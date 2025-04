Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","shortLead":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","id":"20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5.jpg","index":0,"item":"716fd503-6785-4d57-976d-52971b54ba20","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. április. 18. 09:08","title":"Volt, amikor Mészáros Lőrinc esküvőjét védte, ma a NAV feketelistáján van az őrző-védő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás bolygó kialakuljon.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás...","id":"20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791.jpg","index":0,"item":"36b775ce-da16-48c2-b551-272f786605d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","timestamp":"2025. április. 19. 10:03","title":"Megvizsgáltak öt gázóriás bolygót, és az eredmény felborít mindent, amit a bolygóképződésről tudott a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2137d9a-1a06-4ac9-8acb-4c2e209c7e6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nápoly közelében történt a baleset. 