[{"available":true,"c_guid":"90a5be87-501f-4366-aaca-2de3d5839141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jun Szuk Jeol ellen kedden adtak ki elfogatóparancsot, mert december elején megkísérelte bevezetni a hadiállapotot, aminek megszüntetését nem sokkal később az ellenzék megszavazta.","shortLead":"Jun Szuk Jeol ellen kedden adtak ki elfogatóparancsot, mert december elején megkísérelte bevezetni a hadiállapotot...","id":"20250103_Megprobaljak-letartoztatni-Del-Korea-elnoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90a5be87-501f-4366-aaca-2de3d5839141.jpg","index":0,"item":"6104fb16-82b8-44f5-8dc9-d6f28cbd8f44","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Megprobaljak-letartoztatni-Del-Korea-elnoket","timestamp":"2025. január. 03. 06:00","title":"A dél-koreai nyomozók megpróbálták letartóztatni az ország elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Novemberben az export euróban számított értéke 3,5 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, míg az importé 2,3 százalékkal meghaladta azt.","shortLead":"Novemberben az export euróban számított értéke 3,5 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, míg az importé...","id":"20250103_Kevesebb-magyar-termek-fogyott-a-vilagban-mig-mi-tobbet-vasaroltunk-kulfoldrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43.jpg","index":0,"item":"e1a35c61-dcea-4028-8a30-9cb59946d01d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Kevesebb-magyar-termek-fogyott-a-vilagban-mig-mi-tobbet-vasaroltunk-kulfoldrol","timestamp":"2025. január. 03. 08:35","title":"Kevesebb magyar termék fogyott a világban, míg mi többet vásároltunk külföldről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2974a1d5-db64-4796-acfd-f6e4fa00f052","c_author":"HVG","category":"elet","description":"2023-ban csak 279-et. 