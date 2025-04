Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter nem marad magára Rómában.","shortLead":"Magyar Péter nem marad magára Rómában.","id":"20250422_Sulyok-Tamas-is-reszt-vesz-a-papa-temetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917.jpg","index":0,"item":"0f7fb7a2-150d-424d-b4e1-ab230392e83d","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Sulyok-Tamas-is-reszt-vesz-a-papa-temetesen","timestamp":"2025. április. 22. 14:13","title":"Sulyok Tamás is részt vesz a pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök megosztotta azt is, szívesen beszél Donald Trumppal, ha találkoznak Ferenc pápa temetésén. ","shortLead":"Az ukrán elnök megosztotta azt is, szívesen beszél Donald Trumppal, ha találkoznak Ferenc pápa temetésén. ","id":"20250422_volodimir-zelenszkij-tuzszunet-targyalasok-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"e26ae104-c2bf-4ea6-9d3e-4cb83d201b43","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_volodimir-zelenszkij-tuzszunet-targyalasok-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 22. 21:51","title":"Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna semmilyen körülmények között nem ismeri el Oroszország fennhatóságát a Krím félszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Míg a csepeli drogügy három gyanúsítottja közül kettő szabadlábon védekezhet, addig a vegyész esetében máshogy döntött a bíróság.","shortLead":"Míg a csepeli drogügy három gyanúsítottja közül kettő szabadlábon védekezhet, addig a vegyész esetében máshogy döntött...","id":"20250422_bunugyi-felugyelet-csepeli-droglabor-vegyesz-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd.jpg","index":0,"item":"e492d6a7-5b1b-40d5-bbc6-9c5c42f9060b","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_bunugyi-felugyelet-csepeli-droglabor-vegyesz-birosag","timestamp":"2025. április. 22. 12:39","title":"Bűnügyi felügyeletbe helyezték a csepeli droglaborügy vegyészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte mindenkit kirúgtak a Budapest Brandtől, amely most formálisan is megszűnik, eddigi közfeladatait szétosztják.","shortLead":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte...","id":"20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"88c07d47-0239-4111-b389-8c86d9deed12","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","timestamp":"2025. április. 23. 15:51","title":"Karácsony kezdeményezi a Budapest Brand Zrt. megszüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága elfogadta álláspontját a következő hétéves költségvetés prioritásaival kapcsolatban. Ennek alapján nagyon valószínű, hogy kemény vitákra lehet készülni a tagállamokkal, amelyek közül az egyik – Magyarország – már látatlanban vétóval fenyegetett.","shortLead":"Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága elfogadta álláspontját a következő hétéves költségvetés prioritásaival...","id":"20250423_europai-parlament_unios-koltsegvetes_jogallamisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"b5500934-4a71-4c7b-8dbe-0e504221095c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250423_europai-parlament_unios-koltsegvetes_jogallamisag","timestamp":"2025. április. 23. 14:10","title":"Az EP szakbizottsága ragaszkodik a jogállamisági feltételrendszerhez a következő költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbed648-c125-4b71-82de-2721676ecad7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristi Noem a családjával vacsorázott egy étteremben, amikor a szájmaszkot viselő ismeretlen elkövető észrevétlenül felkapta a táskáját, majd távozott az étteremből.","shortLead":"Kristi Noem a családjával vacsorázott egy étteremben, amikor a szájmaszkot viselő ismeretlen elkövető észrevétlenül...","id":"20250422_belbiztonsagi-miniszter-titkosszolgalat-usa-taska-lopas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bbed648-c125-4b71-82de-2721676ecad7.jpg","index":0,"item":"48e44a32-e9b7-4081-b635-952023b12349","keywords":null,"link":"/elet/20250422_belbiztonsagi-miniszter-titkosszolgalat-usa-taska-lopas","timestamp":"2025. április. 22. 10:07","title":"A titkosszolgálat orra előtt lopta el valaki az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0237a56-12d4-42f8-be60-e46b7d4636f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elvárásai között szerepel az is, hogy a szövetségi támogatások fejében a felvételi eljárás, valamint alkalmazottak kiválasztása során csak az érdem számítson, és a nem, a faj, a származás ne legyen tényező.","shortLead":"A kormány elvárásai között szerepel az is, hogy a szövetségi támogatások fejében a felvételi eljárás, valamint...","id":"20250422_harvard-per-usa-tamogatas-befagyasztasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0237a56-12d4-42f8-be60-e46b7d4636f6.jpg","index":0,"item":"681af635-3644-4ee7-b97a-f5458b1df83e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_harvard-per-usa-tamogatas-befagyasztasa","timestamp":"2025. április. 22. 08:47","title":"A Harvard Egyetem beperelte az amerikai kormányt a támogatások befagyasztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy agresszív gyalogossal gyűlt meg a baja egy autósnak. ","shortLead":"Egy agresszív gyalogossal gyűlt meg a baja egy autósnak. ","id":"20250423_kulonos-jelenet-zajlott-egy-miskolci-zebranal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"718a27ec-5de0-494d-b55f-5484c528edeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_kulonos-jelenet-zajlott-egy-miskolci-zebranal","timestamp":"2025. április. 23. 10:28","title":"Italdobálás, paprikaspray, rugdosódás – különös jelenet zajlott egy miskolci zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]