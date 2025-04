Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt olvadt össze.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt...","id":"20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322.jpg","index":0,"item":"7d83cbbb-44e5-4d97-b5f2-69acfad16daf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","timestamp":"2025. április. 04. 13:03","title":"Egyesült két porördög a Marson, a NASA kamerája az egészet felvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092cdac8-696c-400d-a1bf-e6cb7897388e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Eredetileg csak egy évre bérelték ki, végül mostanáig minden évben újra meg tudták nyitni kapujukat.","shortLead":"Eredetileg csak egy évre bérelték ki, végül mostanáig minden évben újra meg tudták nyitni kapujukat.","id":"20250405_Bezar-a-Mika-Tivadar-Kert-szalloda-lesz-a-helyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/092cdac8-696c-400d-a1bf-e6cb7897388e.jpg","index":0,"item":"5d46e308-2a28-42e3-8da2-a1cf21434c39","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Bezar-a-Mika-Tivadar-Kert-szalloda-lesz-a-helyen","timestamp":"2025. április. 05. 12:05","title":"Bezár a Mika Tivadar Kert, szálloda lesz a helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eccbcfe-3e48-44e4-a426-6e5c28f0d5b9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó példa lenne arra, hogy a kishal is bekebelezhet néha nagy zsákmányt.","shortLead":"Jó példa lenne arra, hogy a kishal is bekebelezhet néha nagy zsákmányt.","id":"20250404_Horvat-kezekbe-kerultet-szinte-teljes-egeszeben-a-Bugatti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eccbcfe-3e48-44e4-a426-6e5c28f0d5b9.jpg","index":0,"item":"f536b9a6-3001-48c3-9fd2-9ae7cbb3b5be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_Horvat-kezekbe-kerultet-szinte-teljes-egeszeben-a-Bugatti","timestamp":"2025. április. 04. 07:20","title":"Horvát kezekbe kerülhet szinte teljes egészében a Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók szerint a csecsemőknél a védőoltásra adott immunválasz és a bélmikrobiom összetétele között szoros összefüggés lehet.","shortLead":"Ausztrál kutatók szerint a csecsemőknél a védőoltásra adott immunválasz és a bélmikrobiom összetétele között szoros...","id":"20250403_csecsmo-antibiotikum-kezeles-vedooltas-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"78264487-25d3-426a-9640-d7184d2f332c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_csecsmo-antibiotikum-kezeles-vedooltas-kutatas","timestamp":"2025. április. 03. 20:03","title":"Csökkenhet a védőoltás hatása a csecsemőknél, ha antibiotikummal kezelik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Politikai értelemben a Tisza nem kínál újdonságot, csak új vezetőt. Nem lehet kizárni, hogy a helyi szervezetekből újfajta működés növi ki magát, amelyben a résztvevők kezükbe veszik az irányítást. Egyelőre nem ezt látjuk. Papp Réka Kinga, az Eurozine magazin főszerkesztőjének írása.","shortLead":"Politikai értelemben a Tisza nem kínál újdonságot, csak új vezetőt. Nem lehet kizárni, hogy a helyi szervezetekből...","id":"20250404_Papp-Reka-Kinga-Orban-Gyurcsany-Magyar-Madjarosch-himzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"92ab8010-655c-4962-8f09-aa2ecfbafb8e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Papp-Reka-Kinga-Orban-Gyurcsany-Magyar-Madjarosch-himzesek","timestamp":"2025. április. 04. 08:00","title":"„Magyar Péter nem János vitéz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7730fa-2265-4129-9c3a-6729e47f019e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végrehajtandó börtönbüntetést kaphat az a 35 éves nő, aki életveszélyesen megkéselte volt élettársát a nyílt utcán.","shortLead":"Végrehajtandó börtönbüntetést kaphat az a 35 éves nő, aki életveszélyesen megkéselte volt élettársát a nyílt utcán.","id":"20250404_Megkeselte-exet-egy-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7730fa-2265-4129-9c3a-6729e47f019e.jpg","index":0,"item":"f433fd1d-29a1-482c-88dc-8afe7e526570","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Megkeselte-exet-egy-no","timestamp":"2025. április. 04. 11:38","title":"Megkéselte exét egy nő, jelenlegi párja segített megmenteni a megszúrt férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f9bdd1-1f4a-488f-b35f-29430a3df841","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szalmonellafertőzés alakulhat ki SilaVit indiaiútifűmag-héjtól, azt kérik a vásárlóktól, hogy ne fogyasszák el.","shortLead":"Szalmonellafertőzés alakulhat ki SilaVit indiaiútifűmag-héjtól, azt kérik a vásárlóktól, hogy ne fogyasszák el.","id":"20250404_indiai-utifu-maghej-muller-szalmonella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f9bdd1-1f4a-488f-b35f-29430a3df841.jpg","index":0,"item":"d632743e-7c45-488c-b51c-98973738240f","keywords":null,"link":"/elet/20250404_indiai-utifu-maghej-muller-szalmonella","timestamp":"2025. április. 04. 15:00","title":"Indiai útifűmaghéjat hívott vissza a Müller szalmonellagyanú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"10-szeresére nőtt a grafikai teljesítménye az új Nintendo konzolnak, de a mesterséges intelligencia is szerepet kap a szebb képi élmény érdekében.","shortLead":"10-szeresére nőtt a grafikai teljesítménye az új Nintendo konzolnak, de a mesterséges intelligencia is szerepet kap...","id":"20250404_nintendo-switch-2-teljesitmeny-grafika-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e.jpg","index":0,"item":"af506a38-ec60-4b6d-a1d1-4ef5bff09238","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_nintendo-switch-2-teljesitmeny-grafika-processzor","timestamp":"2025. április. 04. 15:03","title":"Végre kiderült, milyen elképesztő teljesítmény lapul a Nintendo Switch 2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]