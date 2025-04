Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ír és amerikai kutatók szerint a GLP–1 gyógyszerek segíthetnek csökkenteni a demencia kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Ír és amerikai kutatók szerint a GLP–1 gyógyszerek segíthetnek csökkenteni a demencia kialakulásának kockázatát.","id":"20250416_demencia-alzheimer-kor-cukorbetegseg-gyogyszer-ozempic-glp-1-sglt2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410.jpg","index":0,"item":"fd00363f-2442-4251-a258-8487fd09efb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_demencia-alzheimer-kor-cukorbetegseg-gyogyszer-ozempic-glp-1-sglt2","timestamp":"2025. április. 16. 18:03","title":"Újabb jótékony hatását találhatták meg a súlycsökkentő injekcióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan bevallotta, hogy a magyarok életszínvonalának lerontása a céljuk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan...","id":"20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4.jpg","index":0,"item":"97433a8d-2435-4f95-a3fb-6a1d0a071b39","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","timestamp":"2025. április. 15. 14:13","title":"Orbán a 44-es gyorsforgalmi átadóján értekezett arról, hogy Ukrajna EU-tagsága lesz a magyar politika legfontosabb kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d99f23-04cc-44ab-8075-5e2b1f862f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház álláspontja szerint az egyetem nem tesz meg mindent az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében, az intézmény viszont úgy látja, a kormányzat túlságosan bele akar szólni a működésükbe.","shortLead":"A Fehér Ház álláspontja szerint az egyetem nem tesz meg mindent az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében...","id":"20250415_Ketmilliard-dollart-vont-meg-Trump-adminisztracio-a-Harvard-Egyetemtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8d99f23-04cc-44ab-8075-5e2b1f862f5e.jpg","index":0,"item":"32498c99-382e-4cb1-8de9-0fc7a69860a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Ketmilliard-dollart-vont-meg-Trump-adminisztracio-a-Harvard-Egyetemtol","timestamp":"2025. április. 15. 08:51","title":"Kétmilliárd dollárt vont meg a Trump-adminisztráció a Harvard Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szabad Európa úgy tudja, hogy az amerikai és a magyar kormány képviselői többször is tárgyaltak zárt ajtók mögött a gazdasági kapcsolatok alakulásáról. ","shortLead":"A Szabad Európa úgy tudja, hogy az amerikai és a magyar kormány képviselői többször is tárgyaltak zárt ajtók mögött...","id":"20250415_donald-trump-amerikai-elvarasok-fegyver-lng-kinai-kapcsolatok-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"55507df6-6b70-4116-a0d4-780cc52d361d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_donald-trump-amerikai-elvarasok-fegyver-lng-kinai-kapcsolatok-magyar-kormany","timestamp":"2025. április. 15. 12:56","title":"Trumpék elvárásai: Magyarország vegyen amerikai fegyvereket és gázt, és lazítson a kínai kapcsolatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c1e2c9-26cd-497b-a6b1-87184248b148","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hivatal elnöke szerint a fogyasztói kosár jelentős részét teszik ki ezek az élelmiszerek, az áraikban pedig nagy volt az „emelkedés, illetve a hullámzás”.","shortLead":"A hivatal elnöke szerint a fogyasztói kosár jelentős részét teszik ki ezek az élelmiszerek, az áraikban pedig nagy volt...","id":"20250415_A-tejtermekekre-es-a-tojaspiacra-is-raszall-a-GVH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71c1e2c9-26cd-497b-a6b1-87184248b148.jpg","index":0,"item":"144bd8b4-afb7-4a46-a95d-7f9a0700cba8","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_A-tejtermekekre-es-a-tojaspiacra-is-raszall-a-GVH","timestamp":"2025. április. 15. 13:18","title":"A tej- és a tojáspiacra is rászáll a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9854f1a8-08a7-4226-a49b-94b9f024e210","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha dalra fakad a Tőzegláp-falka…","shortLead":"Ha dalra fakad a Tőzegláp-falka…","id":"20250416_farkasvonyitas-farkasfalka-termeszetvedelem-nagyragadozok-usa-minnesota-voyageurs-nemzeti-park","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9854f1a8-08a7-4226-a49b-94b9f024e210.jpg","index":0,"item":"4367859e-bf1b-4bcf-bae3-598cb5446dba","keywords":null,"link":"/zhvg/20250416_farkasvonyitas-farkasfalka-termeszetvedelem-nagyragadozok-usa-minnesota-voyageurs-nemzeti-park","timestamp":"2025. április. 16. 17:07","title":"Tekerje fel a hangerőt! Ilyen farkaskórust nem hall mindennap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c651b156-db7a-46d2-9185-8f70360e9e5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az RSF vezetője, Mohamed Hamdan Dagalo a „béke és az egység kormányának” nevezte a hadsereget támogató kormánnyal szemben felállított kabinetet.","shortLead":"Az RSF vezetője, Mohamed Hamdan Dagalo a „béke és az egység kormányának” nevezte a hadsereget támogató kormánnyal...","id":"20250416_szudan-lazadok-ellenkormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c651b156-db7a-46d2-9185-8f70360e9e5f.jpg","index":0,"item":"7dc44a23-334f-400c-9bd6-fa75a8dc3d53","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_szudan-lazadok-ellenkormany","timestamp":"2025. április. 16. 08:02","title":"Ellenkormányt alakítottak a szudáni lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a942be-9908-4902-8b16-ac36d9b14b26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hotel korábban a negatív kritikák miatt egyszer nevet is változtatott. ","shortLead":"A hotel korábban a negatív kritikák miatt egyszer nevet is változtatott. ","id":"20250416_A-vendegek-nem-is-sejtettek-mekkora-fertozesveszelynek-vannak-kiteve-koszos-wellneshotelt-zart-be-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89a942be-9908-4902-8b16-ac36d9b14b26.jpg","index":0,"item":"1d0b09f4-9377-4751-877d-f3b3773e22ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_A-vendegek-nem-is-sejtettek-mekkora-fertozesveszelynek-vannak-kiteve-koszos-wellneshotelt-zart-be-a-NAV","timestamp":"2025. április. 16. 20:04","title":"„A vendégek nem is sejtették, mekkora fertőzésveszélynek vannak kitéve” – koszos wellness hotelt zárt be a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]