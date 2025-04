Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem az inflációnak megfelelő mértékben fogja emelni ezeket.","shortLead":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem...","id":"20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"fd86b9a0-b6da-4748-8bf0-f874f3aee1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","timestamp":"2025. április. 09. 12:28","title":"Miután Nagy Márton belengette az ársapkát, az Erste, a Raiffeisen és az UniCredit is önkéntes díjemelési korlátozást jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9473c2-7f9c-47dd-a026-4179f24050bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Városligetben rendezett csütörtöki ingyenes koncert fél hétkor kezdődik.","shortLead":"A Városligetben rendezett csütörtöki ingyenes koncert fél hétkor kezdődik.","id":"20250409_A-mali-blues-Budapest-Ritmo-Fatoumata-Diawara-fulu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9473c2-7f9c-47dd-a026-4179f24050bf.jpg","index":0,"item":"ee0849a2-48df-4bdd-920b-cc6583b4e069","keywords":null,"link":"/kultura/20250409_A-mali-blues-Budapest-Ritmo-Fatoumata-Diawara-fulu","timestamp":"2025. április. 09. 10:24","title":"A mali blues világsztárjával és maszkos francia technóval indul a Budapest Ritmo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d4c4c6-c277-47f8-8798-7919a9d68f95","c_author":"Tiszai Balázs","category":"kkv","description":"Egyelőre a marhatelepeken pusztít a kór, de a sertésexportot már így is korlátozzák, ráadásul meg kell küzdeni a madárinfluenzával is. ","shortLead":"Egyelőre a marhatelepeken pusztít a kór, de a sertésexportot már így is korlátozzák, ráadásul meg kell küzdeni...","id":"20250409_Husszovetseg-husipar-Eder-Tamas-szaj-es-koromfajas-jarvany-serteshus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d4c4c6-c277-47f8-8798-7919a9d68f95.jpg","index":0,"item":"8a773069-01ac-4691-8646-fdb538ede9ef","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Husszovetseg-husipar-Eder-Tamas-szaj-es-koromfajas-jarvany-serteshus-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 09:20","title":"Épp helyrebillent volna a húsipar, amikor kitört a száj- és körömfájás járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt. ","shortLead":"Személyi sérülés nem történt. ","id":"20250410_tiszaujvarosi-gyogyfurdo-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"25a0d6ff-3a3e-488f-8e7d-f5c5ccc2d52c","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_tiszaujvarosi-gyogyfurdo-tuz","timestamp":"2025. április. 10. 14:10","title":"Kigyulladt a tiszaújvárosi gyógyfürdő tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67bb609-a571-4635-a26b-efbec4ad1be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt később a rendőrség is elismerte, és nem indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.","shortLead":"Ezt később a rendőrség is elismerte, és nem indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.","id":"20250410_video-szabadsag-hid-elvezetett-tunteto-utes-mobiltelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f67bb609-a571-4635-a26b-efbec4ad1be2.jpg","index":0,"item":"d63e0053-4087-480d-bf8d-dc03d80ebe69","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_video-szabadsag-hid-elvezetett-tunteto-utes-mobiltelefon","timestamp":"2025. április. 10. 13:15","title":"Azt állította a rendőr, hogy egy fiatal tüntető arcon ütötte a telefonjával, de az előkerült videón is látszik, hogy véletlenül történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő is, aki Dunakeszin indult.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő...","id":"20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316.jpg","index":0,"item":"b5d40dfb-8224-4cd1-950b-e34174d5b728","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","timestamp":"2025. április. 09. 11:31","title":"Szentendrén indítja Kálmán Olgát a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is futtat az új belépőknek szóló nyereményjátékokat, illetve egyszeri jóváírási akciókat. A taglétszám szinten tartása, illetve növelése régóta nagy kihívás a nyugdíjkasszáknak, még úgy is, hogy a múlt évben már sikerült megállítani az évek óta tartó lassú, de szinte folyamatos csökkenést.","shortLead":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is...","id":"20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"9983650a-42be-4a93-981b-8e5439a8020d","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","timestamp":"2025. április. 10. 11:11","title":"Toborzókampányokkal köszöntik a tavaszt a nyugdíjkasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6008f93-9fd7-46a2-8c7e-9dceb61695fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Még senki sem tudja, hogy fellendülést vagy általános recessziót és inflációt hoz-e Trump vámpolitikája. A szabadkereskedelem mindenhatóságának eltörlése azt jelentené, hogy a fejlődés iránya nem a fair, fenntartható gazdaság. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Még senki sem tudja, hogy fellendülést vagy általános recessziót és inflációt hoz-e Trump vámpolitikája...","id":"20250410_hvg-Hamvay-Peter-Szabadulas-a-nagysagtol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6008f93-9fd7-46a2-8c7e-9dceb61695fa.jpg","index":0,"item":"92d7076f-e774-45dc-9b72-8d04e6497a75","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-Hamvay-Peter-Szabadulas-a-nagysagtol-Fulszoveg","timestamp":"2025. április. 10. 08:00","title":"Hamvay Péter: A nacionalista és erőből diktált önzés rendszere jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]