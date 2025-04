Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6cb47038-32a4-4078-9239-b48e2e9cb293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénisz alakú menetelés után a Kétfarkú Kutya Párt politikusai tartottak beszédeket a Hősök terén, ahol a szürkeségből és az egyformaságból a színek és a változatosság világába juttatták el az embereket.","shortLead":"A pénisz alakú menetelés után a Kétfarkú Kutya Párt politikusai tartottak beszédeket a Hősök terén, ahol a szürkeségből...","id":"20250412_ketfarku-kutya-part-tuntetes-pride-legyen-mindenki-egyforma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cb47038-32a4-4078-9239-b48e2e9cb293.jpg","index":0,"item":"f9ccec78-06d6-4e2d-a172-0135f622745d","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_ketfarku-kutya-part-tuntetes-pride-legyen-mindenki-egyforma","timestamp":"2025. április. 12. 14:38","title":"„Éljetek úgy, hogy soha senki ne mondja meg, hogyan kelljen élnetek” – Magyar Péternek és Orbán Viktornak is üzent az MKKP a békemenetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd966490-e025-4df7-b5d3-aa2cc68c5b96","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már 1964 óta nem üzemel az a Vanguard-1 nevű műhold, amit most visszahoznának a Földre a szakemberek. Ez azonban sokkal nehezebb, mint elsőre tűnik.","shortLead":"Már 1964 óta nem üzemel az a Vanguard-1 nevű műhold, amit most visszahoznának a Földre a szakemberek. Ez azonban sokkal...","id":"20250413_vanguard-1-amerikai-nasa-muhold-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd966490-e025-4df7-b5d3-aa2cc68c5b96.jpg","index":0,"item":"418c50f8-6641-44f7-ae5a-48685483d760","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_vanguard-1-amerikai-nasa-muhold-visszateres","timestamp":"2025. április. 13. 08:03","title":"Hazahoznák az űrből a Földre a műholdak ükapját, ami 1958 óta kering a bolygó körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Friedrich Merz például háborús bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Oroszországot a történtek miatt. ","shortLead":"Friedrich Merz például háborús bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Oroszországot a történtek miatt. ","id":"20250414_ukrajna-szumi-tamadas-nemzetkozi-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100.jpg","index":0,"item":"0e6c4789-5c2e-4a2b-9e83-850cbe0c0c6b","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_ukrajna-szumi-tamadas-nemzetkozi-reakciok","timestamp":"2025. április. 14. 06:25","title":"„Oroszország volt és marad az agresszor\" – több európai és amerikai politikus is elítéli az idei év leghalálosabb rakétatámadását Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","shortLead":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","id":"20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae.jpg","index":0,"item":"8c2515a1-7e45-4504-827e-dc6b1af2a001","keywords":null,"link":"/elet/20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","timestamp":"2025. április. 12. 20:43","title":"Visszatér az ATV-hez a saját műsorát lekéső híradós, Tóth Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként egy olyan dalt posztolt, amiben több politikust hazaárulónak, poloskának, szemét bandának neveznek. A KSH gyorsan közölte: már csak a volt a szóvivőjük Ozsváth.","shortLead":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként...","id":"20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"7c55132b-a15a-4c38-9d34-0ecd27c20a74","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","timestamp":"2025. április. 13. 14:22","title":"A KSH – közben már csak volt – szóvivője is beszállt a Fidesz mellé üzengetni Magyarnak: Peti, most legyen nagy pofád!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cded7bb-16a4-4ce7-8a71-468fd9c456d7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mi történik, amikor valaki egyre mélyebbre merül az összeesküvés-elméletek világában? A tévhittölcsér szinte észrevétlenül zárul össze az ember körül – de van-e belőle kiút? Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Mi történik, amikor valaki egyre mélyebbre merül az összeesküvés-elméletek világában? A tévhittölcsér szinte...","id":"20250413_Hogyan-nyel-be-valakit-a-tevhittolcser-Van-e-kiut-belole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cded7bb-16a4-4ce7-8a71-468fd9c456d7.jpg","index":0,"item":"4cfb2659-863d-41ff-9d35-c673b19ca32e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250413_Hogyan-nyel-be-valakit-a-tevhittolcser-Van-e-kiut-belole","timestamp":"2025. április. 13. 19:15","title":"Hogyan süllyed el valaki a tévhittölcsérben? Van-e kiút belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Potsdami Egyetem kutatói szerint a Holdon lévő regolit tökéletes alapanyag a napelemekhez, amivel olcsón lehetne a földihez hasonló technológiát előállítani.","shortLead":"A Potsdami Egyetem kutatói szerint a Holdon lévő regolit tökéletes alapanyag a napelemekhez, amivel olcsón lehetne...","id":"20250412_holdpor-napelem-holdbazis-regolit-holduveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec.jpg","index":0,"item":"01157f71-8e8f-4934-adfd-ca87b6663ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_holdpor-napelem-holdbazis-regolit-holduveg","timestamp":"2025. április. 12. 10:03","title":"Holdporból készülhet napelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40a5f1d-1c93-49f4-9f98-391216d90fe4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Még a tavaly tavaszi inflációkövető áremelések miatt volt jóval magasabb a telekomszolgáltatások ára most január-februárban, mint egy évvel korábban. A tényleges januári áremelést nagyrészt az őszi akciók vége és új csomagok bevezetése okozta. Ha változik a csomagkínálat, akkor a KSH a minőségváltozást is figyelembe veszi.","shortLead":"Még a tavaly tavaszi inflációkövető áremelések miatt volt jóval magasabb a telekomszolgáltatások ára most...","id":"20250412_Illuzio-az-ev-eleji-telekom-aremeles-ami-miatt-Nagy-Marton-haborut-hirdetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40a5f1d-1c93-49f4-9f98-391216d90fe4.jpg","index":0,"item":"1bc1a4a1-0854-483e-9564-e503059b8276","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_Illuzio-az-ev-eleji-telekom-aremeles-ami-miatt-Nagy-Marton-haborut-hirdetett","timestamp":"2025. április. 12. 14:30","title":"Illúzió az év eleji telekom-áremelés, ami miatt Nagy Márton háborút hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]