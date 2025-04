Az összes iskolai évfolyam közül az első osztályban a legmagasabb az évismétlő tanulók aránya – küldte el az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a Népszavának. A mostani tanévben 95 476 diák jár első osztályba, közülük 4284 az évismétlő.

Ez 4,5 százalékos arányt jelent, ami kiugró minden más évfolyamhoz képest. A második legmagasabb arány a hetediket újrakezdőké, az 1,9 százalékos.

A törvény szerint az iskola igazgatója akkor is engedélyezheti az első osztály megismétlését, ha a gyerek egyébként teljesítette a másodikba lépéhez előírt követelményeket, de a tanítói és a szülők úgy látják, hogy a további fejlődéséhez szükség lehet az évismétlésre. Az, hogy ennyire sok gyereknél élnek ezzel a lehetőséggel, minden bizonnyal azzal is összefügg, hogy a korábbiaknál sokkal több hatévest küldenek iskolába. 2020-tól a szülők már csak egy nagyobb bürokratikus útvesztőn át kérvényezhetik, hogy a hatéves gyerek maradhasson még egy évet óvodában, míg azelőtt az óvodapedagógusok és a szülők közösen dönthettek erről. Az eredmény látszik is: a szigorítás bevezetése előtti tanévben a hatévesek 63,7 százaléka járt óvodába, most már csak 56, ellenben az első osztályt sokkal többen ismétlik meg.