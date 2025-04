Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4fb1a99-d24e-4d45-b405-ae85c16e2663","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lucy nevű űrszonda a Jupiter pályája felé tart, hogy a Trójai övben lévő aszteroidák segítségével felderítse a Naprendszer történetét. Útközben több aszteroidát is megvizsgál, ezek közül az egyik a Donaldjohanson.","shortLead":"A Lucy nevű űrszonda a Jupiter pályája felé tart, hogy a Trójai övben lévő aszteroidák segítségével felderítse...","id":"20250422_nasa-lucy-urszonda-donaldjohanson-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4fb1a99-d24e-4d45-b405-ae85c16e2663.jpg","index":0,"item":"325efcee-3929-45d5-85c0-c8087a8d02e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_nasa-lucy-urszonda-donaldjohanson-aszteroida","timestamp":"2025. április. 22. 17:03","title":"Testközelből készített videót a NASA egy 8 kilométeres aszteroidáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dd1ae9-ff89-4a51-a9d0-f20db725a76f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A szegények és a nyugdíjasok pénze kiemelkedően gyors ütemben romlott az inflációs válságban. A szegényebbek kosarában ugyanis nagy az élelmiszerek súlya, sőt egyre nagyobb, az évezredben még sose volt ekkora. A gazdagok kosarában sokkal kisebb az élelmiszerek súlya, de náluk is nő – cserébe annyira kevés a rezsi, hogy náluk már alig látszik.","shortLead":"A szegények és a nyugdíjasok pénze kiemelkedően gyors ütemben romlott az inflációs válságban. A szegényebbek kosarában...","id":"20250423_inflacio-szegenyek-nyugdijasok-dragulas-megelhetesi-valsag-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22dd1ae9-ff89-4a51-a9d0-f20db725a76f.jpg","index":0,"item":"626f62b1-327a-4b90-a883-2ae79a6296a1","keywords":null,"link":"/360/20250423_inflacio-szegenyek-nyugdijasok-dragulas-megelhetesi-valsag-statisztika","timestamp":"2025. április. 23. 13:05","title":"A magyar szegények pénzének már 38 százalékát viszi el, hogy legyen mit enniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3ac69b-8f7c-49fd-aff3-519a466a637e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz egykori országgyűlési képviselőjétől a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke is búcsút vett. ","shortLead":"A Fidesz egykori országgyűlési képviselőjétől a miniszterelnök és az Országgyűlés elnöke is búcsút vett. ","id":"20250422_Orban-Viktor-is-reszt-vett-Tiffan-Zsolt-temetesen---fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3ac69b-8f7c-49fd-aff3-519a466a637e.jpg","index":0,"item":"296a5f71-3769-4bee-943e-803c70a343d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Orban-Viktor-is-reszt-vett-Tiffan-Zsolt-temetesen---fotok","timestamp":"2025. április. 22. 20:33","title":"Orbán Viktor és Kövér László is részt vett Tiffán Zsolt temetésén - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erősödött a dollár, és az olajár is emelkedett. ","shortLead":"Erősödött a dollár, és az olajár is emelkedett. ","id":"20250423_Aremeles-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30.jpg","index":0,"item":"c1241370-d452-4043-b802-438d84370c49","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Aremeles-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. április. 23. 09:43","title":"Áremelés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Klasszikus játékkal bővül a Duolingo, hamarosan mindenkinél megjelenik az alkalmazásban a sakk is. Az abszolút kezdők mellett azok is örülhetnek ennek, akik bizonytalanok a tudásukban.","shortLead":"Klasszikus játékkal bővül a Duolingo, hamarosan mindenkinél megjelenik az alkalmazásban a sakk is. Az abszolút kezdők...","id":"20250422_duolingo-sakk-kurzus-uj-tanfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312.jpg","index":0,"item":"c3bd209e-1f63-42f4-b16a-df97ecc24b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_duolingo-sakk-kurzus-uj-tanfolyam","timestamp":"2025. április. 22. 14:03","title":"Ingyenes sakk-kurzus jön a Duolingóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter nem marad magára Rómában.","shortLead":"Magyar Péter nem marad magára Rómában.","id":"20250422_Sulyok-Tamas-is-reszt-vesz-a-papa-temetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917.jpg","index":0,"item":"0f7fb7a2-150d-424d-b4e1-ab230392e83d","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Sulyok-Tamas-is-reszt-vesz-a-papa-temetesen","timestamp":"2025. április. 22. 14:13","title":"Sulyok Tamás is részt vesz a pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdától az egész országra érvényes lesz a veszélyjelzés.","shortLead":"Szerdától az egész országra érvényes lesz a veszélyjelzés.","id":"20250422_A-fel-orszagra-figyelmeztetest-adtak-ki-zivatarok-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39.jpg","index":0,"item":"8f33da60-037b-44f6-bf76-e8b6e6e0a046","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_A-fel-orszagra-figyelmeztetest-adtak-ki-zivatarok-miatt","timestamp":"2025. április. 22. 15:21","title":"A fél országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8eda4b-d971-409b-92f9-c72e6467cbb8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hatóságok is szemet hunynak felette, de nem világos, hogy nem csak átmeneti enyhülésről van-e szó.","shortLead":"A hatóságok is szemet hunynak felette, de nem világos, hogy nem csak átmeneti enyhülésről van-e szó.","id":"20250423_iran-nok-fejkendo-viseles-megtagadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8eda4b-d971-409b-92f9-c72e6467cbb8.jpg","index":0,"item":"3e7de4aa-50a9-4b7b-b67d-d37cb3e0ffcc","keywords":null,"link":"/elet/20250423_iran-nok-fejkendo-viseles-megtagadas","timestamp":"2025. április. 23. 21:57","title":"Egyre több nő tagadja meg a fejkendő viselését Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]