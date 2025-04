Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0bdd5ec5-5cca-427b-bdf6-9b1b973543a9","c_author":"Földes András","category":"itthon","description":"Kik mennek el egy 24 órás tüntetésre, és miért ügyesebbek az éjszaka eltöltésében, mint a szervező, Hadházy Ákos? Földes András riportja. ","shortLead":"Kik mennek el egy 24 órás tüntetésre, és miért ügyesebbek az éjszaka eltöltésében, mint a szervező, Hadházy Ákos...","id":"20250416_Mint-egy-fesztival-reggelen---videon-hogyan-birtak-az-ejszakazast-Hadhazyek-a-Karmelita-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bdd5ec5-5cca-427b-bdf6-9b1b973543a9.jpg","index":0,"item":"b98f9c00-c0af-4707-b8be-05ddc2b413dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Mint-egy-fesztival-reggelen---videon-hogyan-birtak-az-ejszakazast-Hadhazyek-a-Karmelita-elott","timestamp":"2025. április. 16. 19:44","title":"Mint egy fesztivál reggelén – videón, hogyan bírták az éjszakázást Hadházyék a Karmelita előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hazai részvénypiac fialt a legjobban.","shortLead":"A hazai részvénypiac fialt a legjobban.","id":"20250417_Kivalo-evuk-volt-tavaly-a-befektetesi-alapoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"e60ee944-9cd4-4d76-aa16-2f555af3af45","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Kivalo-evuk-volt-tavaly-a-befektetesi-alapoknak","timestamp":"2025. április. 17. 13:05","title":"Kiváló évük volt tavaly a befektetési alapoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837c823b-5221-461b-a44d-3a01543ab64e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy tüntetéssorozatának hatodik köre ezúttal nem az Erzsébet hídon, hanem a várban, a Karmelitánál kezdődött. Néhány százan vonultak át a hídra, ahol előbb Hadházy szólalt fel röviden, aztán aki akart, felmehetett a színpadra, hogy elmondja, miért jött ki tüntetni. A független képviselő azt ígérte, jövő héten is demonstrálnak majd. ","shortLead":"Hadházy tüntetéssorozatának hatodik köre ezúttal nem az Erzsébet hídon, hanem a várban, a Karmelitánál kezdődött...","id":"20250416_Hatodik-alkalommal-tuntetnek-a-gyulekezesi-jog-korlatozasa-ellen-a-Karmelitatol-az-Erzsebet-hidig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/837c823b-5221-461b-a44d-3a01543ab64e.jpg","index":0,"item":"fc8a6124-8023-4d1c-9e64-975852433819","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Hatodik-alkalommal-tuntetnek-a-gyulekezesi-jog-korlatozasa-ellen-a-Karmelitatol-az-Erzsebet-hidig-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 16:50","title":"Aki akart, felmehetett a színpadra – hatodik alkalommal zárták le tüntetők az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Az Orbán-csapat Kollár Kingával akarja kiiktatni a közéletből Magyar Pétert. Ő az orbáni szavakkal támad vissza. A megosztott Magyarország kicsiben olyan, mint az USA a tavalyi választások előtt. Trump vámháborújának tétje az is, hogy ismét recesszióba süllyed-e a magyar gazdaság. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója. ","shortLead":"Az Orbán-csapat Kollár Kingával akarja kiiktatni a közéletből Magyar Pétert. Ő az orbáni szavakkal támad vissza...","id":"20250417_hvg-Farkas-Zoltan-Csataternepesseg-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"a261fd95-d49d-4799-9844-9a8791ff9e79","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-Farkas-Zoltan-Csataternepesseg-fulszoveg","timestamp":"2025. április. 17. 08:00","title":"Farkas Zoltán: Magyarországon a csatatérnépesség voksaiért dúl a harc. A végsőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021d8ad2-5a4e-4a15-ad15-f45a3f5c8310","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K2-18b nevű exobolygó légkörében olyan kémiai anyagot találtak a Cambridge-i Egyetem tudósai, amit a Földön csak az óceánban lévő mikroorganizmusok termelnek meg.","shortLead":"A K2-18b nevű exobolygó légkörében olyan kémiai anyagot találtak a Cambridge-i Egyetem tudósai, amit a Földön csak...","id":"20250417_k2-18b-exobolygo-idegen-elet-foldon-kivuli-elet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021d8ad2-5a4e-4a15-ad15-f45a3f5c8310.jpg","index":0,"item":"8e0c71cd-9036-4b60-b153-e30695a94896","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_k2-18b-exobolygo-idegen-elet-foldon-kivuli-elet","timestamp":"2025. április. 17. 10:59","title":"Az élet nyomaira bukkanhattak egy idegen bolygón, 124 fényévre a Földtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc51ac5-7974-443b-a1df-87503bd79d2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók elkészítették azt az akkumulátort, ami folyékony, és akár nyújtani is lehet – de nem ez minden pozitív tulajdonsága. ","shortLead":"Svéd kutatók elkészítették azt az akkumulátort, ami folyékony, és akár nyújtani is lehet – de nem ez minden pozitív...","id":"20250416_uj-akkumulator-folyekony-allag-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dc51ac5-7974-443b-a1df-87503bd79d2b.jpg","index":0,"item":"ca03033c-2c15-41f2-a97b-cc9d5cb0ea0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_uj-akkumulator-folyekony-allag-fenntarthatosag","timestamp":"2025. április. 16. 17:03","title":"Megcsinálták az akkumulátort, aminek olyan állaga van, mint a fogkrémnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f9488f-96e0-4106-9bbf-9878d393de1b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már a híradóban is csak a stúdióban, papírról olvassák fel a híreket.","shortLead":"Már a híradóban is csak a stúdióban, papírról olvassák fel a híreket.","id":"20250417_szerb-kozteve-blokad-elmaradt-musorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f9488f-96e0-4106-9bbf-9878d393de1b.jpg","index":0,"item":"5032fe15-12b6-4045-9512-9da9c179843f","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_szerb-kozteve-blokad-elmaradt-musorok","timestamp":"2025. április. 17. 17:05","title":"Blokád alatt tartják a szerb köztévét a tüntető egyetemisták, műsorok maradtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcfc930-ceb4-4953-a066-0175b3c72e32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint következhet a jólét és a normalitás programja. ","shortLead":"A miniszter szerint következhet a jólét és a normalitás programja. ","id":"20250417_Ulesezett-a-kormany-Lazar-Janos-szerint-vegeztek-a-nagytakaritassal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adcfc930-ceb4-4953-a066-0175b3c72e32.jpg","index":0,"item":"43d12816-e69b-4f4e-9799-da1ddc6ed780","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Ulesezett-a-kormany-Lazar-Janos-szerint-vegeztek-a-nagytakaritassal","timestamp":"2025. április. 17. 12:18","title":"Ülésezett a kormány, Lázár János szerint végeztek a nagytakarítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]