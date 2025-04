Egy cég piacra dobta legújabb termékét, egy DIY (do it yourself – csináld magad – a szerk.) alapú képkeretet.

Ez egy négyzet alakú, fából készült üres keret, melyen 8 rögzítési pont van: a keret csúcsaiban és az oldalfelező pontokban.

A csomagban kapunk 4 impozáns zsinórt is, melyeket a rögzítési pontok közé tudunk kifeszíteni, egy pontba csak egy zsinórvég rögzíthető.

Ezután a zsinórok metszéspontjaiba akaszthatunk egy-egy képet egy erre kialakított kampó segítségével. (Ha kettőnél több zsinór is egy pontban metszi egymást, sajnos oda is csak egy kampót rögzíthetünk, tehát csak egy képet tudunk rá felakasztani).

Szexi a matek – Képkeret A Gondolkodás Öröme Alapítvány





Maximum hány képre elég ez a keret, azaz hány metszéspontja lehet a zsinóroknak?

Mindenkit biztatunk, hogy ha van kedve, gondolkozzon el a feladaton és bátran próbálkozzon. Ha nem megy egyből, nyugodtan tegye félre, majd vegye elő később.

Aki ellenőrizni szeretné saját magát, vagy csak kíváncsi a megoldásra, az itt megtalálja.

További gondolkodtató feladatok itt. Ha valakinek kérdése van, vagy talált egyszerűbb megoldást, az írja meg kommentben! A feladatok a „minden∙ki∙jön” projekt részei, további feladatokat is találhatnak ott az érdeklődők. A kihívás szervezője A Gondolkodás Öröme Alapítvány, támogatója a Sonrisa.



Az Alapítvány matematika iránt érdeklődő, tehetséges diákoknak szervez különféle programokat (pl.: táborok, szakkörök, versenyek), van, amit már több mint 30 éve. A projekt célja, hogy a szélesebb nagyközönségnek is megmutassa a gondolkodás örömét.