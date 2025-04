Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2a17230-0282-4cde-884d-b26a3101346d","c_author":"Tiszai Balázs","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök iparági importtarifái mindenkinek rosszak, és nem világos, hogy akár csak hosszú távon mennyire tudnák enyhíteni az USA autógyártóinak kínjait. Trump ráadásul a Joe Biden ellen vezetett bosszúhadjárata közepette elkaszálta az amerikai elektromobilitási programot, amivel épp az Egyesült Államok legnagyobb riválisát hozza helyzetbe.","shortLead":"Az amerikai elnök iparági importtarifái mindenkinek rosszak, és nem világos, hogy akár csak hosszú távon mennyire...","id":"20250418_Trump-autoipari-importvamok-Kina-elektromos-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2a17230-0282-4cde-884d-b26a3101346d.jpg","index":0,"item":"375acc98-cc83-4c77-be3a-ea2a4432504d","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_Trump-autoipari-importvamok-Kina-elektromos-autok","timestamp":"2025. április. 18. 13:00","title":"Globális roncsderbi lehet Trump autóvámjaiból, a végén pedig Kína nevethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Miután a Fidesz lehetővé tette alapjogok (például a tulajdonhoz való jog) korlátozását a településeknek, az önkormányzatok lényegében bármire hivatkozva korlátozhatnák a betelepülést. A legnépszerűbb eszköz alighanem a betelepülők adója lesz, de akár száz fekvőtámaszt is kérhetnének az önkormányzatok.","shortLead":"Miután a Fidesz lehetővé tette alapjogok (például a tulajdonhoz való jog) korlátozását a településeknek...","id":"20250417_betelepulok-elleni-vedekezes-torveny-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14309dcb-e828-4fc7-a5c8-ab4bcf0f5a4a.jpg","index":0,"item":"c453b46f-d4d1-493e-8992-4cc220cc8b7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_betelepulok-elleni-vedekezes-torveny-tervezet","timestamp":"2025. április. 17. 09:18","title":"A kormány új szintre emeli a migránsozást: következik a „betelepülők” elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804081b9-001e-4b5b-a1a9-07b1fe2fe8d0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A sofőrök maximum 12 órát vezethetnek egyhuzamban, utána legalább 6 órára lekapcsolja őket a rendszer.","shortLead":"A sofőrök maximum 12 órát vezethetnek egyhuzamban, utána legalább 6 órára lekapcsolja őket a rendszer.","id":"20250417_uber-vezetesi-idokorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/804081b9-001e-4b5b-a1a9-07b1fe2fe8d0.jpg","index":0,"item":"32016dea-868f-4818-87ce-7f943d3a592d","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_uber-vezetesi-idokorlat","timestamp":"2025. április. 17. 11:12","title":"Az Uber vezetési időkorlátot vezet be Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az animáció szerint reggelente a bringások a város belsejébe igyekeznek, délután aztán változik a helyzet.","shortLead":"Az animáció szerint reggelente a bringások a város belsejébe igyekeznek, délután aztán változik a helyzet.","id":"20250417_video-bkk-bubi-budapest-animacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d.jpg","index":0,"item":"5935f3e1-e625-4cef-835f-c9b052924bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_video-bkk-bubi-budapest-animacio","timestamp":"2025. április. 17. 13:53","title":"Látványos videó: így tesznek meg 30 ezer kilométert a Bubik egy nap a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy 24 éves férfi hunyt el, akit egy szerb kórházban kezeltek.","shortLead":"Egy 24 éves férfi hunyt el, akit egy szerb kórházban kezeltek.","id":"20250417_62-re-emelkedett-a-macedon-diszkotuz-halalos-aldozatainak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"34d1d9d2-027e-4cba-ace0-0125311a03f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_62-re-emelkedett-a-macedon-diszkotuz-halalos-aldozatainak-szama","timestamp":"2025. április. 17. 18:22","title":"62-re emelkedett a macedón diszkótűz halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157cb675-e953-4101-ba98-7efe1cc54a97","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem meglepő, hogy a Megafon költötte a legtöbbet.","shortLead":"Nem meglepő, hogy a Megafon költötte a legtöbbet.","id":"20250417_kormanypropaganda-kollar-kinga-bayer-zsolt-tuntetes-megafon-kozossegi-media-hirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/157cb675-e953-4101-ba98-7efe1cc54a97.jpg","index":0,"item":"f2207a5f-62a5-48f8-9358-f412b3d56bbe","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_kormanypropaganda-kollar-kinga-bayer-zsolt-tuntetes-megafon-kozossegi-media-hirdetes","timestamp":"2025. április. 17. 12:19","title":"Húszmilliót költöttek a kormánypropaganda szócsövei Kollár Kinga lejáratására a közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0d1755-7404-440c-b24b-1e23cc4480bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marija Zaharova külügyi szóvivő közölte, hogy ha Taurus rakétákkal hajtanak végre támadásokat az orosz közlekedésinfrastruktúra ellen, Németországot az ukrajnai konfliktus résztvevőjének fogják tekinteni.","shortLead":"Marija Zaharova külügyi szóvivő közölte, hogy ha Taurus rakétákkal hajtanak végre támadásokat az orosz...","id":"20250417_merz-taurus-ukranok-zaharova-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0d1755-7404-440c-b24b-1e23cc4480bc.jpg","index":0,"item":"034a140b-7296-41e6-bbad-ce3b70b356e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_merz-taurus-ukranok-zaharova-fenyegetes","timestamp":"2025. április. 17. 17:37","title":"Fenyegetőzéssel reagált az orosz külügy Merz bejelentésére, hogy Taurus rakétákat küldene Kijevnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk virágok, fűszereket, gyümölcsök ültetésével és gondozásával. Adunk néhány tippet a választásokhoz.","shortLead":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk...","id":"20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe.jpg","index":0,"item":"02ccc130-a637-4e04-bce4-12aff85d5712","keywords":null,"link":"/elet/20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","timestamp":"2025. április. 17. 05:31","title":"Varázsoljon kiskertet az erkélyből: ennyi mindent elültethet odakint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]