Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"90367c86-363b-4252-8be6-923dc2f44b93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez azért meglepő, mert a cég termékeire már nem volt kereslet a nemzetközi piacon.","shortLead":"Ez azért meglepő, mert a cég termékeire már nem volt kereslet a nemzetközi piacon.","id":"20250407_tungsram-felszamolas-gepsor-licit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90367c86-363b-4252-8be6-923dc2f44b93.jpg","index":0,"item":"6b87768f-db43-4dd0-a843-06a31b10a448","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_tungsram-felszamolas-gepsor-licit","timestamp":"2025. április. 07. 16:05","title":"Több órán át zajlott a licitháború a Tunsgram gyár gépsoráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Rendszer ez, vagy csak őrült beszéd? Az NBC 2015-ben még kirúgta Donald Trumpot azért, ami mára az amerikai politika alapvetésévé vált, tíz év elteltével viszont teljesen elszabadult az elnök kommunikációja. Sikerét nemcsak a valóságot átíró, a közösségi médiát eluraló környezetnek köszönheti, hanem annak is, hogy igazi profi a közönsége előtt: mindig mond idézhetőt, jót vagy rosszat.","shortLead":"Rendszer ez, vagy csak őrült beszéd? Az NBC 2015-ben még kirúgta Donald Trumpot azért, ami mára az amerikai politika...","id":"20250407_Trump-osszefuggestelen-beszed-vamhaboru-kommunikacio-elemzes-maga-ala-temet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"bfad32c2-726a-4a96-b79b-95bdeb930300","keywords":null,"link":"/360/20250407_Trump-osszefuggestelen-beszed-vamhaboru-kommunikacio-elemzes-maga-ala-temet","timestamp":"2025. április. 07. 15:53","title":"Trump úgy beszél, mint Lear király, amikor zavart állapotba kerül – és ezzel válságot szabadít el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem, hogy egy kitalált közgazdász bölcseletére hallgatva sikerült egy szerteágazó védővámrendszert életbe léptetni, ami pár nap alatt több ezer milliárd dollárnyi vagyont égetett fel, és az Egyesült Államok kereskedelmi partnerein túl még a pingvineket is megsértette.","shortLead":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem...","id":"20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047.jpg","index":0,"item":"fe1646bd-bcba-43de-9e21-27c3a513f176","keywords":null,"link":"/360/20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","timestamp":"2025. április. 06. 15:30","title":"Megjárta a börtönt, saját magától idéz és még Musk is beszólt neki: bemutatjuk Trump vámmániás tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","shortLead":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","id":"20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff.jpg","index":0,"item":"d898a5ca-ec53-43a8-ac64-677a5a77d946","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","timestamp":"2025. április. 08. 08:44","title":"Kinyírják a kínai Mustang- és Corvette-eladásokat a rekordvámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","shortLead":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","id":"20250406_brit-pedofil-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359.jpg","index":0,"item":"6267e158-f5ea-405d-8ee2-0baf1c6550b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_brit-pedofil-kepviselo","timestamp":"2025. április. 06. 14:12","title":"Pedofil bűncselekmények gyanúja miatt tartóztattak le egy brit képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d586e3-ca8f-4a8c-8823-2d222be785b3","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A két újkeletű vagyontervezési eszköz célja és előnye hasonló, de felépítésük eltérő. Mindkettő segítségével el lehet érni a vagyonvédelmi-, elkülönítési és tervezési célokat, sőt mi több, adózási szempontból is ugyanazok az előnyök illetik meg mindkét instrumentum használóit. Mégis vannak különbségek – ezeket járjuk körül szakértő segítségével.","shortLead":"A két újkeletű vagyontervezési eszköz célja és előnye hasonló, de felépítésük eltérő. Mindkettő segítségével el lehet...","id":"20250408_Bizalmi-vagyonkezeles-vagyonkezelo-alapitvany-Crystal-Worldwide","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14d586e3-ca8f-4a8c-8823-2d222be785b3.jpg","index":0,"item":"516a9258-ff8d-4893-87f9-ad86b23e4952","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250408_Bizalmi-vagyonkezeles-vagyonkezelo-alapitvany-Crystal-Worldwide","timestamp":"2025. április. 08. 07:30","title":"Nem úri muri: ezt kell tudni a bizalmi vagyonkezelésről és a vagyonkezelő alapítványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Knut Abraham CDU-s politikussal beszélgettünk a magyar–német és a magyar–orosz kapcsolatokról, az EU jövőjéről, a német fegyveripar magyarországi beruházásairól és személyeskedő kormányzati kampányokról. ","shortLead":"Knut Abraham CDU-s politikussal beszélgettünk a magyar–német és a magyar–orosz kapcsolatokról, az EU jövőjéről, a német...","id":"20250407_Merz-Orban-talalkozot-keszitett-elo-Budapesten-a-nemet-keresztenydemokrata-kepviselo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e.jpg","index":0,"item":"cab3072e-3ba6-45df-a56b-8ba0a256f711","keywords":null,"link":"/360/20250407_Merz-Orban-talalkozot-keszitett-elo-Budapesten-a-nemet-keresztenydemokrata-kepviselo-interju","timestamp":"2025. április. 07. 09:45","title":"Merz és Orbán találkozóját készítette elő Budapesten a német kereszténydemokrata képviselő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban kellett kiszolgálni az egyik napról a másikra megváltozott és megnövekedett igényeket. Ez a lendület pedig csak fokozódik: a logisztikai fejlesztések és az innovációk véget érni nem akaró sorozata nyűgözi le a szakembereket azóta is. Podcastunkban a legújabb technológiai fejleményekről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel.","shortLead":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban...","id":"20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297.jpg","index":0,"item":"68eeea6d-fbc3-4e56-8d80-8e25e99c737f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","timestamp":"2025. április. 06. 19:30","title":"Ez a következménye a sok online rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""}]