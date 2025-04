Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő korábban maga is zsűrizett A Dalban, pedig nem szeret kritizálni. ","shortLead":"Az énekesnő korábban maga is zsűrizett A Dalban, pedig nem szeret kritizálni. ","id":"20250407_Kovacs-Kati-tehetsegkutato-zsuri-A-Dal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07.jpg","index":0,"item":"d4da1715-bb47-44cc-91dc-2de963811401","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Kovacs-Kati-tehetsegkutato-zsuri-A-Dal","timestamp":"2025. április. 07. 13:56","title":"Kovács Kati szerint az, aki nyugodtan alszik egy tehetségkutatós zsűrizés után, nem biztos, hogy igazat mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csütörtökön születhet jogerős ítélet a Fenyő-gyilkosság ügyében.","shortLead":"Csütörtökön születhet jogerős ítélet a Fenyő-gyilkosság ügyében.","id":"20250408_fenyo-janos-gyilkossag-gyarfas-tamas-utolso-szo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a.jpg","index":0,"item":"b8d06f05-aa3b-4190-86ea-ac5e664067ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_fenyo-janos-gyilkossag-gyarfas-tamas-utolso-szo","timestamp":"2025. április. 08. 18:24","title":"Gyárfás Tamás az utolsó szó jogán: „Eleve nincsenek gyilkos hajlamaim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri betegségek előrejelzésére egy, már használatban lévő vérvizsgálat. A jelek szerint a módszer hatékony.","shortLead":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri...","id":"20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5.jpg","index":0,"item":"16d498e5-4ec0-4647-8e55-3236499fd49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","timestamp":"2025. április. 08. 20:03","title":"Egy 2400 forintos teszt segíthet megmondani, hogy lehet-e az embernek szívrohama vagy stroke-ja 10 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három új funkciót is tesztel már a WhatsApp az alkalmazás beta változatában, amelyek hamarosan a fő verzióba is bekerülhetnek.","shortLead":"Három új funkciót is tesztel már a WhatsApp az alkalmazás beta változatában, amelyek hamarosan a fő verzióba is...","id":"20250407_whatsapp-hivasok-fogadasa-videohivas-kamera-tiltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"f544c4c4-2d78-495a-824b-f262f79bab48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_whatsapp-hivasok-fogadasa-videohivas-kamera-tiltasa","timestamp":"2025. április. 07. 16:03","title":"Új funkciók jönnek a WhatsAppba, az egyik nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc431b8-4226-4ff0-b356-60c44cfb2ce1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bridgestone megvillantotta a tervét, hogy milyen abroncsokkal szerelné fel a jövőben a Holdra tartó autót. A szerkezetnek több ezer kilométert kell hiba nélkül megtennie az égitesten.","shortLead":"A Bridgestone megvillantotta a tervét, hogy milyen abroncsokkal szerelné fel a jövőben a Holdra tartó autót...","id":"20250408_holdjaro-kerek-abroncs-bridgestone-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edc431b8-4226-4ff0-b356-60c44cfb2ce1.jpg","index":0,"item":"3d111631-fe71-4615-ad2d-d867d2b16f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_holdjaro-kerek-abroncs-bridgestone-terv","timestamp":"2025. április. 08. 14:03","title":"Speciális abroncsokat kaphat az új holdjáró, nem gumiból készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szűrőberendezéseket szereltek a rendszerbe, az iskolában megint „megfelelő minőségű” az ivóvíz.","shortLead":"Szűrőberendezéseket szereltek a rendszerbe, az iskolában megint „megfelelő minőségű” az ivóvíz.","id":"20250409_vac-madach-imre-gimnazium-olomszennyezes-ivoviz-viztisztito-tankerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"3a671423-e41f-4ee1-9aa7-38c5eccbadf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_vac-madach-imre-gimnazium-olomszennyezes-ivoviz-viztisztito-tankerulet","timestamp":"2025. április. 09. 11:29","title":"Hat éve derült ki, hogy ólommal szennyezett a víz egy váci iskolában, mostanra sikerült megoldani a problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c1b240-6d8d-424e-adb0-80dee2692292","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerdán lesz a tavaszi Speedmarathon. ","shortLead":"Szerdán lesz a tavaszi Speedmarathon. ","id":"20250408_sebessegellenorzes-jon-telepulesenkent-mutatjuk-helyszineket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c1b240-6d8d-424e-adb0-80dee2692292.jpg","index":0,"item":"12157965-65fd-411a-88a8-176e77929947","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_sebessegellenorzes-jon-telepulesenkent-mutatjuk-helyszineket","timestamp":"2025. április. 08. 14:09","title":"Országos sebességellenőrzés jön – településenként mutatjuk a helyszíneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989da414-767f-4e63-a9f9-6095378e6153","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Horvátország, Olaszország és Franciaország felé került az izraeli miniszterelnök gépe, ezzel 400 kilométerrel lett hosszabb az útja Washingtonba.","shortLead":"Horvátország, Olaszország és Franciaország felé került az izraeli miniszterelnök gépe, ezzel 400 kilométerrel lett...","id":"20250407_kerulo-netanjahu-budapest-washington-kenyszerleszallas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/989da414-767f-4e63-a9f9-6095378e6153.jpg","index":0,"item":"e92f7a7b-3e73-4b3f-8e95-a417050dae9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_kerulo-netanjahu-budapest-washington-kenyszerleszallas-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 07. 15:42","title":"Kerülővel ment Netanjahu Budapestről Washingtonba, hogy kényszerleszállás esetén nehogy letartóztassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]