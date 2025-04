Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b778f5e7-794a-4436-9d07-f20397752f7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb területen jelenik meg a Flipper Zero gyártója, ezúttal a figyelemzavarban szenvedő embereken segítene.","shortLead":"Újabb területen jelenik meg a Flipper Zero gyártója, ezúttal a figyelemzavarban szenvedő embereken segítene.","id":"20250411_flipper-devices-busy-bar-adhd-produktivitas-novelo-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b778f5e7-794a-4436-9d07-f20397752f7e.jpg","index":0,"item":"989666ab-558e-4740-b75a-82aa709b1adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_flipper-devices-busy-bar-adhd-produktivitas-novelo-eszkoz","timestamp":"2025. április. 11. 18:03","title":"Új kütyüvel állt elő a digitális svájci bicska gyártója: ez nem a hackereknek, hanem az ADHD-s embereknek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47134688-24e1-4c50-a96c-ce19e3474941","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Kalocsa: már a cím is többértelmű. Utalhat egyszerűen az alföldi városra, de – mivel egy ufószál is végigfut a történeten – a magyar csillagászok felfedezte 82092 Kalocsa kisbolygóra is vonatkozhat.","shortLead":"Kalocsa: már a cím is többértelmű. Utalhat egyszerűen az alföldi városra, de – mivel egy ufószál is végigfut...","id":"20250411_hvg-Erdos-Virag-Kalocsa-konyv-szindarab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47134688-24e1-4c50-a96c-ce19e3474941.jpg","index":0,"item":"a1de0d68-0dfe-454b-bc5b-c8f4a9882371","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-Erdos-Virag-Kalocsa-konyv-szindarab","timestamp":"2025. április. 11. 16:15","title":"Az űrből pottyant lány megismeri a budapesti rögvalóságot Erdős Virág új regényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról beszélt. ","shortLead":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról...","id":"20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"4be148cf-d112-453b-aa55-ee3931057cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","timestamp":"2025. április. 10. 17:48","title":"Orbán Viktor: Ez a magyar demokrácia sötét napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fad801-3b51-486d-9866-70460bb94694","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"A vámpolitikában nem lehet gond az egységes fellépés, a védelmi unióhoz több kell, a pénzen kívül például kint kell tartani belőle Orbán Viktort. Velemény.","shortLead":"A vámpolitikában nem lehet gond az egységes fellépés, a védelmi unióhoz több kell, a pénzen kívül például kint kell...","id":"20250411_Kocsis-Gyorgyi-Hajozni-muszaj-USA-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52fad801-3b51-486d-9866-70460bb94694.jpg","index":0,"item":"53d80d47-f1f6-4f01-97bd-4c12ff037fbb","keywords":null,"link":"/360/20250411_Kocsis-Gyorgyi-Hajozni-muszaj-USA-EU","timestamp":"2025. április. 11. 08:00","title":"Kocsis Györgyi: Elsöpri-e az EU-t a Trump-féle cunami?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes publicista Magyarországot félti és a Tisza EP-képviselője ellen szervez szombatra tüntetést, amelyen felszólal Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.","shortLead":"A fideszes publicista Magyarországot félti és a Tisza EP-képviselője ellen szervez szombatra tüntetést, amelyen...","id":"20250411_bayer-zsolt-automata-telefonhivas-toborzas-tuntetok-tisza-part-kollar-kinga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"6d93ae60-12f4-462a-b349-e0e0b34a72d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_bayer-zsolt-automata-telefonhivas-toborzas-tuntetok-tisza-part-kollar-kinga","timestamp":"2025. április. 11. 15:19","title":"Bayer Zsolt automata telefonhívással toborozza a tüntetőket a Tisza EP-képviselője elleni tüntetésére, amelyen felszólal Gulyás Gergely is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2269e823-641d-4555-80eb-2d55725fe52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Videó is készült a tragikus balesetről.","shortLead":"Videó is készült a tragikus balesetről.","id":"20250410_Az-amerikai-Hudson-folyoba-zuhant-egy-helikopter-egy-ember-meghalt-new-york-manhattan-mento","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2269e823-641d-4555-80eb-2d55725fe52d.jpg","index":0,"item":"d2bd7c5b-84c8-4a43-b79d-0fd0d08c7de8","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_Az-amerikai-Hudson-folyoba-zuhant-egy-helikopter-egy-ember-meghalt-new-york-manhattan-mento","timestamp":"2025. április. 10. 22:29","title":"A Hudson folyóba zuhant egy helikopter, hat ember veszítette életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85167b36-c133-4c17-ae1b-e9c12d5a28f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"14 forinttal ér kevesebbet a dollár, mint a hét elején, az amerikai kötvények hozama 2001 óta nem látott mértékben emelkedett, ami azt jelenti, hogy menekülnek a befektetők az amerikai eszközökből.","shortLead":"14 forinttal ér kevesebbet a dollár, mint a hét elején, az amerikai kötvények hozama 2001 óta nem látott mértékben...","id":"20250411_Szarnyal-az-arany-es-a-frank-arfolyama-zuhan-a-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85167b36-c133-4c17-ae1b-e9c12d5a28f9.jpg","index":0,"item":"8deaf0d4-b732-4fdb-bac3-9bf1aa8764d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Szarnyal-az-arany-es-a-frank-arfolyama-zuhan-a-dollar","timestamp":"2025. április. 11. 07:24","title":"Szárnyal az arany és a frank árfolyama, öntik a piacra az amerikai államkötvényeket, zuhan a dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 21 Kutatóközpont népszerűségi rangsorát tavaly októberben még Orbán Viktor vezette, most azonban Magyar Péter áll az élen, a második Hadházy Ákos. Sulyok Tamás államfő nagyon népszerűtlen, Gyurcsány Ferenc még inkább.","shortLead":"A 21 Kutatóközpont népszerűségi rangsorát tavaly októberben még Orbán Viktor vezette, most azonban Magyar Péter áll...","id":"20250411_magyar-peter-legnepszerubb-politikus-hadhazy-akos-orban-viktor-21-kutatokozpont-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"dade0905-40bd-4db2-9b65-8b6ff5e908dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_magyar-peter-legnepszerubb-politikus-hadhazy-akos-orban-viktor-21-kutatokozpont-felmeres","timestamp":"2025. április. 11. 10:59","title":"Magyar Péter a legnépszerűbb politikus, Orbán Viktor az elsőről fél év alatt a harmadik helyre csúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]