés jön hétvégén, ami nemcsak viharos szelet és hajnali fagyokat, de még hózáporokat is hozhat. A hirtelen betörő sarkvidéki hideg miatt veszélybe kerülnek a már rügyező növények, gyakorlatilag minden jelentős hazai gyümölcskultúra (alma, körte, kajszi, őszibarack, cseresznye, szilva) érintett lehet. Az ipari fagyvédelmi technológiák, mint a légkeverés, a fagyvédelmi öntözés vagy ültetvényfűtés elsősorban a nagyobb, többhektáros földek gazdáinak nyújthatnak segítséget, ám otthoni körülmények között, a kiskertünk védelmében is tehetünk lépéseket annak érdekében, hogy megelőzzük a bajt.

Aggódnak a gazdálkodók a hétvégi fagy miatt, nagy veszélyben van a gyümölcstermés A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral is számolni lehet.

1. A cserepes növényeket vigyük fagytól védett helyre

Ez a legegyszerűbb: ha tudjuk, hogy éjjel, hajnalban fagyni fog, akkor este vigyük be a cserepes növényeket: nem muszáj a lakásba (a túl meleg és a nagy hőmérséklet-változás is sokkot okozhat az érzékenyebb fajtáknál), a garázs vagy a fáskamra is megteszi. Másnap, amint elmúlt a fagyveszély, egyből kitehetjük őket.

2. Locsoljunk!

A talajban telelő, vagy már elültetett növényeket védhetjük azzal is, ha nappal megöntözzük őket, ugyanis a nedves talaj jobban szigetel.

AFP / Pascal Deloche / Godong

3. Mulcsozzunk!

A talaj védelmének másik hatásos eszköze a mulcsozás, amely nemcsak az ágyások, de a kisebb fák, cserjék védelmére is alkalmas. Fontos tudnunk azonban, hogy a könnyű, nyári mulcs (szalma, faforgács) nem véd az erős fagyoktól, ehelyett használjunk zúzott kérget vagy speciális talajtakarókat, geotextíliákat.

4. Használjunk búrákat!

A kisebb, épp előbújó növényeket búrákkal is védhetjük: ezek lehetnek műanyagból vagy üvegből készült fedők, de a felhasználhatunk virágcserepet, vödröt vagy félbevágott vizespalackot is. Másnap viszont ügyeljünk rá, hogy mielőbb leszedjük őket a növényekről annak érdekében, hogy minél hamarabb napfényhez jussanak.

5. Használjunk takarókat!

A nagyobb növényeket, cserjéket, rózsabokrokat lefedhetjük zsákokkal, geotextíliával, régi, már nem használt ágyneművel, rongyokkal, törölközőkkel, amiket a növény tövénél össze kell kötni. A rügyező fákat tekerjük körbe, a törzstől kiindulva egészen a legapróbb ágakig. Az anyagot rögzítsük is a növényen zsineggel, kötözővel, hogy ne fújja le a szél.

6. Gyújtsunk gyertyát!

AFP / DPA / Klaus-Dietmar Gabbert

A már bimbózó gyümölcsfákat speciális fagyvédelmi paraffingyertyák égetésével is megóvhatjuk: ha tudjuk, hogy éjszaka fagypont körüli hőmérsékletre számíthatunk, késő este célszerű meggyújtani az akár 10 órán át is égő gyertyákat, ügyelve arra, hogy a növények ágait se perzselje meg hő.

A fenti technikák akár önmagukban, akár egymással kombinálva képesek csökkenteni a virágokat, gyümölcsfákat érő, hirtelen lehűlés okozta stresszt, és meggátolni azt, hogy a növények belsejében lévő víz megfagyjon. A hőforrások megemelik a fák körüli hőmérsékletet, a takarók, búrák pedig megőrzik a meleget, míg a mulcsozás a friss hajtásokat és gyökereket védi a talajmenti fagyoktól.