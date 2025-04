Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 5-én ünnepli 79. születésnapját a Kossuth-díjas zenész. A jeles nap alkalmából egy régi dalára készítettek egy vadonatúj videoklipet, ami a hvg.hu-n már meg is nézhető. ","shortLead":"Április 5-én ünnepli 79. születésnapját a Kossuth-díjas zenész. A jeles nap alkalmából egy régi dalára készítettek...","id":"20250405_Semmi-sem-tokeletes-Szulinapi-meglepetesklip-Brody-Janostol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"1e0c0a52-dfd3-401c-803f-74ee6a61fec9","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Semmi-sem-tokeletes-Szulinapi-meglepetesklip-Brody-Janostol","timestamp":"2025. április. 05. 10:35","title":"\"Semmi sem tökéletes\" – Szülinapi meglepetésklip Bródy Jánostól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b004b977-df04-4887-8ff4-ff100b8fbbe0","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Csöbörből vödörbe kerültek a budapesti repülőtéren dolgozók: úgy érzik, hogy az előző években sem kényeztették el őket, de az állami tulajdonos fukarsága még a magánbefektetőén is túltesz.","shortLead":"Csöbörből vödörbe kerültek a budapesti repülőtéren dolgozók: úgy érzik, hogy az előző években sem kényeztették el őket...","id":"20250404_hvg-budapest-airport-allam-szakszervezet-ferihegy-berhelyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b004b977-df04-4887-8ff4-ff100b8fbbe0.jpg","index":0,"item":"28875794-be15-4d16-9cd2-b6d67ff83fbe","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-budapest-airport-allam-szakszervezet-ferihegy-berhelyzet","timestamp":"2025. április. 04. 09:40","title":"Amikor az állam azt mondta, hogy jobb gazdája lesz a budapesti reptérnek, nem a dolgozók bérére gondolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cea2b25-206f-4984-b1da-428807023f4d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Többször is visszaalszik pár percre, mielőtt rászánja magát a felkelésre? Ne csodálkozzon, ha fáradt napközben.","shortLead":"Többször is visszaalszik pár percre, mielőtt rászánja magát a felkelésre? Ne csodálkozzon, ha fáradt napközben.","id":"20250404_szundi-funkcio-hatasa-alvasra-faradtsag-okai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cea2b25-206f-4984-b1da-428807023f4d.jpg","index":0,"item":"1495cf1e-c8eb-451b-83af-2d19f25e1bbd","keywords":null,"link":"/elet/20250404_szundi-funkcio-hatasa-alvasra-faradtsag-okai","timestamp":"2025. április. 04. 06:01","title":"A szundi gombbal segíti át magát az ébredés purgatóriumán? Könnyen lehet, hogy rosszul teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1a741f-47e0-41f1-b29b-dea6aa678d18","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kísérletek mellett elképesztő felvételeket is készítenek a Fram2 küldetés során.","shortLead":"A kísérletek mellett elképesztő felvételeket is készítenek a Fram2 küldetés során.","id":"20250404_spacex-fram2-privat-urmisszio-sarkvidek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a1a741f-47e0-41f1-b29b-dea6aa678d18.jpg","index":0,"item":"5ef83ea7-d6c0-49ba-bd46-ed1f2e0ee19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_spacex-fram2-privat-urmisszio-sarkvidek-video","timestamp":"2025. április. 04. 12:03","title":"Káprázatos videókon a történelmi küldetés: a sarkvidékek felett jár a Fram2 űrmisszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e13fcb-a488-42d7-abb3-bc01cf85298b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a kétféle hajtáslánccal elérhető Mazda 6e itthoni forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődött a kétféle hajtáslánccal elérhető Mazda 6e itthoni forgalmazása.","id":"20250404_magyarorszagon-a-mazda-6e-szemrevalo-vadonatuj-elektromos-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0e13fcb-a488-42d7-abb3-bc01cf85298b.jpg","index":0,"item":"ebbcc54e-4c64-4ee5-9644-017aaacea25e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_magyarorszagon-a-mazda-6e-szemrevalo-vadonatuj-elektromos-szedan","timestamp":"2025. április. 04. 08:41","title":"Magyarországon a Mazda szemrevaló vadonatúj elektromos szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f9b291-c5cf-4971-b137-50a6e989c997","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Skoda Elroq RS, mely a valaha készült legfürgébb sorozatgyártású közúti Skoda.","shortLead":"Megérkezett a Skoda Elroq RS, mely a valaha készült legfürgébb sorozatgyártású közúti Skoda.","id":"20250404_sosem-katapultalt-meg-ugy-0-rol-100-ra-skoda-mint-a-legujabb-elroq-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97f9b291-c5cf-4971-b137-50a6e989c997.jpg","index":0,"item":"c9d7a97a-dc67-4aa5-8a56-59919a12b1be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_sosem-katapultalt-meg-ugy-0-rol-100-ra-skoda-mint-a-legujabb-elroq-rs","timestamp":"2025. április. 04. 07:21","title":"Sosem katapultált még úgy 0-ról 100-ra Skoda, mint a legújabb RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ec9c3c-f991-4e17-9e8a-ad8b327f4e9b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az SNS törvényjavaslata szerint a civileket lobbistáknak minősítenék és átláthatósági jelentést kellene leadniuk.","shortLead":"Az SNS törvényjavaslata szerint a civileket lobbistáknak minősítenék és átláthatósági jelentést kellene leadniuk.","id":"20250404_tuntetes-pozsony-civilellenes-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2ec9c3c-f991-4e17-9e8a-ad8b327f4e9b.jpg","index":0,"item":"7d53966a-9a1a-4e6b-a3ce-32c5e84da574","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_tuntetes-pozsony-civilellenes-torveny","timestamp":"2025. április. 04. 16:55","title":"Ezrek tüntettek Pozsonyban az orosz típusú civilellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz, amiket kijavítva jobb és tartósabb szerkezetet lehet építeni.","shortLead":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz...","id":"20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3.jpg","index":0,"item":"e848c19b-c393-48d9-aeca-086123d955c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","timestamp":"2025. április. 05. 10:03","title":"Kína állítja, hogy miután a mérnökei ránéztek a NASA atomreaktorára, kitaláltak egy sokkal jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]