Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"984063fb-332e-4752-842b-d4bd78027344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritási nyilatkozatot adtak ki az ELTE munkatársai hétfőn","shortLead":"Szolidaritási nyilatkozatot adtak ki az ELTE munkatársai hétfőn","id":"20250407_Pride-betiltasa-szolidaritas-nyilatkozat-ELTE-oktato-kutato-torvenymodositas-egyetem-hallhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984063fb-332e-4752-842b-d4bd78027344.jpg","index":0,"item":"c6410f13-ea8a-4cab-9314-0d412ea10f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_Pride-betiltasa-szolidaritas-nyilatkozat-ELTE-oktato-kutato-torvenymodositas-egyetem-hallhato","timestamp":"2025. április. 07. 19:41","title":"A Pride betiltása ellen tiltakoznak az ELTE oktatói és kutatói: megvédik a hallgatókat a gyűlölettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d586e3-ca8f-4a8c-8823-2d222be785b3","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A két újkeletű vagyontervezési eszköz célja és előnye hasonló, de felépítésük eltérő. Mindkettő segítségével el lehet érni a vagyonvédelmi-, elkülönítési és tervezési célokat, sőt mi több, adózási szempontból is ugyanazok az előnyök illetik meg mindkét instrumentum használóit. Mégis vannak különbségek – ezeket járjuk körül szakértő segítségével.","shortLead":"A két újkeletű vagyontervezési eszköz célja és előnye hasonló, de felépítésük eltérő. Mindkettő segítségével el lehet...","id":"20250408_Bizalmi-vagyonkezeles-vagyonkezelo-alapitvany-Crystal-Worldwide","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14d586e3-ca8f-4a8c-8823-2d222be785b3.jpg","index":0,"item":"516a9258-ff8d-4893-87f9-ad86b23e4952","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250408_Bizalmi-vagyonkezeles-vagyonkezelo-alapitvany-Crystal-Worldwide","timestamp":"2025. április. 08. 07:30","title":"Nem úri muri: ezt kell tudni a bizalmi vagyonkezelésről és a vagyonkezelő alapítványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiszen „nem gyengeség egy gyenge nőtől bocsánatot kérni” – énekelte. ","shortLead":"Hiszen „nem gyengeség egy gyenge nőtől bocsánatot kérni” – énekelte. ","id":"20250407_Hajos-Andras-Balazs-Klari-elo-bocsanatkeres-szerenad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737.jpg","index":0,"item":"f0866518-ca3f-4b0d-bd13-10767fae3594","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Hajos-Andras-Balazs-Klari-elo-bocsanatkeres-szerenad","timestamp":"2025. április. 07. 08:45","title":"Hajós András élő adásban, szerenádozva kért bocsánatot Balázs Kláritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ba338d-5acb-47c4-9092-89628db7956b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mindennapi életünk része a közlekedés. Ki autóval, ki biciklivel, mások gyalog és tömegközlekedéssel. Az elmúlt években az elektromos rollerek miatt már többet került szóba a közelekedési jog a KRESZ, a többség azonban ettől függetlenül nincs tisztában alapvető kérdésekkel. ","shortLead":"A mindennapi életünk része a közlekedés. Ki autóval, ki biciklivel, mások gyalog és tömegközlekedéssel. Az elmúlt...","id":"20250407_Kozlekedesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47ba338d-5acb-47c4-9092-89628db7956b.jpg","index":0,"item":"0d1fc1b2-9612-4885-af6d-1bb6b0fc0f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Kozlekedesi-jog","timestamp":"2025. április. 07. 06:00","title":"Tényleg nem büntetnek, ha csak kicsit megyek a sebességhatár felett? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy évvel a választások előtt egyre nagyobb nyomás nehezedik Orbán Viktor első számú kihívójának támogatóira. Mert aki szembeszegül a kormányfővel, annak nem csupán azzal kell számolnia, hogy megrágalmazzák. Anna Tillack, a német közszolgálati média, az ARD bécsi tudósítója Jászberénybe és Szolnokra is elkísérte Magyar Pétert, aki az országot járja.","shortLead":"Egy évvel a választások előtt egyre nagyobb nyomás nehezedik Orbán Viktor első számú kihívójának támogatóira. Mert aki...","id":"20250408_ARD-tudositas-Magyar-Peter-orszagjaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb.jpg","index":0,"item":"54719d73-c830-4637-be84-e087dcc7791f","keywords":null,"link":"/360/20250408_ARD-tudositas-Magyar-Peter-orszagjaras","timestamp":"2025. április. 08. 07:10","title":"Így zaklatják Magyar Péter híveit – az ARD tudósítója országot járt a Tisza vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz, mely a természetes vizeket is óvja, és miután ellátta feladatát, egyszerűen lebomlik. ","shortLead":"Új, az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz, mely a természetes...","id":"20250407_hun-ren-magyar-kutatok-biologiai-szunyogirtas-hatekonyabb-hordozoanyag-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52.jpg","index":0,"item":"00f5be88-10aa-4e75-b7aa-683ac0a5cdd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_hun-ren-magyar-kutatok-biologiai-szunyogirtas-hatekonyabb-hordozoanyag-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. április. 07. 12:05","title":"Áttörés a szúnyogirtásban: magyar kutatók technológiája teszi hatékonyabbá és környezetbarátabbá a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89f07be-8adf-488f-9723-d385b2d92adb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A büntetést azért szabta ki a luxemburgi médiahatóság, mert egy tavalyi adásban az egyik férfi szereplő többször az egyik női szereplő nemi szervéhez nyúlt annak tiltakozása ellenére.","shortLead":"A büntetést azért szabta ki a luxemburgi médiahatóság, mert egy tavalyi adásban az egyik férfi szereplő többször...","id":"20250407_Valo-Vilag-szexualis-zaklatas-RTL-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89f07be-8adf-488f-9723-d385b2d92adb.jpg","index":0,"item":"2b2c2309-4064-4793-adb2-e295db7688a0","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Valo-Vilag-szexualis-zaklatas-RTL-birsag","timestamp":"2025. április. 07. 11:11","title":"25 ezer eurós bírságot kapott az RTL a Való Világban történt szexuális zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vízjelekkel segítheti a jövőben a mesterséges intelligenciával generált képek felismerését az OpenAI. Érdekes azonban, hogy a jelek szerint a fizetős felhasználók megússzák ezt.","shortLead":"Vízjelekkel segítheti a jövőben a mesterséges intelligenciával generált képek felismerését az OpenAI. Érdekes azonban...","id":"20250407_openai-chatgpt-kepgenerator-mesterseges-intelligencia-vizjel-megjeloles-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f.jpg","index":0,"item":"00b4012f-d380-4da0-b412-a77a1fbac1f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_openai-chatgpt-kepgenerator-mesterseges-intelligencia-vizjel-megjeloles-teszt","timestamp":"2025. április. 07. 10:03","title":"Fontos újítást tesztel az OpenAI, könnyebb lesz majd felismerni, mi nem valódi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]