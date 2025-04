Először fotózták le Virginia Giuffre-t azóta, hogy tíz nappal ezelőtt az Instagramon jelentette be: súlyos autóbalesetet szenvedett, és orvosai szerint csak négy napja van hátra. A nőt, aki korábban azzal került be a hírekbe, hogy szexuális zaklatással vádolta András herceget, Perth-től északra fotózták le egy kék Chevrolet Silveradóban.

A napszemüveget viselő Giuffre arcán nem voltak láthatók a balesetben elszenvedett sérülések nyomai. Amikor észrevette a Daily Mail Australia fotósát, lehúzta az ablakot, felemelte a jobb középső ujját, és azt mondta: „Takarodjatok innen a p***ba!”.

A 41 éves nőnek szerdán családon belüli erőszak miatt kellett volna bíróság elé állnia, de személyesen nem kellett megjelennie, és ő távol maradt.

Giuffre hétfő délután a hátsó bejáraton keresztül hagyta el a kórházat, ahol a baleset után ápolták, hogy elkerülje a főbejárat előtt összegyűlt riportereket. Szerdán is mintegy tucatnyi újságíró várta a bíróságon, de ott nem jelent meg, az ügyvédje pedig halasztást kért.

Giuffre ellen családi erőszak miatt elrendelte távoltartási végzés megszegése miatt emeltek vádat néhány nappal a buszbaleset előtt, amelyről azt állította, hogy a halálát okozza majd. Az ügyet most június 11-ig elnapolták, Giuffre-nak akkor vallomást kell tennie.

PICTURED: Virginia Giuffre is seen for the first time since claiming she only had ‘four days to live’ – as new details emerge about the Epstein victim’s health after she declined to appear in court https://t.co/AlWWjF701M