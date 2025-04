Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"424784c1-488d-4955-ae0c-43a6537811cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli sajtó szerint a miniszterelnököt és feleségét katonai tiszteletadással fogadták.","shortLead":"Az izraeli sajtó szerint a miniszterelnököt és feleségét katonai tiszteletadással fogadták.","id":"20250403_benjamin-netanjahu-izraeli-miniszterelnok-budapest-hivatalos-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/424784c1-488d-4955-ae0c-43a6537811cb.jpg","index":0,"item":"56cc8478-bee5-495c-a514-10e69ecc2e07","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_benjamin-netanjahu-izraeli-miniszterelnok-budapest-hivatalos-latogatas","timestamp":"2025. április. 03. 06:37","title":"Megérkezett Budapestre Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd67167-db2c-47b2-bd80-097f120ea60d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A következő években nagy fejlesztésekre készül a légitársaság.","shortLead":"A következő években nagy fejlesztésekre készül a légitársaság.","id":"20250403_wizz-air-utaselegedettseg-fejlesztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd67167-db2c-47b2-bd80-097f120ea60d.jpg","index":0,"item":"6e00780d-41ed-4705-acd1-3d6252cee810","keywords":null,"link":"/kkv/20250403_wizz-air-utaselegedettseg-fejlesztesek","timestamp":"2025. április. 03. 12:43","title":"A Wizz Air apró betűk nélküli szabályzatot és új repülőket ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07c05a6-e1a6-4055-9c0f-47b68d70e5c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Címernek látszik, de nem az.","shortLead":"Címernek látszik, de nem az.","id":"20250402_-Sulyok-Tamas-sajat-logot-kapott-az-allamfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e07c05a6-e1a6-4055-9c0f-47b68d70e5c7.jpg","index":0,"item":"68efd925-6819-4bb9-bb89-35f75f04bde6","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_-Sulyok-Tamas-sajat-logot-kapott-az-allamfo-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:26","title":"Ön is észrevett valami furát Sulyok Tamás fotóin? Saját logót kapott az államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kapott hideget-meleget a városi rangadó után a magyar válogatott játékosa.","shortLead":"Kapott hideget-meleget a városi rangadó után a magyar válogatott játékosa.","id":"20250403_szoboszlai-dominik-ertekeles-osztalyzat-liverpool-everton-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"53abf557-9060-4c8d-b20a-2cfc9815931d","keywords":null,"link":"/sport/20250403_szoboszlai-dominik-ertekeles-osztalyzat-liverpool-everton-premier-league-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 10:40","title":"„Megváltó szeretne lenni, de a játéka most felejthető volt” – így értékeli Szoboszlai teljesítményét a nemzetközi sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d37c54-246e-4db4-8a4d-7906b33a6c23","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök azt mondta, még kedvesek is voltak, mert az új vámjaik a kereskedelmi partnerek vámjainak mintegy felét teszik ki. De a Trump-kabinet máshogy számolja a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök azt mondta, még kedvesek is voltak, mert az új vámjaik a kereskedelmi partnerek vámjainak mintegy...","id":"20250402_Donald-Trump-importvamok-viszonossagi-vamok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d37c54-246e-4db4-8a4d-7906b33a6c23.jpg","index":0,"item":"5c2e0a78-ee02-41e2-a7c1-d184c8357f0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Donald-Trump-importvamok-viszonossagi-vamok-bejelentes","timestamp":"2025. április. 02. 22:42","title":"Brutális viszontvámokat jelentett be Donald Trump, az EU 20 százalékos sarcot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervezett büntetőintézkedések Magyarországnak is hatalmas pofont jelentenének.","shortLead":"A tervezett büntetőintézkedések Magyarországnak is hatalmas pofont jelentenének.","id":"20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-szankciocsomag-tervezet-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9.jpg","index":0,"item":"2e92d03d-d348-420a-94d5-83c0379522a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-szankciocsomag-tervezet-kongresszus","timestamp":"2025. április. 02. 16:34","title":"500 százalékos vámmal sújthatják az Oroszországtól energiát vásárló országokat az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatót. ","shortLead":"Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatót. ","id":"20250403_Orban-Viktor-nemzetkozi-sajtotajekoztatoja-Benjamin-Netanjahu-izraeli-miniszterelnokkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e.jpg","index":0,"item":"1527a3c4-8416-4e0d-bd58-e7cb280fbccd","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Orban-Viktor-nemzetkozi-sajtotajekoztatoja-Benjamin-Netanjahu-izraeli-miniszterelnokkel","timestamp":"2025. április. 03. 12:58","title":"Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart Netanjahuval: A brüsszeli elit nem állítja meg az antiszemitizmus importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e20cd64-91bf-4a87-9d13-f7e845e021df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy másik művészeti ágban is alkotott, erről szól utolsó bejegyzése is. ","shortLead":"A színész egy másik művészeti ágban is alkotott, erről szól utolsó bejegyzése is. ","id":"20250402_val-kilmer-festmeny-kozossegi-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e20cd64-91bf-4a87-9d13-f7e845e021df.jpg","index":0,"item":"65d34e2f-bf0a-411b-b8f7-8b0c05fce55a","keywords":null,"link":"/elet/20250402_val-kilmer-festmeny-kozossegi-media","timestamp":"2025. április. 02. 12:40","title":"Szívszorító Val Kilmer utolsó közösségi médiás posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]