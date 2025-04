Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"623b27cc-0d65-4f75-8d0a-f8f3be80eddb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai Harvard Egyetem nagyszabású kutatásában három évtizeden keresztül figyelték meg több mint százezer ember táplálkozási szokásait, hogy kiderítsék, melyik étrenddel őrizhetjük meg legjobban az egészségünket. Kiderült, hogy még a mediterrán diétánál is van jobb. ","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem nagyszabású kutatásában három évtizeden keresztül figyelték meg több mint százezer ember...","id":"20250418_ahei-mediterran-etrend-dieta-harvard-egyetem-kutatas-egeszseges-oregedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/623b27cc-0d65-4f75-8d0a-f8f3be80eddb.jpg","index":0,"item":"6c128f50-6945-4d94-b6b1-3ef5003ec5e2","keywords":null,"link":"/elet/20250418_ahei-mediterran-etrend-dieta-harvard-egyetem-kutatas-egeszseges-oregedes","timestamp":"2025. április. 18. 07:30","title":"A Harvard tudósai megtalálták a legjobb étrendet az egészséges öregedéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori tévés újságíró elég zavaros, feltehetően ironikus posztot közölt a Facebookon, amiben Rákóczitól és Kossuth-tól Lázár Jánosig húz ívet.","shortLead":"Az egykori tévés újságíró elég zavaros, feltehetően ironikus posztot közölt a Facebookon, amiben Rákóczitól és...","id":"20250418_Havas-Henrik-Ha-Magyar-Peter-nyer-akkor-disszidalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b.jpg","index":0,"item":"646ff0bd-f02d-4483-a05f-44588f5cc8d0","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Havas-Henrik-Ha-Magyar-Peter-nyer-akkor-disszidalok","timestamp":"2025. április. 18. 12:02","title":"Havas Henrik: „Ha Magyar Péter nyer, akkor disszidálok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lakók szerint valaki dohányozhatott, emiatt csaphattak fel a lángok.","shortLead":"A lakók szerint valaki dohányozhatott, emiatt csaphattak fel a lángok.","id":"20250418_budapest-nyolcadik-kerulet-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"1a58b644-d01f-4590-8e27-025c9318cb01","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_budapest-nyolcadik-kerulet-tuz","timestamp":"2025. április. 18. 10:51","title":"Tűz volt, majd leszakadt a lépcső egy nyolcadik kerületi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pár nap alatt elkapták.","shortLead":"Pár nap alatt elkapták.","id":"20250418_robbantas-kozveszellyel-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"a41a57ea-bb06-4a22-8c68-24424b05b7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_robbantas-kozveszellyel-fenyegetes","timestamp":"2025. április. 18. 13:54","title":"„Repülni fogtok, kutyák! Meg fogtok dögleni” – robbantással fenyegetőzőtt egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai teljesen kezelhetővé teszik a kockázatokat. Lehet, hogy a piac, a fegyverkezés, netán hatalmi érdekek felülírják a brüsszeli jogszabályt.","shortLead":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai...","id":"20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf.jpg","index":0,"item":"31ed4ca1-2b58-4199-b937-7182a2155407","keywords":null,"link":"/360/20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","timestamp":"2025. április. 19. 13:00","title":"Ember és gép: ki ellenőriz kit az EU-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Valóságos óceáni oázis alakulhatott ki a dinoszauruszokat kipusztító aszteroidának hála, mutat rá egy nemzetközi kutatás eredménye.","shortLead":"Valóságos óceáni oázis alakulhatott ki a dinoszauruszokat kipusztító aszteroidának hála, mutat rá egy nemzetközi...","id":"20250419_dinoszauruszok-kihalas-aszteroida-mexikoi-obol-chicxulub-krater-becsapodas-utani-elovilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56.jpg","index":0,"item":"7228bcb4-c393-4ee4-b186-386d95beef61","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_dinoszauruszok-kihalas-aszteroida-mexikoi-obol-chicxulub-krater-becsapodas-utani-elovilag","timestamp":"2025. április. 19. 08:03","title":"Csak most derült ki valami jó a szörnyű pusztítást okozó, dinoszauruszokat elsöprő aszteroidáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5636f792-3eda-4eac-8ff1-a65b3ede13cc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kilmar Ábrego Garciáról valamiért azt hitték, hogy terrorista. Kiderült, hogy az amerikaiak hibáztak, a férfi viszont börtönbe került – El Salvadorban, miután deportálták, visszaút pedig egyelőre nem látszik számára.","shortLead":"Kilmar Ábrego Garciáról valamiért azt hitték, hogy terrorista. Kiderült, hogy az amerikaiak hibáztak, a férfi viszont...","id":"20250418_el-salvador-trump-deportalas-demokrata-szenator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5636f792-3eda-4eac-8ff1-a65b3ede13cc.jpg","index":0,"item":"45d4b9ce-1973-4442-95ac-ae3c6200701e","keywords":null,"link":"/vilag/20250418_el-salvador-trump-deportalas-demokrata-szenator","timestamp":"2025. április. 18. 11:44","title":"Tévedésből deportálta a Trump-kormány, most egy demokrata szenátor próbálta hazavinni a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak az Apple, a Samsung vagy a Huawei saját chipjeire. A Xiaomi is visszatér erre az útra, és ismét saját készítésű lapkakészletekben gondolkodik. Már kis is szivárogtak részletek arról, hogy milyen lehet ez a chipkészlet.","shortLead":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak...","id":"20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43.jpg","index":0,"item":"b143ea23-ca97-44c6-bea6-1044fa489ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","timestamp":"2025. április. 18. 14:03","title":"8 év után szólhat nagyot a Xiaomi újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]