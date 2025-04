Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9ffedfcb-101b-4734-8e0a-a2620949eb3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A férfi azt állítja, hogy a CIA üldözi őt.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy a CIA üldözi őt.","id":"20250406_joseph-tater-pszichiatria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffedfcb-101b-4734-8e0a-a2620949eb3d.jpg","index":0,"item":"6868cf48-d303-43fe-9bb8-22f877fd7b75","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_joseph-tater-pszichiatria","timestamp":"2025. április. 06. 15:05","title":"Pszichiátriára küldött az orosz bíróság egy amerikai foglyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes luxus jellemez.","shortLead":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes...","id":"20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c.jpg","index":0,"item":"e8ee7777-08d9-4e59-8aff-a7739bbfbd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","timestamp":"2025. április. 05. 18:03","title":"1152 km/h: itt a Concorde óta leggyorsabb utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mi fortyog a konzervatív vallásos értelmiségiek boszorkánykonyhájában a gyerekszületések felpörgése érdekében? Hogyan lehet Magyarország családpolitikai bezzegország a Nyugat szemében, miközben a KSH lesújtó adatokat közöl a születésszámról? És mit keres az állam mellett Isten is a hálószobában? Megnéztük, milyen eszmecsere zajlik a társadalom jövőjéről a Karmelita szomszédságában, ahol „safe space”-re találnak a trumpista istenhívők is. ","shortLead":"Mi fortyog a konzervatív vallásos értelmiségiek boszorkánykonyhájában a gyerekszületések felpörgése érdekében? Hogyan...","id":"20250405_csaladalapitas-demografia-vallas-konferencia-danube-institute-trump-orban-adokedvezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2.jpg","index":0,"item":"b287c505-23e4-4914-9a22-e9939b77bdc1","keywords":null,"link":"/360/20250405_csaladalapitas-demografia-vallas-konferencia-danube-institute-trump-orban-adokedvezmeny","timestamp":"2025. április. 05. 13:00","title":"Gyerekszüléssel a woke ellen – megnéztük, a keresztény-konzervatívok mit terveznek a hálószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac72bbe-1f84-42ec-a20d-3fd9e6944dca","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Dicstelen véget ér a géntechnológia új csillagaként indult amerikai 23andMe, amelynek soha nem volt életképes üzleti terve.","shortLead":"Dicstelen véget ér a géntechnológia új csillagaként indult amerikai 23andMe, amelynek soha nem volt életképes üzleti...","id":"20250405_hvg-23andme-csodvedelem-adatlopas-dns-adatbiztonsag-a-nyalbiznisz-halala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aac72bbe-1f84-42ec-a20d-3fd9e6944dca.jpg","index":0,"item":"ce5fbfab-63d6-46e3-ba53-4de81c4861ab","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-23andme-csodvedelem-adatlopas-dns-adatbiztonsag-a-nyalbiznisz-halala","timestamp":"2025. április. 05. 18:30","title":"A nyálbiznisz halála: amikor 15 millióan aggódhatnak egy startup bedőlése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6056e1-0219-4890-b657-4f6b460a52fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fogyasztóvédelem fontos dolog, a kormánynak ebből is sikerült propagandatémát csinálnia.","shortLead":"A fogyasztóvédelem fontos dolog, a kormánynak ebből is sikerült propagandatémát csinálnia.","id":"20250406_fogyasztovedelem-konzultacio-ngm-nyitrai-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e6056e1-0219-4890-b657-4f6b460a52fc.jpg","index":0,"item":"78b347fc-8129-4819-81e9-179ae87c511b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_fogyasztovedelem-konzultacio-ngm-nyitrai-zsolt","timestamp":"2025. április. 06. 12:22","title":"Ha hiánya lenne a kormányzati konzultációkból: itt a legújabb, ezúttal a kereskedőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Leghamarabb 27 év múlva szabadulhat feltételesen. Társai 25 év múlva kerülhetnek szabadlábra.","shortLead":"Leghamarabb 27 év múlva szabadulhat feltételesen. Társai 25 év múlva kerülhetnek szabadlábra.","id":"20250407_katzenbach-gyilkossag-curtis-testvere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1.jpg","index":0,"item":"9e73b5fe-6b3a-4aeb-a7fa-f6d61923cf44","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_katzenbach-gyilkossag-curtis-testvere","timestamp":"2025. április. 07. 09:43","title":"Életfogytiglant kapott Curtis testvére Katzenbach Imre meggyilkolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori FI-es pilóta 28 éves lánya a napokban adott életet kislányának.","shortLead":"Az egykori FI-es pilóta 28 éves lánya a napokban adott életet kislányának.","id":"20250406_Nagypapa-lett-Michael-Schumacher","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3.jpg","index":0,"item":"7fe38b6b-881e-45f5-bf6f-e7b709b6fc1f","keywords":null,"link":"/elet/20250406_Nagypapa-lett-Michael-Schumacher","timestamp":"2025. április. 06. 15:44","title":"Nagypapa lett Michael Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az osztrák talajvizeket a leölt marháktól féltik, Orbán és társai azonos mintát követve állnak ki Le Pen mellett, Trump célpontjai nem tehetetlenek, és az új amerikai vámok nem sokáig maradnak érvényben. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Az osztrák talajvizeket a leölt marháktól féltik, Orbán és társai azonos mintát követve állnak ki Le Pen mellett, Trump...","id":"20250407_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-vamjai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d9d611b5-7ae5-4445-9b3b-47f832e17ded","keywords":null,"link":"/360/20250407_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-vamjai","timestamp":"2025. április. 07. 11:01","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump vámjai nem bírják majd sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]